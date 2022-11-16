Совратил или влюбился? История Вали Исаевой, которая родила в 11 лет от гастарбайтера, — как они живут сейчас

В 2005 году об этом говорили все: 11-летняя девочка забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова из Таджикистана. Тогда многие общественники требовали для гастарбайтера тюрьмы, но сама маленькая мама умоляла дать им шанс на нормальную семью и оставить в покое. Наши коллеги из Woman.ru узнали, как сейчас живет Валя Исаева и что вышло из этого странного и не одобряемого многими союза.
Разврат или любовь
Началась эта история в 2005 году, когда бабушка (мама отчима Вали), Антонина Зенкина, вынуждена была сдать одну из комнат: денег, которые она зарабатывала, катастрофически не хватало на жизнь ей и внучке. Родителей у Вали не было, бабушка воспитывала ее одна, и семья остро нуждалась в деньгах. Квартирантом оказался тот самый Хабиб, приехавший в столицу на заработки.
Живя в одной квартире, Валя и Хабиб влюбились друг в друга, между ними завязались романтические отношения, несмотря на возраст девочки, был и интим. Потом оба оправдывались на разных телешоу, что они и без ребенка хотели быть вместе и строить семью, но никак не могли подумать, что Валя забеременеет.
Хабиба тогда осудили условно, Валя родила девочку, пара сыграла свадьбу, маленькая мама окончила 9 классов и поступила в колледж.
Дальше были непростые семейные будни, с деньгами приходилось туго, а через несколько лет соседи заявили, что Хабиб бьет Валю, но к 2019 году отношения пары успокоились.
Как Валя Исаева живет сейчас
В этом году многодетная мама отметила свой 29-й день рождения. Несмотря на юный возраст, у Вали четверо детей: старшей дочке, Амине, 17 лет; сыну Амиру девять лет, он идет в третий класс; Дамир ходит в садик, а младшему, Юсуфу, скоро исполнится два года. Но далеко не всё в жизни женщины гладко. Несмотря на количество детей, Валя пытается развестись с Хабибом и даже поменяла имя, чтобы покончить с неприятным прошлым: теперь по паспорту ее зовут Муслимой.
Как рассказала женщина журналистам KP.RU, ее муж уехал из страны — еще летом 2022 года он отправился по контракту в Украину, а жене оставил банковскую карту, на которую должны были приходить деньги. Но что-то пошло не так, и Валя осталась без денег и мужа одна с детьми. Карта оказалась заблокированной.
Валя говорит, что она не бездельница — работала поваром на заводе, а старшая дочка сидела с детьми. Но Хабиб просил жену, чтобы та бросила работу, и клялся обеспечивать семью. Женщина согласилась и сидела дома с детьми, а когда муж принял решение служить, она обрадовалась: наконец–то у семьи будет постоянный доход. Оказалось, рано. Сейчас известно, что мужчина попал в госпиталь с контузией, но Валю это не смягчает в решении о разводе.
Вторая жена и дорогие подарки родственникам
Одной жены и четырех детей мужчине показалось недостаточно, и он завел себе вторую супругу в Таджикистане.
— Они реально жили вместе. Женились не в ЗАГСе, а по мусульманским традициям. Потом Хабибу не понравилось что-то, он решил с ней разойтись. Умолял простить, — вспоминает Валя.
Портили отношения в семье не только измены, но и финансовые трудности. Денег постоянно не хватало, Хабиб то и дело брал кредиты, которые приходилось платить Вале. Интересно, что женщина, несмотря на отсутствие образования, успела поработать редактором на Первом канале.
— У меня третьему ребенку полгодика было, когда я вышла на работу. Дома компьютера нет, а я героям ток-шоу оформляла заявки на билеты, гостиницы. Допоздна из офиса работала. Меня всему научили, и пришлось уйти, — вспоминает она.
Хабиб обещал жене и моря, и машину, но свозил только в Таджикистан, да и то в кредит, который Исаева до сих пор платит. Мужчина тогда взял в банке 600 тыс. рублей, чтобы с шиком появиться дома и купить родным подарки. Теперь семья уже без него ежемесячно отдает 25 тыс. рублей на погашение долга.
У старшей дочери пары отношения с Хабибом не сложились: когда он бил Валю, девочка защищала мать от отца и с тех пор невзлюбила его. Сейчас, вместо того чтобы идти в 11-й класс, Амина будет сидеть с младшими детьми, чтобы мать могла прокормить семью.
— Я не стыжусь. Не могу отправить ребенка в школу со спокойной душой — нет возможности купить канцелярию, обувь новую. Денег впритык на еду. Просить денег не хочется, езжу по собеседованиям, ищу работу, — говорит многодетная мама.
По ее словам, у Хабиба больше не будет возможности вернуться в семью, она твердо решила развестись и начать новую жизнь.
Самая молодая мама в мире
В это сложно поверить, но возраст самой молодой матери в мире — 5 с половиной лет. «Рекордсменкой» стала перуанка Лина Медина. Девочка дала жизнь своему первенцу, когда сама еще играла в куклы.
Лина родилась в небольшом городке Тикрапо в 1933 году. Ее отец, Чибурсио Медина, делал украшения, а мама, Виктория Лоса, следила за домом и детьми, которых, помимо Лины, в семье было еще восемь. Детство девочки проходило так же, как и у всех ее ровесников, однако в физическом плане повзрослеть ей пришлось гораздо раньше, чем кому-либо за всю историю медицинских наблюдений.
Однажды родители Лины заметили, что ее живот начал расти буквально на глазах. Не на шутку испугавшись, они решили обратиться за помощью к врачам, однако сделать это было не так уж просто — в их родной деревушке не было даже медицинского пункта, не говоря уже о больницах. Глава семейства Чибурсио вместе с маленькой Линой отправился в город Писко.
Когда отец и дочь наконец добрались до клиники, Чибурсио умолял как можно быстрее осмотреть девочку: он был уверен, что она смертельно больна и скоро умрет.
Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был шокирован. Он установил, что у 5-летней Лины Медины нет никакой опухоли: девочка была на седьмом месяце беременности.
Как оказалось, в этом возрасте у нее уже полностью сформировалась репродуктивная система. Этой новостью врач огорошил своих коллег и отца малышки, после чего сразу же вызвал полицию. Чибурсио Медина тут же задержали по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Впрочем, вскоре его освободили, никаких улик против него не было, как и возможности доказать, что именно он является отцом ребенка Лины.
Прочитайте, как сложилась жизнь Лины и ее первенца, в нашем материале.
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