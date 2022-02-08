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Тема дняКому и где ежедневно платят зарплату
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Должна ли женщина покупать себе квартиру или на жилье заработает мужчина? 5 горячих мнений

Сибирячки единогласны во мнении: пускать вторую половину на свои квадратные метры — плохая идея

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Нужна ли женщине своя квартира или стоит подождать встречи с прекрасным принцем, который заработает на апартаменты для нее и их будущей семьи? Испокон веков женщина уходила из родительского дома за своим мужем, а не наоборот, но времена меняются, а вопрос покупки недвижимости, ипотеки и раздела квадратных метров в случае неудачи встает ребром. Мы поговорили с красивыми и успешными женщинами и спросили их, стоит ли приобретать собственное жилье и пускать на свою территорию избранника, который оказался без крыши над головой. Как в таком случае делить обязанности?

Татьяна, 36 лет, работает в сфере медицины

— Безусловно, собственное жилье, недвижимость — это важный аспект в жизни любого человека, вне зависимости от пола. Для женщины очень важно иметь собственное жилье, чтобы было куда уйти в случае неудачного брака или несложившихся отношений, к примеру. Особенно сейчас очень часто встречаются ситуации, когда женщине приходится терпеть неприемлемое отношение к себе, будучи замужем, по причине того, что ей просто некуда идти. В жизни бывают разные ситуации, главное, понимать, что, когда у вас есть где жить, вы стоите на ногах, всё будет хорошо и вы сможете дальше строить свою жизнь.

Сейчас очень много вариантов, как можно приобрести собственное жилье, и один из них — это ипотека. Если вы вступили в брак и взяли ипотеку, нужно заранее обговорить все моменты, связанные с разводом, кому достанется жилье, кто будет оплачивать ипотеку, особенно если есть дети. Мне кажется, ипотека подходит молодой новоиспеченной семье, когда вы еще молоды и вся жизнь впереди, строите совместную долгую жизнь. Если же у женщины есть ипотека, и она встречают мужчину, у которого есть своя недвижимость, то ипотечную квартиру, к примеру, можно начать сдавать, это будет дополнительный доход, который женщина сможет потратить на что-то более важное. Предоставляя женщине свое жилье, дом, мужчина чувствует себя уверенно, хозяином, главой семьи, психологически ему комфортно.

Татьяна считает, что собственное жилье должно быть у обоих партнеров, но жить нужно на территории мужчины, а не наоборот

Татьяна считает, что собственное жилье должно быть у обоих партнеров, но жить нужно на территории мужчины, а не наоборот

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Как правило, большая часть недвижимости женщине достается после развода, соответственно, уже налажен удобный быт, если есть дети, то территориально это рядом с садиком или школой. Я думаю, неспроста очень много тем по психологии: «Почему нельзя жить на территории женщины». Женщина сколько угодно может говорить, что она уважает своего мужчину, который пришел на ее территорию, но этого уважения и близко не будет. Собственные интересы, интересы детей всегда будут стоять выше. Нормальная адекватная женщина всегда будет выбирать себя и своих детей. Что остается мужчине в данном случае? Во всех вариантах мужчина проигрывает. Вывод: собственное жилье должно быть у всех, это идеальные выстроенные отношения здоровых людей.

Жить на территории женщины — провал изначально, не тратьте свое время, как женщины, так и мужчины. Мужчина остается главным, только когда принимает женщину на своей территории. Мужчина — это всегда сила, ум, развитие. Если у мужчины нет собственного жилья, задумайтесь, стоит ли вообще общаться с таким мужчиной. Не хотите покупать недвижимость, снимайте, но никогда не приходите на территорию женщины, вы всегда будете в гостях, как правило, это ослабляет мужчину, надо брать полную ответственность за женщину. Женщина должна понимать, кого может привлечь в собственную квартиру — альфонса, который хочет решить свои проблемы за счет вас, отсюда отсутствие помощи и поддержки. В старину женщина из родительского дома шла за мужем, к нему, а не наоборот.

Алина, 30 лет, проджект-менеджер

Алина считает, что мужчина может приходить к ней в гости, но переехать насовсем — нет

Алина считает, что мужчина может приходить к ней в гости, но переехать насовсем — нет

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— Я считаю, что квартира нужна в любом случае. Сегодня у вас всё хорошо с мужчиной, а если нет, то должно быть место, куда уйти. Я бы, конечно, хотела ответить, что пусть мужчина зарабатывает, но сидеть и ждать, когда тебе встретится тот самый на белом коне и с дворцом — не самая лучшая стратегия. (В ответ на ироничный вопрос, что делать, если красивый парень въедет в вашу квартиру? — Прим. ред.) А как он въедет? Это же вы его сами пустили. Ко мне мужчина может в гости прийти, но не въехать. Я против, чтобы мужчина жил на территории женщины.

Дарья, 30 лет, руководитель группы продаж

Дарья считает, что мужчине не стоит жить на территории женщины, так как он может потерять уверенность в себе

Дарья считает, что мужчине не стоит жить на территории женщины, так как он может потерять уверенность в себе

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— Я считаю, что для сохранения иерархии и мотивации мужская задача — взять на себя ответственность за то, чтобы обеспечить место для комфортной жизни обоим. Взъезжать в квартиру женщины категорически запрещено, потому что в этом случае теряет смысл всё вышеупомянутое, у мужчины теряется мотивация и уверенность в себе на чужой территории.

Другое дело, если квартира у девушки уже есть, будь то в ипотеку или уже своя, то разумным будет сдавать эту квартиру, покрывая расходы, и переехать на территорию мужчины. Если, конечно, у девушки нет цели чувствовать себя хозяином и доминантом по жизни, занижая при этом самооценку мужчины. В этом вопросе главное — правильно распределить и не перепутать роли, где мужчина берет на себя задачу по поиску и обеспечению территории проживания, а женщина обеспечивает уют и тепло на этой территории.

Оксана, 32 года, работает в сфере PR, event

Оксана готова впустить мужчину на свою территорию с условием, что все траты ложатся на него

Оксана готова впустить мужчину на свою территорию с условием, что все траты ложатся на него

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— Своя квартира, конечно, нужна. Ипотека — не самый приятный выход, но никуда не денешься, это лучше, чем снимать. Если квартиру купит мужчина — еще лучше. Диванные эксперты меня закидают камнями, но мужчина должен обеспечивать своей женщине достойную жизнь. Иначе зачем он вообще нужен? Если мужчина въедет в мою квартиру — не вижу в этом ничего плохого, но естественно, что тогда на него ложатся все траты за коммунальные услуги и ремонт, а если квартира ипотечная, то платеж переходит на него, как аренда за квартиру.

Анастасия, 33 года, студентка, домохозяйка

Анастасия считает, что не лишним будет заключить брачный договор в случае, если пара решит узаконить отношения

Анастасия считает, что не лишним будет заключить брачный договор в случае, если пара решит узаконить отношения

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— Я думаю, собственное жилье необходимо для девушки, ведь тогда она будет знать, что в случае сложной ситуации у нее есть где жить. По поводу ипотеки затрудняюсь ответить, ведь не каждому человеку ее дают, а если есть возможность, то лучше вообще обойтись без нее. Если всё же есть мужчина, а совместного жилья нет, то лучше тогда воспользоваться программой для поддержки молодых семей, тут меньше вложений будет, чем ипотека. Если есть своя квартира или ипотечная и ипотека на девушке, считаю, что мужчина должен оплачивать полностью коммунальные услуги. Всё чаще практика показывает, что если с мужчиной вступаешь в брачные отношения, то лучше заключить брачный договор, чтобы не было потом претензий, кто за что платил.

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ипотеканедвижимостьотношения
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