Голые фото — не для всех: разбираем с психологом, что пишут в Tinder и как сделать анкету правильно

— Анкета составлена на отрицаниях. Девушка ничего не рассказывает про себя. При этом профиль ничего не говорит об авторе, кроме того, что она умеет шутить. Но где она пошутила? Только про то, что мама сказала найти мужа. Любые шутки про маму, хоть у мужчины, хоть у женщины, говорят о непройденной сепарации. То есть человек зависит от родителей. Вроде бы это шутка, но не шутка. Человек допускает, что мама может сказать найти мужа. А она сама чего хочет? Ищет спонсора или не ищет? Она хочет, чтобы парень первый написал, но без скучных вопросов. Какой уровень нагрузки на мужчину: он должен завести нескучный диалог, а она про себя так особо ничего не говорит. Скорее всего, она высокая и худая, но то, что она красивая и смешно шутит, не говорит о том, почему он должен ее выбирать. Это анкета инфантильной девочки, которая хочет, чтобы пришел великолепный мужчина, всё за нее сделал, а она будет красивой и шутить про маму. Если ей 20 лет с копейками, то окей, это нормально. Но если девочке больше 25 лет — это признак инфантильности.