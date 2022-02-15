«Выбираем имя для будущего малыша»: любовь и внезапная болезнь Евгении Брик — актриса умерла на 41-м году жизни

Позже Евгения работала на радио «Маяк» и снималась в фильме «Граф Монтенегро». Но большая популярность пришла к актрисе после ролей в картинах «Тиски», «Оттепель» и «Стиляги»; всё это — фильмы Валерия Тодоровского.

Судьбоносная встреча с Валерием Тодоровским

Евгению Брик и Валерия Тодоровского считали идеальной парой, поэтому сейчас мало кто вспоминает, что до отношений с режиссером актрисе приписывали роман с сердцеедом Дмитрием Марьяновым. Поговаривали, что девушка из интеллигентной семьи ждала от ловеласа предложения, а когда заветные слова так и не прозвучали, переключилась на более серьезного кандидата на роль мужа.

Артистка рассказывала, что познакомилась с Тодоровским, когда пробовалась в сериал «Закон» Александра Велединского. Это был ее первый в жизни кастинг, поэтому 19-летняя Евгения очень расстроилась, когда не подошла в проект по возрасту. Велединский отметил, что посоветуется с коллегой Валерием Тодоровским, и на следующий день будущий муж вызвал Женю на разговор.

— «Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Всё хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела «Страну глухих», «Подмосковные вечера»… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек, — рассказывала Брик в интервью. Ни разница в возрасте в 19 лет, ни семейный статус Тодоровского не остановили влюбленных.