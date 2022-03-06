«Приходилось сбегать к родителям»: как сибирячка пытается изменить любимого с зависимостью от мефедрона

Анастасия Веснина — молодая красивая девушка 27 лет. Как и многие, она мечтала о любви и простом человеческом счастье. Когда в 2013 году в ее жизни появился Дима, она поняла, что летит в омут с головой от переполнявшего ее чувства влюбленности. Четыре года Настя пребывала будто в сказке, пока в их с Димой жизнь не ворвался мефедрон — Дима пристрастился к опасному наркотическому веществу, которое вызывает мгновенную зависимость. Налаженная жизнь полетела к чертям. О сложностях отношений с наркоманом, о борьбе за жизнь любимого и вере в светлое будущее Анастасия рассказала нашему корреспонденту Алене Золотухиной.
Любовь на Бугринском мосту
Анастасия и Дмитрий познакомились в 2013 году, молодые люди вместе работали в гипермаркете IKEA. Девушка вспоминает, что Дмитрий не сразу привлек ее как мужчина, но расположил к себе за счет природного обаяния и оптимизма. На тот момент парень состоял в отношениях, от того Настя не рассматривала их как пару, пока не поймала себя на мысли, что испытывает к нему чувства.
— Я решила отбить его. Да, он был в отношениях, но с той девушкой у них был просто симбиоз, без сильных чувств и планов на будущее. Я действовала не торопясь, в какой-то момент начала подвозить его на машине домой. Помню, в день открытия Бугринского моста я сняла видео в Instagram, как мы вместе едем по мосту, где Диму видно и слышно. Его девушка на меня подписана не была, но, видимо, заходила ко мне и увидела видео. Они расстались, и вскоре начались наши отношения, — рассказывает Анастасия Веснина и добавляет, что с тех пор они с Димой ни разу не расставались, несмотря на все трудности, которые свалились на их плечи. Отношения с Димой — первые серьезные для Анастасии, девушка откровенничает, что он называет ее ангелом-хранителем и той, которая смогла растопить его черствое сердце и плотно в нём засесть.
Наркотики и зависимость
Первые три-четыре года, по словам Анастасии, были чудесные. Проблемы начались после того, как в их компанию вошла девушка, употребляющая мефедрон, — это был 2018 год.
— Зависимость развилась стремительно. Он при любой возможности пытался уйти употреблять. Начались сильные конфликты, я была категорически против. Последствия употребления проявлялись в проблемах с психикой, а именно в агрессии, депрессии, перепадах настроения, иногда был бред. В попытках снять «отход» появилось пристрастие к алкоголю. В моменты, когда он говорил о желании употребить или уходил, я чувствовала невероятное бессилие и отчаяние. Появился сильный страх его последующих психозов с агрессией в мой адрес. Было много оскорблений, рукоприкладство, психологическое насилие, затем извинения и так называемый «медовый месяц», а потом всё по кругу, — вспоминает страшное Анастасия, чье состояние ухудшилось настолько, что пришлось обратиться за помощью к психиатру.
— Дима всегда стремился к уходу от реальности, очень много и увлеченно читал художественную литературу, играл в компьютерные игры. В 10–11 классе у него разбился в аварии отец, которого он сильно любил. По его словам, это тоже оставило большой след. И, будучи уже взрослым, связавшись не с той компанией, он нашел такой способ ухода от реальности и проблем, — оправдывает своего молодого человека Анастасия Веснина.
Признавать проблему Насте не хотелось, она долго находилась в стадии отрицания, хоть и видела, как ее любимый человек разрушал себя всё сильнее, ощущала на себе последствия. Когда из-за пристрастия к мефедрону Дима перестал ходить на работу, Настя поняла, что нужно принять ситуацию и начать действовать.
— Он просто в какой-то день проснулся и сказал, что не пойдет. Какое-то время употреблял на пособие по безработице, были «друзья», которые угощали. Начался финансовый террор в мой адрес. Но надежда коварна, не давала возможности уйти. Повторюсь, это первые отношения, мне сложно было их завершить, одна мысль об этом пугала. Папа маме сделал предложение через неделю знакомства, и они уже 33 года вместе живут и в горе, и в радости. Возможно, это тоже сказывалось. Сбегать к родителям на несколько дней мне иногда приходилось, потому что дома Дима употреблял или был агрессивно настроен, — продолжает рассказ собеседница.
Настя долго не говорила своим родителям о проблеме. Папа, по словам девушки, молчун, о его отношении к ситуации можно только догадываться, а мама поддерживает дочь, проявляет понимание и заботу.
— Я достаточно закрытый человек, а с появлением зависимости близкого вообще изолировалась от внешнего мира. Осуждение было в основном по поводу того, что я терпела и прощала то, что по-хорошему терпеть и прощать не стоило бы. Я отношусь к этому с пониманием. Смотря со стороны, я бы тоже неодобрительно относилась, — делится девушка.
Реабилитационный центр
Наступил 2020 год, весна, когда Настя уговорила Диму пойти на прием к психиатру-наркологу. Врач разложил их ситуацию по полочкам, объяснил, как действовать, отметил, что без реабилитационного центра справиться им будет сложно. Дима еще раз сходил на прием к этому врачу, но со своей мамой. Нашли несколько центров, съездили на экскурсии и выбрали подходящий.
— Для Димы самым сложным было решиться изменить свою жизнь и отказаться от наркотиков. Он то соглашался уезжать, то говорил, что ему это не надо, он справится сам. При этом головой понимал, что зависимость сильная и, будучи на воле, общаясь с тем, кто тогда был в его жизни, шансы самому справиться очень низкие. Но среди его размышлений (а он очень умный и рассудительный) мелькал крик о помощи и нежелании продолжать употребление. Иногда были обещания: «Давай ты мне сейчас дашь на дозу, я последний раз кайфану и поеду». Я, наивная, поверила пару раз, но он обманул. Было принято решение с ним, его мамой и отчимом, что против его воли и силой в реабилитационный центр отвозить не будем, это должно быть его решение. Но смотреть на него было страшно, — делится девушка. — В какой-то момент он сказал да, мы быстро собрались и отвезли его, пока вновь не передумал.
Дмитрий находится в реабилитационном центре уже 7 месяцев. Анастасия объясняет, что там нет медикаментозного лечения, но есть много психотерапии, приучение к режиму, ответственности. Выздоровление зависит от настроя самого человека. Дмитрий предполагает, что ему нужно еще около полугода.
— В реабцентре в основном героиновые наркоманы и полинаркоманы (их там называют «винегрет», я не знаю почему). В случае с Димой — опасность мефедроновой зависимости заключается в ее разрушительном действии на психику и ЦНС. Полностью восстановить психику сложно, а иногда — нереально. Подавляется воля, интерес к жизни. Очень важна работа с психологом, — говорит Настя.
Поначалу ей было сложно, так как не было представления о том, как происходит выздоровление. Есть чат для родственников, где происходит общение, предоставляют отчеты, оказывают поддержку и делятся опытом. Один раз в месяц Настя и Дима разговаривают по телефону, а увидеться удалось только пару недель назад.
— Скучаю сильно, конечно. Вместе с передачками передаю ему письма, рассказываю о жизни, событиях, о нашем коте. Результаты у него однозначно есть, психолог центра об этом говорит, он сам, и я это замечаю в разговоре. Недавно я ездила к нему в центр, у нас была семейная сессия с их психологом. Мы заранее выписывали свою вину, обиду и благодарность. И он был благодарен, что я смогла видеть глубже, и, не теряя надежду, продолжала сохранять то хорошее, что у нас есть, — улыбается Настя.
Свадьба и надежды на светлое будущее
22.02.2022 — в красивую зеркальную дату пара поженилась. Настя заявляет, что сразу хотела выйти замуж за любимого. Предложение руки и сердца, по воспоминаниям девушки, получилось немного нелепым, но от того трогательным и милым. У пары было целых три попытки расписаться: первая — летом 2019 года, но незадолго до регистрации Дима повредил ногу и был в гипсе, жениться на костылях не захотел. Вторая попытка выпала на первый локдаун, когда закрылось всё, решили, что хотят нормальную свадьбу, и снова отменили церемонию. Третья попытка увенчалась успехом.
— В ноябре я вспомнила, что скоро будет красивая дата, посмотрела на «Госуслугах» — свободно. Еще не зная, получится или нет, забронировала. Эта попытка могла закончиться тем же, чем две первые: за неделю до регистрации брака в центре сообщили, что не выпустят Диму, так как для него это стресс, будет откат назад. Я поплакала вечерок, но на следующий день всё же они решили дать добро, посоветовавшись с психологом. В одинаковых футболках мы пошли в ЗАГС узаконивать наш союз. Руководство центра не позволило долго праздновать, поэтому мы расписались, посидели с родителями в кофейне и разъехались, — рассказывает Анастасия Веснина. Отношения пары наладились, Настя и Дима даже задумываются о ребенке, настрой у обоих оптимистичный. Девушка счастлива, что их жизнь наконец налаживается.
Что еще интересно почитать
«Я понятия не имел, что это такое»: как молодежь сидит на мефедроне и чем это заканчивается.
«Купить может любой школьник»: откровение
«Сидел в наручниках и думал, что попал в страшный сон». Монолог