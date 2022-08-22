Одно слово — самый верный показатель счастливых отношений. А в вашей паре оно звучит?

Группа исследователей во главе с психологом Меган Роббинс изучила 30 работ, в которых поучаствовали более 5000 человек, часть опрошенных была в браке. При выборке специалисты учитывали такие факторы, как долго партнеры вместе, их поведение в отношениях, психическое и физическое здоровье участников и насколько хорошо опрошенные ежедневно заботятся о себе.

Психологи сделали необычный вывод: те люди, которые чаще употребляли «мы» в отношении своего партнера, имели показатели выше во всех 5 категориях, учтенных при опросе.