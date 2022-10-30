Голые фото — не для всех: разбираем с психологом, что пишут в Tinder и как сделать анкету правильно
С фото из бассейна специалисты советуют быть аккуратней
Среди множества анкет на сайтах знакомств можно затеряться и лишиться всякого желания завязать с кем-то общение. Кто скрывается за картинкой с котиком? Что хотел сказать автор снимком за рулем авто? Правда ли девушка на фото — близняшка Моники Белуччи? При этом, осуждая профили других людей, пользователи дейтинг-предложений порой не задумываются о том, что и их анкеты составлены так, что шансы найти партнера крайне малы. НГС поговорил с психологом Ириной Коробовой, которая объяснила, на что нужно обращать внимание на сайтах знакомств и как заполнить свой профиль так, чтобы привлечь подходящего человека.
Ирина Коробова — психолог-консультант, групповой терапевт, специалист по отношениям.
Фото из бассейна — точно нет
По словам психолога, в анкете нужно указать три основные вещи: информацию о себе, ожидания от партнера и цель пребывания на сайте знакомств. Если не написать о том, чего вы ждете от общения, то количество «лайков» увеличится, но придется тратить больше времени на отсев неподходящих людей.
— Даже если человек напишет идеальную анкету — этого недостаточно, — говорит Ирина Коробова. — Люди могут заблуждаться по поводу себя, своих целей, ошибаться в описании партнера или своих представлениях. Чтобы составить мнение о человеке, нужно, помимо анкеты, оценивать фотографии, переписку и общение при встрече. Тогда у вас будет более полное представление.
Психолог подчеркнула, что писать в анкете о своих недостатках не нужно. Во-первых, это указывает на низкую самооценку. Такие высказывания служат красным флагом и показывают, что у человека есть психологические сложности, которые он либо не отслеживает, либо осознаёт, но всё равно несет в контакт. Во-вторых, то, что автор профиля считает недостатком, потенциальный партнер может так не воспринимать.
В свой профиль в дейтинг-приложениях стоит добавить портретное фото и снимок в полный рост, по которому можно оценить фигуру.
— Фото из бассейна — точно нет, и для мужчин, и для женщин. Снимок с голым телом предполагает, что цель знакомства — сексуальная. Конечно, если хочется найти партнера только для секса, то можно выкладывать, но вообще это минус.
Для грамотного составления профиля специалист также советует добавить фото в динамике, каком-то процессе. Лучше выложить «бумеранг». Например, как человек смеется, разговаривает, занимается своей привычной деятельностью. Это сразу повышает просмотры.
Некоторые пользователи выстраивают фото таким образом, чтобы рассказать какую-то историю, или создают презентацию. Но это «продвинутый» уровень. В целом достаточно и классических снимков.
Пустые страницы и черные очки
Иногда люди регистрируются в дейтинг-приложениях, уже будучи в отношениях. Они могут искать постоянных любовников или любовниц, а кому-то нужна связь на одну ночь. При этом далеко не все предупреждают о том, что несвободны. Есть некоторые признаки, которые об этом сигнализируют.
— В таком профиле будут снимки, на которых не видно лица. Иногда на фото видно кольцо на пальце. Некоторые делают так, чтобы сразу было понятно, что они несвободны, или просто не придают этому факту значения. Чаще всего ориентация анкеты только на секс указывает на наличие партнера. Но есть и люди, которые свободны, но и не ищут ничего, кроме секса. Такие тоже бывают. В норме люди должны сами писать, что они несвободны. Либо они пишут вещи, которые на это намекают. Например, мужчины могут указывать, что ищут замужнюю женщину, или намекают на финансовую поддержку за встречи, — приводит примеры психолог.
Самый надежный способ понять, в отношениях потенциальный партнер или нет, — спросить его об этом прямо. Попытки угадать — это манипулятивный подход, который не поможет сформировать открытость и прозрачность в общении. Также, если вы не хотите встречаться с женатыми или замужними людьми, то лучше сразу указать это в своем профиле.
Как распознать абьюзера
По одной анкете, как уже говорилось выше, сложно составить полную картину о человеке. Но если вы хотите понять, склонен ли он или она к насилию в отношении партнера, то нужно обращать внимание на вещи, демонстрирующие агрессию или высокомерие. Такие, например, выкладывают фотографии с оружием или агрессивными видами спорта. По словам психолога, если человек это демонстрирует, значит, это часть его идентичности.
— Еще момент: если в интересах есть вещи, показывающие традиционную мужскую гендерную социализацию — автомобили, кальяны, бокс и прочее, — то, скорее всего, человек будет агрессивный и с каким-то патриархальным укладом в голове. Я не рекомендую с такими мужчинами начинать отношения. Люди разные, кому-то, наоборот, это нравится, — говорит Ирина Коробова.
На склонность к абьюзу может указывать то, что в профиле присутствует пренебрежение, унижение каких-либо людей или групп, сарказм, насмешки, список претензий к противоположному полу. К таким относятся фразы: «разведенки — мимо», «что вы все такие страшные» и прочие.
— Если в анкете есть нападение, пассивная агрессия, унижение, пренебрежение к каким-либо группам людей (например, расистские шутки), то это плохой признак, — объясняет психолог. — Чем выше список требований и претензий, тем хуже. Люди будут транслировать это и в обычной жизни.
На склонность к манипуляциям может указывать то, что человек составляет анкету так, будто бы потенциальный партнер уже заранее ему должен. При прочтении информации из таких профилей может возникнуть ощущение, что с вами что-то не так. Это может быть прямое или завуалированное обвинение.
— Манипуляторы давят на какие-то вещи. Например: «Я такой прекрасный, почему ты меня до сих пор не лайкнула?» То есть в этом месте женщина, склонная к чувству вины, его лайкнет. Или: «Всем женщинам нравятся высокие, а куда деваться нам, низким?» Это тоже манипуляция, наезд на женщину. Он еще ничего про нее не знает, а уже пытается давить. Обычно мужчины более прямолинейны. Женщины действуют более изощренно, — подчеркивает психолог.
Кто пишет первым?
По словам Ирины Коробовой, начинать диалог стоит тому, кто в этом заинтересован:
— Если мы хотим отношения, построенные на равноправии, уважении, партнерских принципах, то тот, кто заинтересован, делает шаг. Если второй заинтересован, то делает ответный. История про то, кто должен делать первый шаг, — история манипулятивных отношений, стереотипных из разряда «мужчина — должен, женщина — должна». Я не рекомендую с таким «багажом» в голове начинать отношения. Лучше хотя бы чуть-чуть пройти психотерапию, «почистить» свои установки и потом искать партнера.
При этом иногда пользователи приложений хотят найти себе инициативного партнера, который будет в них заинтересован. В таких ситуациях есть смысл в том, чтобы подождать, что вам напишут.
— Понятно, что чем более патриархальная страна, тем больше моментов гендерной социализации. Например, что мужчина должен проявлять инициативу, женщина — быть пассивной. Но это нездоровые модели поведения, — отмечает специалист.
Что пишут в Tinder
Мы попросили Ирину Коробову разобрать пять анкет, опубликованных в приложении Tinder. Мы сохранили орфографию и пунктуацию авторов.
Высокомерный любитель роллов
— В целом у него хорошая анкета, потому что достаточно прозрачная. В основном парень говорит о себе, но указывает, какой видит девушку и чего хочет. Но по фразе: «Всегда говорю то, что думаю» понятно, что он конфликтный. Это человек, который «вынесет мозг». Будет придираться и считать себя в праве критиковать, говорить грубости. Он высокомерный, это чуть-чуть сквозит. Когда в анкете появляется слово «адекватный», сразу возникает вопрос: адекватный чему или кому? Ухоженный — это что значит? Неухоженная — это какая? От него будут претензии.
— Парень рассказывает про себя и про прошлые отношения. Он очень мало говорит о том, какая девушка ему нужна. Просто привлекательная — но что его привлекает? «Хороший диалог» — что это значит? У него были плохие или он не умеет их строить? «С намеком на будущее» — что это значит? То есть я хочу посмотреть, а если мне не понравится, то свалю в любой момент?
Второй аспект, который виден, — парень обладает тревожным типом привязанности. Это значит, что он будет беспокоиться, не верить, что нравится девушке, пытаться проверять эти отношения. Это понятно из того, как он шутит. Он пришел на сайт знакомств, и здесь ему очень тревожно и нестабильно, он пытается снизить это напряжение через шутки, но они не очень уместны. При чем здесь единороги? Понятно, что это шутка, но у нее нет цели. Шутки в анкете — это хорошо и правильно, если у них есть цель. Так они позволяют понять, какое у человека чувство юмора, увеличивают привлекательность.
Еще про тревожность: «Помог бывшей справиться с нервным срывом». Зачем? Психологи и психиатры помогают, но человек, который просто увлекается психологией, помогать не должен. Эта история — неэтичная. Психолог, например, не может помочь своему близкому, ему нужно делегировать это другому специалисту. Это история про то, что парню было страшно, он тревожился и пытался что-то сделать. То есть был в роли спасателя. И он даже не понимает, что это неправильно, он гордится. Как бы ищет девушку слабенькую, которую будет спасать.
В целом он неплохой парень, у него с работой выстроены отношения, путешествует, может позволить рестораны, он — молодец. Скорее всего, будет помогать девушке. Но, вероятно, из-за своего тревожного типа привязанности станет трепать нервы, проверять.
«Плохая девчонка»
— Здесь мы видим как раз пример манипулятора и абьюзера. Девушка сразу начинает унижать. Она ничего не ищет, пришла по приколу. Но то, как она даже по приколу выстраивает общение, говорит о том, что мужчин не очень уважает. И вся анкета про нее. Рассказывает вещи, которые должны других оттолкнуть, а она ими гордится. Транслирует, что она такая «плохая девчонка». Потом формулирует следующую цель: «Ищу человека, который шарит в компьютерах». Это вообще что? Зачем ты сюда пришла? Это использование, объектное отношение. Почему человек, к которому ты не проявила интереса, должен тебе помогать? Потом еще говорит, что не любит картавых людей. Видно, что она будет унижать, обидно шутить, устраивать эмоциональные качели.
«Будет красивой и шутить про маму»
— Анкета составлена на отрицаниях. Девушка ничего не рассказывает про себя. При этом профиль ничего не говорит об авторе, кроме того, что она умеет шутить. Но где она пошутила? Только про то, что мама сказала найти мужа. Любые шутки про маму, хоть у мужчины, хоть у женщины, говорят о непройденной сепарации. То есть человек зависит от родителей. Вроде бы это шутка, но не шутка. Человек допускает, что мама может сказать найти мужа. А она сама чего хочет? Ищет спонсора или не ищет? Она хочет, чтобы парень первый написал, но без скучных вопросов. Какой уровень нагрузки на мужчину: он должен завести нескучный диалог, а она про себя так особо ничего не говорит. Скорее всего, она высокая и худая, но то, что она красивая и смешно шутит, не говорит о том, почему он должен ее выбирать. Это анкета инфантильной девочки, которая хочет, чтобы пришел великолепный мужчина, всё за нее сделал, а она будет красивой и шутить про маму. Если ей 20 лет с копейками, то окей, это нормально. Но если девочке больше 25 лет — это признак инфантильности.
Травма из-за уборки
— Анкета парня странная. У меня как у психолога возникает вопрос: что же такое произошло в его жизни? Бывшая не готовила и не убирала, а он это терпел? Почему это самое важное, что можно сказать о нем и его желаниях? Почему нельзя описать это другой фразой, указать, что он убирает и готовит и ему важно, чтобы мужчина с женщиной партнерски распредели обязанности по дому. Чтобы не было ощущения, что он поделился своей травмой.
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