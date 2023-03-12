Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

Есть у Американской киноакадемии такая традиция — раз в год статуэтки «Оскар» раздавать. А заодно называть лучшие фильмы, лучших актеров, лучших актрис и далее по списку. Премии, между прочим, скоро стукнет сто лет. И мы решили вспомнить, какие картины киноакадемики признавали лучшими за это время. Не все, конечно. Выбрали одиннадцать фильмов, которые становились лучшими в разные годы. Сможете узнать их по одному-единственному кадру?