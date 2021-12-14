«Опустился рядом со своими и выл»: как звезда сериала «Господа офицеры» похоронил семью, но не сломался

Из-за сомнений Игорь едва не потерял возлюбленную: спустя несколько лет они поссорились из-за ерунды, Оля хлопнула дверью и ушла. Только тогда актер осознал свою ошибку и бросился к избраннице — делать предложение.



В 2007-м у пары родился долгожданный сын Тимофей, а в 2015-м Ольга снова забеременела. Неизвестно, как бы Игорь Ливанов перенес следующий удар судьбы, если бы не чувствовал ответственности за супругу и детей от нее.

Смерть старшего сына

В марте 2015-го Андрей Ливанов скончался у себя дома. Вероятно, на ухудшение самочувствия могла повлиять поездка во Вьетнам, после которой он пожаловался на недомогание. 25-летний молодой человек страдал сахарным диабетом, а климат Юго-Восточной Азии опасен для таких пациентов. Так или иначе, парень не вышел на работу, а когда спасатели вышибли дверь, то обнаружили его на полу. Андрей упал и сильно ударился головой, но, согласно экспертизе, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

— Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно оградить от этого. Для нее это было запредельное горе. Она была просто убита. Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же всё это пронес, — делился Ливанов в эфире программы «Когда все дома» Первого канала.



Андрей мечтал съездить в Карелию, но так и не успел. Поэтому Ливанов развеял прах сына над одним из местных озер.

— Я понял, что не знал своего сына: на столе лежало не менее 10 дипломов по сайентологии, которой увлекалась Ирина. Он просто знал мое отношение к этой секте и молчал, хотел примирения между родителями, — делился Игорь в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Игорь уверен, что в лучшем мире Андрей встретился с Татьяной и Олей и все они стали ангелами-хранителями актера.

— Очень не хватает, но они со мной. Каждое мгновение, это не уйдет из меня никогда, — заключил артист.

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