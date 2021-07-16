«Эти люди будут нужны»: что происходит на рынке труда во второй год пандемии и кому повысят зарплату

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Постковидная реальность — так кадровики называют тренды, которые происходят на рынке труда в первой половине 2021 года. Главная тенденция — рост количества вакансий во всех сферах.

— По сравнению с январем 2021 года, сейчас на 50% больше вакансий. Эта динамика опережает аналогичные показатели прошлого года, — отмечает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

По ее словам, спрос (вакансии, которые были активны хотя бы один день в течение последних 30 дней) вырос во всех регионах, особенно в Сибирском федеральном округе (СФО занял первое место в этом рейтинге). Наименьший прирост, по данным аналитиков, оказался в Уральском и Южном федеральных округах.

Если сравнивать год к году, то в июне 2021 года общее количество вакансий на HeadHunter выросло на 77% по сравнению с июнем прошлого года.

— Несмотря на то что туризм, гостиницы, рестораны находятся в такой группе риска и условия не дают работать в полную мощность, мы видим, что по сравнению с прошлым июнем ситуация гораздо лучше, — отметила Мария Игнатова. В этих сферах произошел практически четырехкратный рост спроса на сотрудников.