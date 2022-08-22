Одно слово — самый верный показатель счастливых отношений. А в вашей паре оно звучит?

Если вы сейчас не одиноки, то сами не заметите, как вскоре станете употреблять в разговорах «мы», вместо «я». Кто-то может усмотреть в этом потерю себя в отношениях, но если верить последним исследованиям, употребление партнерами в беседе местоимений «мы» и «нам» — существенный показатель того, что люди действительно счастливы вместе. Наши коллеги из MarieClaire выяснили, что говорят счастливые семьи и как формулировать правильно свое отношение к партнеру.
Ох эти ученые, им бы объяснить даже то, что, казалось бы, неподвластно миру цифр и графиков. Специалисты Калифорнийского университета нашли связь между использованием множественных местоимений первого лица (таких, как «мы», «наш», «нам») и уровнем романтики в паре.
Группа исследователей во главе с психологом Меган Роббинс изучила 30 работ, в которых поучаствовали более 5000 человек, часть опрошенных была в браке. При выборке специалисты учитывали такие факторы, как долго партнеры вместе, их поведение в отношениях, психическое и физическое здоровье участников и насколько хорошо опрошенные ежедневно заботятся о себе.
Психологи сделали необычный вывод: те люди, которые чаще употребляли «мы» в отношении своего партнера, имели показатели выше во всех 5 категориях, учтенных при опросе.
— Преимущество анализа разных пар по целому ряду разных пунктов заключается в том, что именно так удается установить: употребление слова «мы» не просто влияет на какой-то один аспект, но указывает на позитивное состояние (отношений) в целом, — пояснил исследователь Александр Каран.
Согласны с заграничными учеными и наши эксперты — недостаток общих дел действительно может стать проблемой и даже привести к расставанию.
— В паре есть важная зона — зона «мы», — говорит психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич. — И каждой паре нужно работать над ее наполнением. Что связывает нас, кроме общей жилплощади и заботы о детях? Почему нам интересно вместе? Что нам нравится делать вместе? Какими позитивными эмоциями мы подпитываем нашу связь? Всё это важные вопросы, и если вы найдете на них ответы, вы выстроите крепкие и счастливые отношения.
Остается вопрос, что здесь первично, частое использование слова «мы» — это естественный признак счастливых отношений или всё же искусный инструмент, который действительно может укрепить союз?
— Эти слова, произнесенные вами или вашим партнером, могут привести к изменениям в мышлении, к установке на более тесную взаимосвязь и, как следствие, к более здоровым отношениям, — считает психолог Меган Роббинс.
Сохранить любовь и страсть на долгие годы — задача не из легких. Недавно мы писали о привычке, которая убивает секс в браке: удивительно, но она есть у большинства из нас. Ученые выяснили, что чем меньше сна, тем меньше хочется секса. Если вы боретесь с низким либидо, вам может помочь простой шаг — начните высыпаться по ночам.
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