Должна ли женщина покупать себе квартиру или на жилье заработает мужчина? 5 горячих мнений

Нужна ли женщине своя квартира или стоит подождать встречи с прекрасным принцем, который заработает на апартаменты для нее и их будущей семьи? Испокон веков женщина уходила из родительского дома за своим мужем, а не наоборот, но времена меняются, а вопрос покупки недвижимости, ипотеки и раздела квадратных метров в случае неудачи встает ребром. Мы поговорили с красивыми и успешными женщинами и спросили их, стоит ли приобретать собственное жилье и пускать на свою территорию избранника, который оказался без крыши над головой. Как в таком случае делить обязанности?
Татьяна, 36 лет, работает в сфере медицины
— Безусловно, собственное жилье, недвижимость — это важный аспект в жизни любого человека, вне зависимости от пола. Для женщины очень важно иметь собственное жилье, чтобы было куда уйти в случае неудачного брака или несложившихся отношений, к примеру. Особенно сейчас очень часто встречаются ситуации, когда женщине приходится терпеть неприемлемое отношение к себе, будучи замужем, по причине того, что ей просто некуда идти. В жизни бывают разные ситуации, главное, понимать, что, когда у вас есть где жить, вы стоите на ногах, всё будет хорошо и вы сможете дальше строить свою жизнь.
Сейчас очень много вариантов, как можно приобрести собственное жилье, и один из них — это ипотека. Если вы вступили в брак и взяли ипотеку, нужно заранее обговорить все моменты, связанные с разводом, кому достанется жилье, кто будет оплачивать ипотеку, особенно если есть дети. Мне кажется, ипотека подходит молодой новоиспеченной семье, когда вы еще молоды и вся жизнь впереди, строите совместную долгую жизнь. Если же у женщины есть ипотека, и она встречают мужчину, у которого есть своя недвижимость, то ипотечную квартиру, к примеру, можно начать сдавать, это будет дополнительный доход, который женщина сможет потратить на что-то более важное. Предоставляя женщине свое жилье, дом, мужчина чувствует себя уверенно, хозяином, главой семьи, психологически ему комфортно.
Как правило, большая часть недвижимости женщине достается после развода, соответственно, уже налажен удобный быт, если есть дети, то территориально это рядом с садиком или школой. Я думаю, неспроста очень много тем по психологии: «Почему нельзя жить на территории женщины». Женщина сколько угодно может говорить, что она уважает своего мужчину, который пришел на ее территорию, но этого уважения и близко не будет. Собственные интересы, интересы детей всегда будут стоять выше. Нормальная адекватная женщина всегда будет выбирать себя и своих детей. Что остается мужчине в данном случае? Во всех вариантах мужчина проигрывает. Вывод: собственное жилье должно быть у всех, это идеальные выстроенные отношения здоровых людей.
Жить на территории женщины — провал изначально, не тратьте свое время, как женщины, так и мужчины. Мужчина остается главным, только когда принимает женщину на своей территории. Мужчина — это всегда сила, ум, развитие. Если у мужчины нет собственного жилья, задумайтесь, стоит ли вообще общаться с таким мужчиной. Не хотите покупать недвижимость, снимайте, но никогда не приходите на территорию женщины, вы всегда будете в гостях, как правило, это ослабляет мужчину, надо брать полную ответственность за женщину. Женщина должна понимать, кого может привлечь в собственную квартиру — альфонса, который хочет решить свои проблемы за счет вас, отсюда отсутствие помощи и поддержки. В старину женщина из родительского дома шла за мужем, к нему, а не наоборот.
Алина, 30 лет, проджект-менеджер
— Я считаю, что квартира нужна в любом случае. Сегодня у вас всё хорошо с мужчиной, а если нет, то должно быть место, куда уйти. Я бы, конечно, хотела ответить, что пусть мужчина зарабатывает, но сидеть и ждать, когда тебе встретится тот самый на белом коне и с дворцом — не самая лучшая стратегия. (В ответ на ироничный вопрос, что делать, если красивый парень въедет в вашу квартиру? — Прим. ред.) А как он въедет? Это же вы его сами пустили. Ко мне мужчина может в гости прийти, но не въехать. Я против, чтобы мужчина жил на территории женщины.
Дарья, 30 лет, руководитель группы продаж
— Я считаю, что для сохранения иерархии и мотивации мужская задача — взять на себя ответственность за то, чтобы обеспечить место для комфортной жизни обоим. Взъезжать в квартиру женщины категорически запрещено, потому что в этом случае теряет смысл всё вышеупомянутое, у мужчины теряется мотивация и уверенность в себе на чужой территории.
Другое дело, если квартира у девушки уже есть, будь то в ипотеку или уже своя, то разумным будет сдавать эту квартиру, покрывая расходы, и переехать на территорию мужчины. Если, конечно, у девушки нет цели чувствовать себя хозяином и доминантом по жизни, занижая при этом самооценку мужчины. В этом вопросе главное — правильно распределить и не перепутать роли, где мужчина берет на себя задачу по поиску и обеспечению территории проживания, а женщина обеспечивает уют и тепло на этой территории.
Оксана, 32 года, работает в сфере PR, event
— Своя квартира, конечно, нужна. Ипотека — не самый приятный выход, но никуда не денешься, это лучше, чем снимать. Если квартиру купит мужчина — еще лучше. Диванные эксперты меня закидают камнями, но мужчина должен обеспечивать своей женщине достойную жизнь. Иначе зачем он вообще нужен? Если мужчина въедет в мою квартиру — не вижу в этом ничего плохого, но естественно, что тогда на него ложатся все траты за коммунальные услуги и ремонт, а если квартира ипотечная, то платеж переходит на него, как аренда за квартиру.
Анастасия, 33 года, студентка, домохозяйка
— Я думаю, собственное жилье необходимо для девушки, ведь тогда она будет знать, что в случае сложной ситуации у нее есть где жить. По поводу ипотеки затрудняюсь ответить, ведь не каждому человеку ее дают, а если есть возможность, то лучше вообще обойтись без нее. Если всё же есть мужчина, а совместного жилья нет, то лучше тогда воспользоваться программой для поддержки молодых семей, тут меньше вложений будет, чем ипотека. Если есть своя квартира или ипотечная и ипотека на девушке, считаю, что мужчина должен оплачивать полностью коммунальные услуги. Всё чаще практика показывает, что если с мужчиной вступаешь в брачные отношения, то лучше заключить брачный договор, чтобы не было потом претензий, кто за что платил.
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