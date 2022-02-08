Должна ли женщина покупать себе квартиру или на жилье заработает мужчина? 5 горячих мнений

Татьяна, 36 лет, работает в сфере медицины

— Безусловно, собственное жилье, недвижимость — это важный аспект в жизни любого человека, вне зависимости от пола. Для женщины очень важно иметь собственное жилье, чтобы было куда уйти в случае неудачного брака или несложившихся отношений, к примеру. Особенно сейчас очень часто встречаются ситуации, когда женщине приходится терпеть неприемлемое отношение к себе, будучи замужем, по причине того, что ей просто некуда идти. В жизни бывают разные ситуации, главное, понимать, что, когда у вас есть где жить, вы стоите на ногах, всё будет хорошо и вы сможете дальше строить свою жизнь.



Сейчас очень много вариантов, как можно приобрести собственное жилье, и один из них — это ипотека. Если вы вступили в брак и взяли ипотеку, нужно заранее обговорить все моменты, связанные с разводом, кому достанется жилье, кто будет оплачивать ипотеку, особенно если есть дети. Мне кажется, ипотека подходит молодой новоиспеченной семье, когда вы еще молоды и вся жизнь впереди, строите совместную долгую жизнь. Если же у женщины есть ипотека, и она встречают мужчину, у которого есть своя недвижимость, то ипотечную квартиру, к примеру, можно начать сдавать, это будет дополнительный доход, который женщина сможет потратить на что-то более важное. Предоставляя женщине свое жилье, дом, мужчина чувствует себя уверенно, хозяином, главой семьи, психологически ему комфортно.