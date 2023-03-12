СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняОтзывы водителей о новых кроссоверах из Китая
Все новости
Все новости
Тест

Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

Готовимся узнать название нового лучшего фильма и вспоминаем победителей прошлых лет

342

Вы тоже заметили, что на этой картинке кто-то лишний?

Поделиться

Есть у Американской киноакадемии такая традиция — раз в год статуэтки «Оскар» раздавать. А заодно называть лучшие фильмы, лучших актеров, лучших актрис и далее по списку. Премии, между прочим, скоро стукнет сто лет. И мы решили вспомнить, какие картины киноакадемики признавали лучшими за это время. Не все, конечно. Выбрали одиннадцать фильмов, которые становились лучшими в разные годы. Сможете узнать их по одному-единственному кадру?

Кстати, имена новых обладателей «Оскара» станут известны в ночь на понедельник (и мы обязательно вам о них расскажем), а пока вспомните тех, кому премия уже досталась.

По теме

ОскарКиноТестАмериканская киноакадемияГолливудРазвлечения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter