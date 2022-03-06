«Приходилось сбегать к родителям»: как сибирячка пытается изменить любимого с зависимостью от мефедрона

Любовь на Бугринском мосту

Анастасия и Дмитрий познакомились в 2013 году, молодые люди вместе работали в гипермаркете IKEA. Девушка вспоминает, что Дмитрий не сразу привлек ее как мужчина, но расположил к себе за счет природного обаяния и оптимизма. На тот момент парень состоял в отношениях, от того Настя не рассматривала их как пару, пока не поймала себя на мысли, что испытывает к нему чувства.

— Я решила отбить его. Да, он был в отношениях, но с той девушкой у них был просто симбиоз, без сильных чувств и планов на будущее. Я действовала не торопясь, в какой-то момент начала подвозить его на машине домой. Помню, в день открытия Бугринского моста я сняла видео в Instagram, как мы вместе едем по мосту, где Диму видно и слышно. Его девушка на меня подписана не была, но, видимо, заходила ко мне и увидела видео. Они расстались, и вскоре начались наши отношения, — рассказывает Анастасия Веснина и добавляет, что с тех пор они с Димой ни разу не расставались, несмотря на все трудности, которые свалились на их плечи. Отношения с Димой — первые серьезные для Анастасии, девушка откровенничает, что он называет ее ангелом-хранителем и той, которая смогла растопить его черствое сердце и плотно в нём засесть.