Будет жарко: 10 самых сексуальных испанских актеров, от которых сносит крышу у россиянок

В последние годы испанские сериалы смотрят и любят далеко за пределами Испании. «Бумажный дом», «Элита», «Беспорядок после тебя» — вот лишь короткий список проектов, которые становились хитами на Netflix. А ведь есть еще и полнометражные фильмы, вспомнить только легендарный «Три метра над уровнем неба», когда по всему миру девчонки влюбились в образ благородного хулигана в исполнении Марио Касаса. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили самых красивых мужчин-актеров родом из Испании.
Хавьер Кальво
Хавьер стал звездой еще в конце 200
А вот за пределами франшизы дела у Кальво идут средне. Нет, он не сидит без работы: артист вовсю продюсирует и снимает новые проекты, успевая трудиться и над испанской версией шоу «Маска». А вот с яркими ролями пока не складывается, что странно, ведь Хавьер невероятно хорош собой. С другой стороны, артисту всего 30 лет, и для прорыва у него еще есть время.
Марио Касас
Марио начал сниматься в середине 20
—Тогда я отказался от обычной повседневной жизни, похода в кино, на пляж или в парк развлечений. Меня везде узнавали, люди очень бурно реагировали. Иногда я очень уставал от этого. Конечно, всегда можно уехать из Испании и найти пути спасения, — делился актер в интервью.
Позднее на экраны вышло продолжение культовой мелодрамы, которое уже не имело такого успеха. Касас не хотел на всю жизнь оставаться героем девичьих грез, поэтому искал иные пути творческой реализации. Удивительно, но артист нашел себя в триллерах. Фильм с его участием «Незваный гость» мгновенно стал культовым, а недавний сериал «Харлан Кобен. Невиновен» имел отличные показатели на Netflix. Так что карьера Марио сейчас идет только в гору, а его популярность растет с каждым днем.
Арон Пипер
Широкая публика узнала Арона благодаря роли в сериале «Элита». Именно Пиперу досталась самая интересная сюжетная арка: тут и сложная любовная линия, и серьезная болезнь. Одним словом, есть что играть. Именно после «Элиты» за Ароном закрепился статус нового секс-символа Испании.
В 2020-м актер появился в еще одном проекте Netflix «Беспорядок после тебя», который не имел такого ошеломляющего эффекта, как «Элита», но показал, что Пипер способен вывести на себе сложную главную роль. Сейчас актер находится на перепутье: из своего главного хита он ушел, а новый успешный проект пока не найден. С другой стороны, Арону всего 24 года. Так что у этого красавчика еще вся жизнь впереди.
Мигель Эрран
Мигелю повезло чуть больше, чем Арону, ведь в его арсенале было целых два громких проекта. Точнее сказать, в его арсенале были самые обсуждаемые сериалы мира — «Элита» и «Бумажный дом». Именно второй сделал его звездой далеко за пределами родной Испании. Что самое интересное, немногие поклонники знают, что актерская карьера в буквальном смысле спасла Мигеля от верной смерти. В юности Эрран вел разгульный образ жизни. На съемки первой в жизни картины он попал практически случайно по приглашению друга, но сразу влюбился в профессию.
— То, что я раньше делал, никак не сходится с тем, какой я сейчас человек. Я ненавидел жизнь, ненавидел мир. Я был настоящим козлом, и пока не решаюсь рассказать об этом. Я делал такое, чем не горжусь. Я просыпался, смотрел в зеркало и мне не нравилось ни какой я, ни что я делал, ни как относился к людям, ни как относился к самому себе, — делился однажды артист.
Зато сейчас Мигель один из самых желанных парней мира. Что самое интересное, актер страдает из-за кучи комплексов. Он постоянно изнуряет себя тренировками, чтобы поддерживать идеальную форму, а также старается не смотреть лишний раз в зеркало. Кто бы мог подумать, что тому самому Рио из «Бумажного дома» не нравится его отражение.
Хайме Лоренте
Хайме прошел такой же путь, что и Мигель Эрран. Он снялся в двух культовых хитах — «Элите» и «Бумажном доме». В обоих Лоренте перевоплотился в неоднозначных персонажей: порочных, но при этом искренних и притягательных.
Именно из-за этой притягательности Хайме и обрел звание секс-символа. Вот только сердце этого красавчика давно занято: он состоит в отношениях с художником по костюмам по имени Марта, которая в ноябре этого года родила актеру сына.
Кстати, если после окончания «Бумажного дома» вы очень скучаете по Лоренте, то можете посмотреть сериал «Эль Сид», в котором Хайме наконец-то досталась стопроцентная главная роль. Это, конечно, не такой большой хит, как творения Netflix, но свои фанаты у проекта имеются.
Хавьер Бардем
Но давайте не будем забывать и про легенд. Хавьер Бардем прославился еще в 90
Сейчас Хавьеру 52 года, но уходить на покой он не собирается. Только в 2
Макси Иглесиас
Макси прославился благодаря сериалу «Физика или химия», где у него была одна из центральных ролей. Разумеется, после этого проекта артисту пришлось долго выходить из амплуа симпатичного подростка. В этом ему во многом помогли проекты «Галерея Вельвет» и «Защищенные».
Пока Марко не удалось выйти на международную арену, но все данные для этого у него есть. Актер чертовски хорош собой. Прекрасно осознавая это, он часто появляется в кадре без верхней одежды, демонстрируя идеальное тело. Поклонникам в такой ситуации остается только радоваться.
Мартин Ривас
Мартин Ривас прославился благодаря тому же сериалу, что и звезда Голливуда Ана де Армас. Речь, разумеется, про «Черную лагуну». Этот проект про подростков пользовался большой популярностью в конце 200
Благодаря «Черной лагуне» Мартин обрел огромную армию поклонников, но он сам мечтал о большем. Артисту хотелось доказать творческую состоятельность, поэтому он принялся искать сложные драматические роли. Вот только далеко не на все из них обращали внимание критики. К тому же Ривас то и дело жаловался на чрезмерную назойливость фанатов.
— Слава — это как новые ботинки. Они тебе кажутся очень красивыми на витрине, но когда ты их надеваешь, оказывается, что они немного не комфортабельны. Но потом они все-таки садятся по ноге, — рассказывал о том периоде актер. Сейчас Ривас привык к своей популярности. Он то и дело мелькает в популярных сериалах таких, как «Телефонистки» или «Я знаю, кто ты». И все же роль в «Черной лагуне» осталась главной в его карьере.
Карлос Куэвас
Карлос начал сниматься еще в детском возрасте, но тогда его работы не имели большого успеха. Повзрослев, артист продолжил ходить на кастинги и однажды вытащил свой счастливый билет — роль в сериале «Мерли». Проект был очень популярен в Испании, да и в России имеет высокие рейтинги. Еще бы, ведь это трогательная история о становлении нескольких подростков.
Сейчас Карлос пытается выйти на международную арену, используя для этого платформу Netflix. Вот только сериал «Кто-то должен умереть», сделанный для стриминга, не имел большого успеха. Позитивных оценок удостоился проект «Леонардо», но и там Куэвасу доверили только роль второго плана. Так что актеру приходится вновь ждать своего шанса и очередного счастливого билета.
Альваро Сервантес
Альваро — один из самых жарких актеров Испании, по которому местные зрители уже давно сошли с ума. А вот за пределами страны про артиста мало кто знает. Самой заметной для него стала роль в фильме «Три метра над уровнем неба» и в его продолжении. Перевоплощение в Полло позволило артисту обрести славу и получить доступ к более интересным амплуа.
Особенного внимания заслуживает работа звезды в сериале «Император Карлос». Альваро сыграл в проекте главную и весьма многогранную роль, но даже высокие оценки критиков не позволили ему выйти на международную арену. Сейчас артист очень активно работает над новыми историями. Пока большого международного успеха достигнуть не удалось, но можно не сомневаться, что этот голубоглазый красавчик еще неоднократно напомнит о себе.
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