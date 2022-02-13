«Правда ли так нужен этот "замуж"?»: сексолог назвала 4 типа девушек, которые пытаются найти мужа (но это нужно не всем)

Другой тип — это когда девушка уже переросла возрастное «надо» в 25–30 лет и за спиной уже есть база в виде машины, квартиры. Но в 40 лет, а иногда и раньше, у женщин тоже наступает кризис. Тот самый, когда вроде бы все цели на жизнь выполнила, а одной оставаться не хочется. Тогда женщины начинают перебирать мужчин, чтобы нашелся тот самый, подходящий ее придуманному образу. И вот она уже нафантазировала — это обычно делают «прокачанные» девушки, которые занимаются «запросами во Вселенную». К сожалению, мужчины в этом возрасте или не хотят жениться, или уже глубоко женаты.



Следующий вид девушек с табличкой «Хочу замуж» — это те, которые уже были замужем, но придерживаются позиции «я пока отдыхаю, я туда не хочу, я там побывала». Конечно, важно, каким результатом окончилось первое замужество. Если в паре всё обсуждали и разошлись, предварительно уточнив все моменты, — это одно. Очень малое количество семей идет к психологу, решает проблемы и разводится мирно, без травм для себя и детей. Если не проработать проблемы после первого брака, то на пути будут встречаться мужчины того же типа. Например, у меня была клиентка, которая третий раз вышла замуж — и опять за алкоголика. Первый ее муж пил и бил, второй был более или менее, а третий — хороший и замечательный, но тоже алкоголик.

