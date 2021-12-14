«Опустился рядом со своими и выл»: как звезда сериала «Господа офицеры» похоронил семью, но не сломался

В августе 1987-го первая супруга Игоря Ливанова Татьяна Пискунова и восьмилетняя дочка пары Ольга погибли в железнодорожной катастрофе. Через пару лет актер нашел утешение в отношениях со студенткой Ириной Бахтурой, но этот брак рухнул, когда женщина влюбилась в Сергея Безрукова. Ливанов выбрался и из этой депрессии: когда он уже почти потерял надежду на личное счастье, то встретил новую любовь. Но в 2015-м на актера обрушилась очередная страшная беда — его 25-летний сын Андрей скончался. Наши друзья из «СтарХита» выяснили, что помогло артисту справиться с невосполнимой потерей.
Запятая
С пятого класса Игорь занимался боксом, но переключение на актерство было лишь вопросом времени: родители мальчика руководили кукольным театром при киевском Доме пионеров, старший брат Аристарх стал артистом. Не отступая от семейной традиции, Игорь Ливанов подал документы в ЛГИТМиК на курс Игоря Горбачева.
С первого взгляда студент влюбился в сокурсницу Татьяну Пискунову. Парень прозвал ее Запятой: честная и прямолинейная девушка вставляла свои пять копеек в любой спор. Она безумно нравилась Ливанову и в то же время смущала его своим бурным темпераментом.
За Таней ухаживали многие старшекурсники, однако вечера она проводила в компании Ливанова, соседки по комнате Ларисы Луппиан и Михаила Боярского. Тем не менее Игорь продолжал стесняться вплоть до третьего курса: в свой день рождения парень наконец поцеловал возлюбленную. Роман развивался медленно, но к окончанию вуза студенты стали супругами.
Актерская судьба причудлива, и вышло так, что любимицу Игоря Горбачева не брали ни в один петербургский театр, а вот Ливанова принимали сразу в несколько учреждений Северной столицы. От выгодных предложений Игорь отказался ради возможности работать вместе с женой — супруги переехали в Ульяновск.
Город произвел на пару удручающее впечатление, но страшнее всего оказалось то, что в местном театре драмы сменился режиссер. Отношения с новым руководством у Ливанова не сложились, а единственная возможность избежать отработки по распределению заключалась в службе в армии. Игорь попал в морскую пехоту, а когда вернулся, их с Таней пригласили в Ростовский ТЮЗ.
Жизнь начала налаживаться: супругам дали однокомнатную квартиру в Ростове, Татьяна родила дочку Олю, а ухаживать за ребенком занятым актерам помогали близкие. Карьера Ливанова пошла в гору — он получил роль в картине «Безответная любовь», а почти сразу после окончания съемок его позвали в боевик «"Мерседес" уходит от погони».
Гибель семьи
Поклонницы заваливали актера письмами и поджидали после спектаклей, но он сумел избежать соблазнов, ведь семья всегда оставалась на первом месте. Татьяна порой ревновала, беспокоилась из-за тревожных слухов об изменах мужа, устраивала скандалы. Какие бы ссоры ни случались, речи о разводе не заходило ни разу за 12 лет совместной жизни.
В кино артист нередко играл борцов за справедливость, но в реальности судьба обошлась с ним жестоко. В августе 1987-го Татьяна решила съездить с восьмилетней Олей к своим родителям в Опочку Псковской области. Игорь проводил их на вокзал и вернулся домой, так как к нему в тот момент нагрянули близкие из Киева. В памяти актера навсегда застыло то раннее утро, когда несколько человек постучали в дверь и спросили, здесь ли проживали Татьяна Пискунова и Ольга Ливанова — в прошедшем времени.
— Когда поезд, в котором ехали Таня с Олей, сделал остановку в Каменске, местный диспетчер ошибся, направив товарный состав по пути, на котором находился пассажирский. Товарняк врезался в него на полном ходу — шансов выжить практически не было. Сложно описать мое состояние. Я невероятным усилием воли загнал эмоции внутрь, расслабляться нельзя: а вдруг это ошибка и они живы? Лежат в больнице без сознания. Пока сам не увижу — не поверю! — рассказывал артист.
Это была плохая идея: останки людей положили в деревянные ящики, и сложно даже представить чувство, которое Ливанов испытал, увидев в одном из коробов жену и дочь.
— Опустился на колени рядом со своими и выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Плакать не мог, слезы словно выжгло. Похоронили моих девочек в Опочке. Таня очень любила свой родной город, там ее мама. Теперь езжу на их могилу, — рассказывал актер.
Ливанов не наложил на себя руки только потому, что понимал, какую боль это принесет его родителям. Актер не мог оставаться в квартире один, пил вино, а после забывался сном. Медленное возвращение к жизни началось после сна, в котором Татьяна попросила мужа не мучить себя и идти дальше.
Хрупкая девушка с железным характером
Режиссер Алексей Малышев руководил курсом театрального училища, и через него Игорь узнал студентку Ирину Бахтуру. Красивая, хрупкая, трогательная — Ливанов влюбился как мальчишка, хотя был старше девушки на 12 лет. У Ирины был жених, но ради союза с Игорем она расторгла помолвку. В тот момент актеру такой поступок показался подвигом.
Вместе влюбленные уехали в Москву, а незадолго до рождения сына Андрея расписались. Супругам с маленьким ребенком выделили комнату в коммуналке, но выяснилось, что у их соседа открытая форма туберкулеза. Чтобы сменить жилье, нужна была доплата, поэтому Ливанов много работал, надеясь поскорее обеспечить близким все условия.
Постепенно он открывал в жене неприятные черты: знакомых Ирина делила на «полезных» и «ненужных», и в последнюю категорию часто попадали друзья Игоря. Затем произошла ситуация, которая еще больше разочаровала артиста в супруге. Ира уехала на съемки в Коктебель, а Ливанов воспользовался перерывом и отправился с трехлетним сыном на море.
Папа с ребенком долго сидели на пляже, лишь на несколько минут Ливанов отошел поплавать, так как боялся перегрева. До этого малыш беспрекословно слушался его, но тут поддался мимолетному порыву и побежал к воде. Через несколько минут Игорь увидел бледное детское бездыханное тельце не берегу. Андрея увезли в реанимацию, и актер всю ночь просидел под дверью палаты, моля Бога, чтобы мальчик выжил. Ирина тогда отказалась приехать в клинику в Феодосию, сославшись на съемки и тот факт, что это муж виноват.
Сотрудники съемочной группы рассказали Ливанову, как в тот страшный день Ирина спокойно позавтракала и ушла на площадку. Сперва актер разозлился, но потом заключил, что каждый справляется с горем по-своему, и, видимо, жена пыталась отвлечься от дурных мыслей с помощью работы. Когда только вернувшийся из больницы Андрей прижался к маме, артист осознал, что должен сохранить семью любой ценой.
Тем временем в карьере каждого супруга произошли сдвиги: Ливанов прославился главной ролью в картине «"Тридцатого" — уничтожить!», а Ирина сыграла русскую женщину-«кукушку» в номинированном на «Оскар» чешском фильме «Коля». Вот только в финале боевика Игорь самостоятельно исполнил сложный трюк: пробил оконное стекло и выпрыгнул с высоты в четыре метра. Приземлился актер неудачно, нога попала не на маты, а на железобетон. Врач перелома не обнаружил, так что артист продолжил работать.
Болезненное расставание
Оказалось, что мужчина серьезно повредил межпозвоночные диски. Боль нарастала, сперва пропала чувствительность в пальцах, а потом отнялась вся нога. Спасти артиста взялся специалист по акупунктуре. Полгода Ливанову делали процедуры, он не мог работать, а все деньги уходили на лечение. И в один явно не прекрасный день Ирина заявила, что улетает в Прагу, так как ей нужно думать о своем будущем, ведь на супруга больше надежды нет.
Что произошло в Чехии, Ливанов не знал, но в газетах прочел об удивительной истории любви, завязавшейся между Ириной и Сергеем Безруковым в Праге. Когда актриса начала выходить с Сергеем в свет, Игорь заявил, что снимет себе жилье и подаст на развод. Артистка ответила, что подыщет ему квартиру по соседству.
— Она не торопилась сжигать мосты: если с новым мужчиной не получится — верну законного мужа. Тем более что со здоровьем у меня уже было всё в порядке, к работе я вернулся, — отмечал актер.
Обиднее всего было то, что многим знакомым артистка заявила: Ливанов бросил ее с ребенком. Поначалу актер пытался оправдаться, а потом вовсе перестал комментировать лживые слухи.
Третья попытка
В разгар семейной драмы друзья затащили артиста в ночной клуб. Актер обратил внимание на молодую привлекательную девушку младше себя на 25 лет. Они разговорились, выяснилось, что Ольга учится на юриста, но уже успела поработать в брокерской компании отца. Роман разгорелся быстро и неожиданно, хотя официально развод с Ириной еще не был оформлен.
Собственно, поэтому Ливанов поспешил уладить вопрос с документами. При этом звать новую пассию под венец он не торопился, ведь сильно обжегся во втором браке. Ольга, которую актер ласково называл Лекой Петровной, не форсировала события, подружилась с Андреем, полюбила пса второй половины, хотя боялась собак.
Из-за сомнений Игорь едва не потерял возлюбленную: спустя несколько лет они поссорились из-за ерунды, Оля хлопнула дверью и ушла. Только тогда актер осознал свою ошибку и бросился к избраннице — делать предложение.
В 2007-м у пары родился долгожданный сын Тимофей, а в 2015-м Ольга снова забеременела. Неизвестно, как бы Игорь Ливанов перенес следующий удар судьбы, если бы не чувствовал ответственности за супругу и детей от нее.
Смерть старшего сына
В марте 2015-го Андрей Ливанов скончался у себя дома. Вероятно, на ухудшение самочувствия могла повлиять поездка во Вьетнам, после которой он пожаловался на недомогание. 25-летний молодой человек страдал сахарным диабетом, а климат Юго-Восточной Азии опасен для таких пациентов. Так или иначе, парень не вышел на работу, а когда спасатели вышибли дверь, то обнаружили его на полу. Андрей упал и сильно ударился головой, но, согласно экспертизе, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
— Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно оградить от этого. Для нее это было запредельное горе. Она была просто убита. Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же всё это пронес, — делился Ливанов в эфире программы «Когда все дома» Первого канала.
Андрей мечтал съездить в Карелию, но так и не успел. Поэтому Ливанов развеял прах сына над одним из местных озер.
— Я понял, что не знал своего сына: на столе лежало не менее 10 дипломов по сайентологии, которой увлекалась Ирина. Он просто знал мое отношение к этой секте и молчал, хотел примирения между родителями, — делился Игорь в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Игорь уверен, что в лучшем мире Андрей встретился с Татьяной и Олей и все они стали ангелами-хранителями актера.
— Очень не хватает, но они со мной. Каждое мгновение, это не уйдет из меня никогда, — заключил артист.
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