«Правда ли так нужен этот "замуж"?»: сексолог назвала 4 типа девушек, которые пытаются найти мужа (но это нужно не всем)

Столько споров происходит вокруг темы замужества — то фамилию мужа брать нужно обязательно, то мужа нельзя искать в «Тиндере». А если подумать, то правда ли современной девушке нужно выходить замуж? Психолог-сексолог Ольга Сень объяснила, что делать, если вам вдруг приспичило найти мужа, где его найти и как понять, что в брак вступать не надо.
Бывают разные виды того самого «замуж хочу». Первый тип: когда девушки сильно хотят стать замужними, чаще всего, к сожалению, это желание происходит из того, что «замуж надо». Здесь мы говорим о тех самых нормах, которые внушает социальное общество. «Тебе уже двадцать лет, пора», — твердят те самые общественные устои. У мужчин кризис женитьбы начинается в 40 лет, а потом возникает вопрос, что же делать дальше. У девушек и в 25 лет остро может стоять вопрос о замужестве. Не всегда это адекватно воспринимается внутренне, но можно позволить себе отказаться от таких мыслей. «Нужно быть хорошей девочкой», — нам родители внушили эту программу, которая очень сложно прорабатывается. Но работать над этим вопросом однозначно нужно.
Другой тип — это когда девушка уже переросла возрастное «надо» в 25–30 лет и за спиной уже есть база в виде машины, квартиры. Но в 40 лет, а иногда и раньше, у женщин тоже наступает кризис. Тот самый, когда вроде бы все цели на жизнь выполнила, а одной оставаться не хочется. Тогда женщины начинают перебирать мужчин, чтобы нашелся тот самый, подходящий ее придуманному образу. И вот она уже нафантазировала — это обычно делают «прокачанные» девушки, которые занимаются «запросами во Вселенную». К сожалению, мужчины в этом возрасте или не хотят жениться, или уже глубоко женаты.
Следующий вид девушек с табличкой «Хочу замуж» — это те, которые уже были замужем, но придерживаются позиции «я пока отдыхаю, я туда не хочу, я там побывала». Конечно, важно, каким результатом окончилось первое замужество. Если в паре всё обсуждали и разошлись, предварительно уточнив все моменты, — это одно. Очень малое количество семей идет к психологу, решает проблемы и разводится мирно, без травм для себя и детей. Если не проработать проблемы после первого брака, то на пути будут встречаться мужчины того же типа. Например, у меня была клиентка, которая третий раз вышла замуж — и опять за алкоголика. Первый ее муж пил и бил, второй был более или менее, а третий — хороший и замечательный, но тоже алкоголик.
Просто нужно осознать, что именно должно измениться в вашей жизни, чтобы больше вам такие мужчины не встречались. Может, у вас срабатывает материнский инстинкт, из-за которого вам попадается то алкоголик, то маменькин сынок? Подумайте, что вас бесит или не устраивает в мужчине. Скорее всего, какая-то похожая черта есть и в вас — это надо прорабатывать.
Следующий тип женщин — те, кто уже замужем, но брак не очень-то и устраивает. Вроде как и не очень всё хорошо в браке, но лень что-то менять. Здесь нужно провести внутренний разговор с собой и четко понять ответ на вопросы: «Почему тебе выгодна эта связь и чем ты готова заплатить за нее?» Например, может быть выгодно финансово, а может, просто удобно находиться замужем. Женщина может быть готова терпеть раздражение, если это дополняется всё-таки некоторым удовольствием. Бывает, что красивый и богатый, но проблемы в постели, а бывает и по-другому — весь такой из себя чуткий романтик и при деньгах, а в быту полный ноль. В этих отношениях нужно понять, что ты можешь принять, а что совсем трудно. А затем с этим психологически работать.
«Где этот "замуж" искать?»
Есть такое понятие, как занятая энергия: страдания по бывшему, переживания внутренние, непроработанные вещи. Мужчины это очень чутко чувствуют и либо совсем не подходят к вам, либо не остаются надолго. Чтобы купить новый диван, нужно выбросить старый. Если ты хочешь отношений, проработай старые.
Другой вопрос, где искать мужчин. Во-первых, вы должны быть направлены сами на себя, на свою творческую энергию, на интеллектуальное развитие, на женственность. Еще вы не должны «носить яйца», быть с «голодными» глазами и с табличкой «Хочу замуж» на лбу. Попросите помощи и дайте разрешение вам помочь. Не должна женщина постоянно быть в позиции «я сама». Побудьте слабой и беззащитной, психологически разрешите себе побыть в этом состоянии. Этому надо учиться. Мужчины увлекаются этими фишками и появляются сами.
Можно начать со всевозможных промышленных выставок, торговых центров или любых других общественных мест. Недавно открылась возможность найти партнера на нетворкинге (не только для бизнеса, но и для жизни). Я была на такой встрече и заметила несколько категорий девушек. К некоторым, почти стоящим с табличками «Хочу замуж», есть просьба: не нужно одеваться в розовые платья или короткие юбки — это напрягает и отталкивает. Сексуальных маркеров должно быть не больше одного. Если мы говорим о лице, то нанесите красную помаду (никогда не выбирайте трупно-фиолетовый цвет!).
Были на встрече и девушки, которые действительно пришли продвигать свой бизнес. Но видно, что вопрос о замужестве всё равно подсознательно у них стоит: «Вдруг кого и встречу». Как бы они ни отрицали, это неосознанно просвечивается. Если вам хочется, почему бы и нет. Вы на нетворкинге обмениваетесь номерами телефонов. Если вам человек понравился, напишите ему. Не нужно сидеть и ждать, когда придет принц и заберет вас в мир мечт. Просто возьмите и напишите.
Есть поверье, что это мужчина должен писать первым, должен проявлять инициативу, а ты должна быть недотрогой и не должна с ним спать десять свиданий подряд. Да, бывают мужчины, которые ищут девушек, чтобы себе потом отметить это где-то галочкой. Но даже если вам такой попался, ну получите вы удовольствие, позвольте себе вступить с ним в связь. Я не призываю спать с каждым встречным, но когда девушки начинают грезить — опять же, лежа на диване, — что их половинка найдется сама… Лучше реалистично смотреть на мир.
Важно поговорить и про разрыв шаблонов. Иногда у самой девушки происходит внутренний конфликт. С одной стороны, она хочет быть слабой и беззащитной, но еще хочет всё контролировать. Еще она хочет, чтобы мужчина брал на себя ответственность, но пусть он делает так, как она хочет. И если вы хотите замуж, то есть «спрятаться за мужа», то прячьтесь. Иногда девушке достаточно открыть глаза на то, что она на самом деле хочет, — быть беззащитной или всё контролировать.
В дополнение: хватит простой женственной одежды, и она действительно привлекает, что бы ни говорили девушки. А последняя составляющая — это сексуальная удовлетворенность. Не знаю, что и как вы будете делать, но женщина не должна быть в возбужденном состоянии. Пара оргазмов, и всё! Поверьте, так намного лучше, чем быть злой и неудовлетворенной. Обязательно поработайте над глубиной своего голоса, не нужно пищать. Завершающим штрихом можно считать интеллектуальное развитие и желание узнать о темах, которые любит ваш избранник. Самое главное, не зависать на одном варианте, пробовать разное и выходить из норы.
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