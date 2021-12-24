Будет жарко: 10 самых сексуальных испанских актеров, от которых сносит крышу у россиянок

— То, что я раньше делал, никак не сходится с тем, какой я сейчас человек. Я ненавидел жизнь, ненавидел мир. Я был настоящим козлом, и пока не решаюсь рассказать об этом. Я делал такое, чем не горжусь. Я просыпался, смотрел в зеркало и мне не нравилось ни какой я, ни что я делал, ни как относился к людям, ни как относился к самому себе, — делился однажды артист.



Зато сейчас Мигель один из самых желанных парней мира. Что самое интересное, актер страдает из-за кучи комплексов. Он постоянно изнуряет себя тренировками, чтобы поддерживать идеальную форму, а также старается не смотреть лишний раз в зеркало. Кто бы мог подумать, что тому самому Рио из «Бумажного дома» не нравится его отражение.