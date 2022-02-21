«Такое не забывается»: известные футболисты, которые похоронили молодых жен — как они живут сейчас

В середине января общественность потрясла смерть
История Вячеслава Малафеева
Трагедия в семье Малафеева произошла более
— Она могла просто устать от слишком бурной жизни моей спортивной и своего энтузиазма. Она всегда пыталась всем помочь, занималась благотворительностью. Она не могла сидеть на месте. Марина сделала очень много для меня, детей, родственников и окружающих. Отдала слишком много энергии и сил, за эти годы выжала из себя всё, что в ней было, — вспоминал как-то спортсмен.
Поначалу он не понимал, как сообщить дочери и сыну о том, что мамы больше нет.
— Когда я пришел, дети прыгали, радовались, веселились, а я не знал, как себя вести. Я отвел Ксюшу в комнату и начал с ней беседовать. Минут 15 ей говорил, что так бывает, что именно произошло и как к этому относиться. Она напряглась и просто слушала. Потому ушла к себе в комнату и целый час там лежала и плакала. С Максиком оказалось всё проще — в пять лет у детей другое восприятие. Он просто спросил: «Папа, это всё? Тогда я побежал», — рассказывал Малафеев о тяжелых моментах.
Тогда футболист был уверен, что не сможет снова построить отношения, но жизнь внесла свои коррективы. Спустя какое-то время после трагедии Вячеслав Малафеев женился на женщине по имени Екатерина, которая родила ему сына.
Вместе супруги прошли немало испытаний, среди которых осуждение публики, расстройство пищевого поведения дочери Малафеева (из-за этого Ксения не раз попадала в больницу. — Прим. ред.). А недавно пара вдруг объявила о разрыве, но, несмотря ни на что, сумела сохранить теплые отношения.
— Ушла в тишину на неопределенное время. Пожалуйста, не заваливайте мой директ. У меня важный старт. Я шла к этому год. Здесь всё непросто — от погоды до ранних подъемов. Важны концентрация и настрой. Спасибо вам, — делилась Екатерина.
История Евгения Баляйкина
В декабре 2017 года в возрасте
— За день или два до свадьбы (24 ноября 2016 года. — Прим. ред.) Софья узнала о болезни. Я помню, как приехал домой с тренировки, а там слезы, истерика. Она всё рассказала, говорит: «Мне поставили диагноз, свадьбы не будет. Я уезжаю, ты живи дальше. На фига я тебе такая нужна? Только жизнь буду портить...» Я говорю: «Хорош истерить, всё будет нормально, даже если не ошиблись с диагнозом. Сейчас всё лечится, тем более в начальной стадии». Успокоил ее и говорю: «Сейчас играем свадьбу, потом лети в Казань, начинай лечение». Я же знал, что это не какая-то страшная стадия и что в Казани хороший онкологический центр. Понятно, что я просто в интернете что-то втихаря прочитал, но я правда не думал, что возможен такой исход. На тот момент это выглядело нелогичным. Настолько всё было хорошо, что это не могло так прекратиться. Мы праздновали свадьбу в томском ресторане, куда часто ходили. Там были мои родители, ее мама и сестра, команда с женами и мои друзья. Кажется, даже было ощущение праздника. Незадолго до свадьбы мы разговаривали, я ей говорил: «Всё, успокойся, мы семьей становимся. Всё будет нормально. Поженимся, вылечишься, а дальше — всё по плану: дети, как и обещал». Мы их планировали завести максимально быстро после свадьбы. На следующий день она полетела с мамой в Казань, — вспоминал спортсмен.
В свое время мама Софьи успешно поборола рак груди. Супруга футболиста тоже перенесла операцию, несколько курсов химиотерапии, после чего улетела на отдых на Мальдивы. Жаркое солнце усугубило ситуацию, и болезнь вернулась. Софья Баляйкина решила не обращаться к врачам, а отдала предпочтение альтернативной медицине, что стало роковой ошибкой.
— Наверное, смешно прозвучит: она узнала, что есть какой-то мужчина, который практикует лечение комарами. Ты едешь в лес на три часа, тебя там комары кусают. Знаете, как это бывает: тебя доканывает один метод, ты начинаешь искать любой другой. Тебе уже всё равно, что это, насколько лучше или хуже. Наверное, у нее случилось именно так. Возможно, это главная моя ошибка — что я не пытался ее переубедить или просто по-грубому взять и отвезти в больницу. Она этим несколько месяцев занималась, на «химию» не пошла. Хотя химиотерапия ей помогала. Но кто-то ее нормально переносит, а кому-то, как ей, максимально плохо: без сил, весь организм будто кипит. Врачи уверяли, что от химиотерапии лучше становится — по анализам, чему-то еще. А она мне говорила: «Не помогает. Вообще не помогает. Лучше не становится». Думаю, если б она прошла курс лечения целиком, то осталась бы жить, — сокрушался футболист.
В последние дни жизни Софья жила на уколах. По словам Евгения Баляйкина, у его избранницы совсем не было сил.
— Я помню, как она умерла. Мне кажется, такое не забывается. Я был в Хабаровске, а она была с моей и своей мамой. Она мало ходила, постоянно на уколах. В последние дни ей было очень плохо, с ней уже было тяжело разговаривать, только переписывались — максимум по паре минут. Она почти всегда спала, редко отвечала. Я писал ей, что скоро приеду, она мне — что ждет, — рассказывал спортсмен о тяжелых моментах.
Супруга футболиста старалась держаться, несмотря на грустные мысли и постоянные боли.
— Все стадии болезни — гнев, отрицание, торг, депрессию — я уже пережила. Уже после операции долго копалась в себе, в своей голове: за что, откуда, почему это именно со мной? Потом себя жалела, много плакала, но когда начинала задумываться о маленьких детишках или о старых, немощных людях, которые тоже больны раком, жалость к себе пропадала. И если я раньше думала: «Чем заслужила такую болезнь, что сделала не так, кому перешла дорогу или испортила жизнь?», то, когда смотрела на малышей, которым нет еще и года, а они уже страдают, понимала, что рак — это не наказание, это просто болезнь. Тяжелая, страшная, но болезнь, — писала Софья за несколько месяцев до смерти.
Олег Данченко
В середине января этого года трагедия произошла в семье экс-игрока «Рубина» Олега Данченко. Его супруга Виктория не справилась с управлением «Мерседесом» и врезалась в другой автомобиль. Сообщалось, что
Поклонники Олега старались поддержать его в тяжелый период. «Олег, держись! Сложно подобрать слова...», «Какой молодой и красивой была Виктория! Как жаль, что так получилось. Сил вам, Олег!», «Соболезнования семье погибшей. Погибла в ДТП. Вспоминается жена Малафеева, которая тоже ушла из жизни так же», «Какая трагедия... Такая молодая и красивая девушка!» — делились пользователи Сети.
Горе произошло в знаменательный для спортсмена день — он переходил в новую футбольную команду. Данченко не комментировал трагедию.
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