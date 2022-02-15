«Выбираем имя для будущего малыша»: любовь и внезапная болезнь Евгении Брик — актриса умерла на 41-м году жизни

Теперь всё, что касается Евгении Брик, стало невыносимо печальным. Ее лучшие роли поклонники вспоминают с тяжелым сердцем. Актриса из фильмов «Стиляги» и «Оптимист» умерла на 41-м году жизни — ее друзья рассказали, что в последнее время Евгения Брик серьезно болела. В комментариях под интервью с мужем актрисы, режиссером Валерием Тодоровским, которое он дал три месяца назад, собираются погрустневшие поклонники. Обсуждения работ звездных супругов прекратились — теперь звучат только соболезнования. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили, какой была Евгения Брик при жизни.
«Наверняка готовится к роли»
Никто не знал о том, что Евгения боролась с онкологией. Сама Брик узнала о раке прошлым летом, но не афишировала его. Ни намека на то, что ей тяжело, ни одного интервью или поста о переживаниях. Друзья ничего не заподозрили и потому, что актриса в 2008 году переехала в Лос-Анджелес и крайне редко виделась с московскими приятелями, так что заметить изменения было почти невозможно.
Судя по всему, болезнь дала о себе знать еще летом 2021 года. Тогда Евгения Брик резко сменила имидж: коротко подстригалась и сильно похудела. Коллеги сразу обратили внимание на перемены в жизни актрисы.
— Наверняка готовится к роли, — решили они. Женя слухи опровергать не стала, хотя к тому моменту она не снималась уже несколько месяцев и от всех предложений в кино отказывалась.
Звезда сериалов «Садовое кольцо» и «Оптимисты» запретила родным обсуждать ее диагноз. Знали только единицы, самые близкие люди.
— 10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала журналистка Катерина Гордеева в Facebook.
Счастливое детство
Женя Хиривская получила имя в честь дедушки-журналиста Евгения Крейна. Ее настоящую фамилию не всегда правильно воспринимали на слух, став актрисой, Евгения взяла псевдоним в честь прабабушки Софьи Брик.
Папа будущей звезды защитил кандидатскую диссертацию на кафедре физико-математических наук, а вот мама мечтала играть на сцене, но вынужденно отказалась от этой идеи, когда на свет появились дети. При этом родители Евгении были заядлыми театралами и киноманами и отлично разбирались в искусстве, а потому отдали дочерей в музыкальную школу.
— Я понимаю, что значит, когда родители, бабушки и дедушки вот так включены в твою жизнь, — рассуждала Брик. — Они так меня любили, что я бы с удовольствием перенеслась в детство и прожила его снова. Меня воспитывали не по принципу «будь как все», а по принципу «будь такой, какой хочешь». Мне кажется, это и есть основные моменты, которые помогают нам обрести стержень. Мама всю свою жизнь посвятила нам с сестрой, которая младше меня на 11 лет. И хотя я всегда была убеждена, что для женщины главное — реализоваться как жена и мать, мне было обидно, что мама так и не стала актрисой.
В детстве Женя участвовала в показах Общесоюзного дома одежды и играла в массовке, так что с малых лет ощутила, каково это — находиться в центре внимания. Неудивительно, что из гимназии с английским уклоном девочка перешла в школу при Щепкинском училище, загоревшись идеей самой осуществить давнюю мечту матери. Папа-ученый, хотя и не запрещал дочке идти в актрисы, настраивал ее на поступление в Университет приборостроения и информатики.
— Разве я могла пойти туда учиться, когда мне с детства прививали любовь к прекрасному? — вспоминала об этом периоде жизни Брик.
В итоге Евгения поступила в ГИТИС на курс Александра Збруева и уже в студенчестве начала сниматься: в эпизодах «Марша Турецкого» и «Каменской». В 2002 году вышла «Подмосковная элегия» — первая картина с участием Брик, которую показали в кинотеатрах. За роль Ляли актриса получила приз за лучший дебют. После этого успеха она засветилась в сериале «Мужчины не плачут» и сыграла Анастасию Громову в детективе «Бухта Филиппа», где ее партнером стал Константин Хабенский.
Позже Евгения работала на радио «Маяк» и снималась в фильме «Граф Монтенегро». Но большая популярность пришла к актрисе после ролей в картинах «Тиски», «Оттепель» и «Стиляги»; всё это — фильмы Валерия Тодоровского.
Судьбоносная встреча с Валерием Тодоровским
Евгению Брик и Валерия Тодоровского считали идеальной парой, поэтому сейчас мало кто вспоминает, что до отношений с режиссером актрисе приписывали роман с сердцеедом Дмитрием Марьяновым. Поговаривали, что девушка из интеллигентной семьи ждала от ловеласа предложения, а когда заветные слова так и не прозвучали, переключилась на более серьезного кандидата на роль мужа.
Артистка рассказывала, что познакомилась с Тодоровским, когда пробовалась в сериал «Закон» Александра Велединского. Это был ее первый в жизни кастинг, поэтому 19-летняя Евгения очень расстроилась, когда не подошла в проект по возрасту. Велединский отметил, что посоветуется с коллегой Валерием Тодоровским, и на следующий день будущий муж вызвал Женю на разговор.
— «Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Всё хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела «Страну глухих», «Подмосковные вечера»… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек, — рассказывала Брик в интервью. Ни разница в возрасте в 19 лет, ни семейный статус Тодоровского не остановили влюбленных.
— У нас с Валерой не было свадьбы, мы просто расписались в загсе. Интересно, что у моей мамы тоже не было торжества с фатой и белым платьем, — отмечала артистка.
Не стоит думать, что из-за брака с режиссером на Евгению посыпались яркие персонажи. Напротив, Тодоровский относился к жене строже, чем к остальным актрисам, а пробы она проходила на общих основаниях и только если драматург считал, что звезда может подойти на роль.
— Валера дал мне три роли, о которых только мечтать можно, — говорила актриса об участии в «Тисках», «Стилягах» и «Оттепели». — Редко попадаются такие сценарии и такие героини. А то, что они не главные, так иногда второстепенная роль бывает в тысячу раз важнее любой главной. В «Оттепели» я сыграла в сцене, про которую каждый, кто читал сценарий, говорил: «Господи, кто это будет играть?!» Эта семиминутная сцена, в которой моя героиня, обнаженная, сидит на лавочке у подъезда и курит, — как маленький спектакль, который представляет весь фильм. А почему я не сыграла там главную роль? Ну потому, что она была не для меня...
Брик утверждала, что не обращает внимания на хейтеров, считающих ее обладательницей преимущества перед конкурентками из-за семейного статуса. Кроме того, актриса не ревновала мужа к коллегам по цеху, ведь была по-настоящему близка с избранником и абсолютно доверяла ему.
— Чтобы я приревновала, мне нужно дать почву. Но, слава богу, ее мне никто не дает. И Валера знает, что он номер один в моей жизни во всём: муж, друг, самый гениальный режиссер, — подчеркивала звезда.
Жена и мама
Еще крепче отношения пары стали после рождения дочки в 2009 году. Беременность актриса «переживала» в Лос-Анджелесе, там же появилась на свет дочь Зоя. Затем артистка заключила, что не стоит мучить маленького ребенка перелетами, и решила остаться в Америке еще на несколько лет.
В 2017 году актриса призналась, что задумалась о втором ребенке.
— Мы с дочкой вместе выбираем имя для будущего малыша. Зоечка очень ждет, когда у нее будет братик или сестричка, и мы с ней иногда ложимся и мечтаем: если будет мальчик, то его будут звать так-то, если девочка — так-то, — рассказывала Евгения тогда в беседе с «7 Дней».
Детей-погодок Брик немного побаивалась, говорила, что это трудно. А вот теперь, когда дочь подросла и может помочь воспитать брата или сестру, пора подумать о четвертом члене семьи. Евгения непременно хотела, чтобы у дочери был близкий друг, ведь для нее самой сестра всегда была родным человеком, надежным товарищем.
В работе у Брик тоже были большие планы, она снялась в сериалах «Адаптация», «Садовое кольцо», «Бомба» и «Фантом», однако грезила создать собственный проект.
— Я придумала историю, которую давно уже пытаюсь сама написать. Поделилась с Валерой своей идеей. Ему очень понравилось, и он сказал: напишешь — я буду снимать. Но это всё такие розовые мечты. Так что не буду делиться тем, что еще в очень эфемерных планах. Дай бог, сложится. Конечно, я бы очень хотела, — рассказывала звезда в 2020 году.
Евгения Брик не посвящала публику в личные проблемы, а потому делилась в микроблоге только радостными новостями. Сейчас поклонники и друзья приносят соболезнования семье звезды.
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