«Такое не забывается»: известные футболисты, которые похоронили молодых жен — как они живут сейчас

В декабре 2017 года в возрасте 25 лет из жизни ушла супруга экс-игрока «Рубина» Евгения Баляйкина. Год женщина боролась с агрессивной формой рака груди, но болезнь оказалась сильнее.



— За день или два до свадьбы (24 ноября 2016 года. — Прим. ред.) Софья узнала о болезни. Я помню, как приехал домой с тренировки, а там слезы, истерика. Она всё рассказала, говорит: «Мне поставили диагноз, свадьбы не будет. Я уезжаю, ты живи дальше. На фига я тебе такая нужна? Только жизнь буду портить...» Я говорю: «Хорош истерить, всё будет нормально, даже если не ошиблись с диагнозом. Сейчас всё лечится, тем более в начальной стадии». Успокоил ее и говорю: «Сейчас играем свадьбу, потом лети в Казань, начинай лечение». Я же знал, что это не какая-то страшная стадия и что в Казани хороший онкологический центр. Понятно, что я просто в интернете что-то втихаря прочитал, но я правда не думал, что возможен такой исход. На тот момент это выглядело нелогичным. Настолько всё было хорошо, что это не могло так прекратиться. Мы праздновали свадьбу в томском ресторане, куда часто ходили. Там были мои родители, ее мама и сестра, команда с женами и мои друзья. Кажется, даже было ощущение праздника. Незадолго до свадьбы мы разговаривали, я ей говорил: «Всё, успокойся, мы семьей становимся. Всё будет нормально. Поженимся, вылечишься, а дальше — всё по плану: дети, как и обещал». Мы их планировали завести максимально быстро после свадьбы. На следующий день она полетела с мамой в Казань, — вспоминал спортсмен.