Совратил или влюбился? История Вали Исаевой, которая родила в 11 лет от гастарбайтера, — как они живут сейчас

Вторая жена и дорогие подарки родственникам

Одной жены и четырех детей мужчине показалось недостаточно, и он завел себе вторую супругу в Таджикистане.

— Они реально жили вместе. Женились не в ЗАГСе, а по мусульманским традициям. Потом Хабибу не понравилось что-то, он решил с ней разойтись. Умолял простить, — вспоминает Валя.

Портили отношения в семье не только измены, но и финансовые трудности. Денег постоянно не хватало, Хабиб то и дело брал кредиты, которые приходилось платить Вале. Интересно, что женщина, несмотря на отсутствие образования, успела поработать редактором на Первом канале.