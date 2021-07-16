«Эти люди будут нужны»: что происходит на рынке труда во второй год пандемии и кому повысят зарплату

Эксперты рассказали о перспективах на рынке труда в 2021 году
Пандемия коронавируса уже второй год задает на кадровом рынке тренды, с которыми, по словам HR-специалистов, они сталкиваются впервые. Заболеваемость, локдаун, переход на удаленку, кадровый голод — эти моменты перекроили отношения работодателей и соискателей. В новых условиях компаниям придется пересматривать подходы к поиску сотрудников, а соискателям получать дополнительное образование. Специалисты анализируют тренды и пытаются спрогнозировать ситуацию. Как меняется рынок труда на втором году пандемии, ждать ли повышения зарплат и за какими профессиями будущее — об этом рассказали эксперты онлайн-платформы по поиску персонала HeadHunter.
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Постковидная реальность — так кадровики называют тренды, которые происходят на рынке труда в первой половине 2021 года. Главная тенденция — рост количества вакансий во всех сферах.
— По сравнению с январем 2021 года, сейчас на 50% больше вакансий. Эта динамика опережает аналогичные показатели прошлого года, — отмечает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.
По ее словам, спрос (вакансии, которые были активны хотя бы один день в течение последних 30 дней) вырос во всех регионах, особенно в Сибирском федеральном округе (СФО занял первое место в этом рейтинге). Наименьший прирост, по данным аналитиков, оказался в Уральском и Южном федеральных округах.
Если сравнивать год к году, то в июне 2021 года общее количество вакансий на HeadHunter выросло на 77% по сравнению с июнем прошлого года.
— Несмотря на то что туризм, гостиницы, рестораны находятся в такой группе риска и условия не дают работать в полную мощность, мы видим, что по сравнению с прошлым июнем ситуация гораздо лучше, — отметила Мария Игнатова. В этих сферах произошел практически четырехкратный рост спроса на сотрудников.
Кроме туризма и ресторанов, в пятерку сфер с резко выросшим количеством вакансий вошли: административный персонал, начинающие специалисты, специалисты в сфере управления персоналом.
Соискатели
По словам Марии Игнатовой, количество резюме (резюме, которые созданы и обновлены за последние 60 дней) сильно снизилось, причем показатель даже ниже, чем в 2019 году.
— Кандидатов практически столько же, сколько в начале года. Сезонный пик был в марте, после этого традиционное снижение. Просто в этом году глубина снижения чуть больше, чем в предыдущие месяцы, — объяснила специалист.
Такая ситуация во всех регионах страны, кроме Кавказа. Сибирь оказалась на третьем месте в рейтинге. Если говорить про сферы, то активнее всего начинающие специалисты и представители сферы науки и образования. Меньше всего резюме в сфере автобизнеса и рабочего персонала.
Если сравнивать с прошлым годом, то количество предложений от соискателей сократилось в столицах и в регионах Южного Федерального округа. Самые активные соискатели — на Дальнем Востоке.
Профессии и дефицит сотрудников
Самая высокая конкуренция по-прежнему среди топов, в сегменте развлечений / масс-медиа и среди юристов. То есть в нынешней ситуации, по сути, ничего не меняется, разница лишь в сниженных цифрах.
Мария Игнатова говорит, что сегодня одна из самых болевых точек на рынке труда — это рабочий персонал. Чтобы привлечь таких специалистов, компаниям нужны дополнительные ресурсы, плюс сказывается сезонность, к тому же кандидаты теперь понимают, что в сфере дефицит кадров, поэтому можно требовать более высокую заработную плату.
Специалист уверена, что в ближайшие три-пять лет по-прежнему сохранится интерес к сотрудникам цифрового сегмента — технологии, робототехника, кибербезопасность и всё, что с этим связано.
— Возможно, через 5–7 лет явно будет выше спрос на людей, связанных с сельским хозяйством. Это пока очень узкий сегмент, но ему пророчат очень хорошие перспективы, — полагает HR-специалист.
А вот спрос на сотрудников социальной сферы и представителей творческих профессий, скорее всего, останется прежним, несмотря на все тренды.
— Эти люди нужны рынку и заменить их ни одна машина не сможет, — уверена аналитик.
Главный тренд на рынке труда за последний год — это переход на удаленку. Уже ясно, что это не временное явление, а тренд, который только набирает обороты. По данным «ХедХантер», кроме программистов, удаленку всё чаще предлагают людям, которые и раньше работали в этом формате, а сегодня практически не рассматривают присутствие в офисе. Это дизайнеры, редакторы, переводчики, гейм-дизайнеры, сценаристы игр.
Еще один тренд пандемии — выросший спрос на курьеров, особенно в крупных городах. Однако сегодня, говорит Мария Игнатова, даже несмотря на введение QR-кодов в Москве, пик спроса на курьеров не наблюдается.
Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данилина говорит, что если раньше резкий скачок работодательского спроса был связан в основном с экономическими всплесками, сейчас ситуацию изменила совокупность факторов. Помимо пандемии, результатом которой стала убыль населения, это отток мигрантов, локдаун, переход на удаленку, демографическая яма.
— Сложилась одновременно масса негативных факторов, каждый из них сам по себе был достаточно мощным. А ударив по рынку труда вместе, они привели к тому, что мы имеем. Абсолютную диспропорцию между спросом и предложением людей, — объясняет специалист.
Поэтому в нынешних условиях компании, которые будут просто сидеть и ждать желанного сотрудника и не изменят подход к найму, останутся не у дел.
— Если компания 10 лет исповедовала одинаковый подход — всегда берем, например на склад, молодых, сильных парней. Или всегда брали молодых девчонок в колл-центры. То теперь этой молодежи физически перестает хватать, — приводит пример Наталья Данилина. — И часто эйчары (клиенты HeadHunter) говорят: мы готовы рассматривать возрастных, мы понимаем, что это нормальные, классные люди, которые готовы приносить пользу бизнесу, но наш бизнес не готов рассматривать людей старше 40 лет. Так вот сегодня необходимо посмотреть на предубеждения в отношении подбора персонала и откровенно критично проанализировать, не является ли это заблуждением.
Кстати, по этой причине сегодня одна из самых востребованных и хорошо оплачиваемых сфер — управление персоналом. Эти специалисты в одном списке с программистами, за которых идет конкуренция среди работодателей.
— Что касается управления персоналом, здесь как раз четкая связь с тем, что происходит на рынке труда, — объясняет Наталья Данилина. — Ситуация, мягко говоря, сложная, людей теперь подбирать очень сложно, и это естественным образом вызвало повышенный спрос на специалистов этой профессии.
Зарплаты
Радикальных изменений уровня заработных плат пока нет, говорит Наталья Данилина. Сейчас середина года, а к этому времени тенденции только намечаются. В полную фазу они выходят в третьем квартале.
Казалось бы, в эпоху конкуренции между работодателями логично ждать роста зарплат.
— Но пока в деньгах мы этого не видим, — говорит Наталья Данилина. — Динамика есть планомерная, ровная — 3–4%. Темпы прироста этого года соответствуют темпам прироста прошлого года.
Компания HeadHunter проанализировала данные «Банка заработных плат», которые аналитики получают путем анкетирования компаний (80% российских, 20% зарубежных). В «Банке зарплат» не учитываются заработки топов, здесь представлен срез по большинству работающих людей России — специалистам, начальникам отделов.
Не все компании могут повысить зарплату, поэтому рост заработных плат, полагает Наталья Данилина, если будет, то скорее в маржинальных отраслях и в творческих, креативных профессиях.
Кстати, в последнее время наметился еще один интересный тренд — выравнивание уровня зарплат между российскими и зарубежными компаниями. Кроме того, зарплата теперь — не единственный способ выиграть конкуренцию за сотрудника. Всё больше компаний в регионах предлагают своим сотрудникам ДМС (добровольное медицинское страхование).
Образование и навыки
На первый взгляд кажется, что всё вышесказанное на руку соискателям, которые могут расслабиться и диктовать потенциальным работодателям свои условия. Но это не совсем так. Аналитики уверены, что выбор будет за теми, кто повышает свои навыки, получает дополнительное образование и даже меняет профессии.
— Рынок меняется. Теперь одного образования мало, — уверена руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. — Даже если человек работает в одной профессии, технологии настолько быстро идут вперед, что ему будет сложно, не получая какую-то дополнительную информацию, дополнительные знания, не повышая свою квалификацию, оставаться востребованным специалистом.
По ее словам, в России по-прежнему ценится высшее образование, но всё больше и больше программ обучения появляется вне вуза. И лучше, когда это будет микс высшего и дополнительного образования.
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