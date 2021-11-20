«Никогда не думала, что продавцом пойду»: истории трех женщин, которые из-за пандемии потеряли работу, но не отчаялись

— Я активно искала работу, получалось не очень, собеседования оставались без ответа. На всякий случай я решила подстраховаться и обратилась в службу занятости населения, где мне отказали в помощи — нет постоянной прописки. Ситуация постепенно ухудшалась и испортилась окончательно, когда в стране объявили режим самоизоляции. Я осталась без заработка, на жилье и еду не хватало, а в детском саду попросили принести справку о том, что родитель работает на непрерывном производстве, чтобы зачислить ребенка в дежурную группу. У меня началась паника, несмотря на то что я довольно стрессоустойчивый человек — за время беременности и декрета случалось разное. Три дня я находилась в состоянии шока — не знала, куда идти, к кому, у кого просить помощи. Друзья, конечно, есть, но глобальную помощь они оказать не могут, они не родня, кормить, одевать и сидеть с чужим ребенком они не станут. Я находилась в паническом состоянии и побоялась к ним обращаться — у всех свои проблемы. Паникующий мозг просто теряет всё здравомыслие, как выбраться из ситуации. Пару раз я всплакнула, но знала, что нельзя опускать руки, нельзя поддаваться растерянным чувствам. Если я просто сяду и буду реветь, не смогу сообразить, как быть дальше и в каком направлении двигаться. С отцом Златославы я не общаюсь, даже мысли не было, чтобы попросить у него помощь, моя мама тоже не могла нам помочь. Была одна надежда — на государство, но и оно не помогло. Я испытывала страх, чувство паники стало постоянным, но я продолжала убеждать саму себя в том, что выбраться из сложившейся ситуации я должна самостоятельно, без чьей-либо помощи. Я начала самостоятельно искать информацию в интернете и наткнулась в соцсетях на профиль женщины — она много пишет о помощи родителям и детям. Через ее аккаунт я узнала о существовании организации, которая помогает матерям в сложной жизненной ситуации. Волонтеры помогли мне встать на учет в Центр занятости населения, оформить пособие по безработице и другие выплаты, — рассказывает Юлия.

