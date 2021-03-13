Приходи в мою пещеру: археолог рассказал, каким был секс 14 тысяч лет назад (спойлер — очень разнообразным)

В интервью изданию Dagens Nyheter шведский археолог и писатель Юнатан Линдстрём — автор книги «Секс всех времен: любовь, насилие и религия на протяжении
Хранили ли древние люди верность
Юнатан Линдстрём отвечает — в каменном веке, когда группы родственников переезжали с места на место на огромной территории, минимальной ячейкой племени были мужчина, женщина и ребенок, чаще всего они могли рассчитывать только друг на друга. От членов семьи многое зависело, поэтому они должны были обходиться друг с другом бережно.
И только значительно позже, у викингов, мужчины «с возможностями» заводили себе нескольких жен и рабынь для утех. По словам исследователя, в 85% всех известных обществ была принята полигиния (многоженство. — Прим. ред.).
Как свидетельствуют историки, полигиния была популярна и в Древней Руси. Несколько жен, к примеру, было у равноапостольного князя Владимира.
Археолог подчеркивает — женщин это не касалось, и для них действовали совсем другие правила. Римлянин Тацит, который писал о германских племенах вскоре после рождества Христова, рассказывал, что уличенных в неверности женщин стригли наголо и палками гнали голыми по деревне. Мужчины же могли спать со всеми подряд безнаказанно. А потом церковь установила четкое правило, что все должны жить, как Адам и Ева: один мужчина с одной женщиной. Оно, кстати, вроде как действует до сих пор.
Языческая Русь всегда находилась в состоянии сексуальной гиперактивности — веселые сношения во всевозможных позах были отражены в фольклоре тех времен. Но с появлением христианства за «любовь сзади» участники наказывались
Основная эротическая картинка, которая сопровождает древних славян, — секс на природе: в поле, в лесу, на лугу. По свидетельствам летописцев, сначала молодежь водила хороводы, приглядываясь и притрагиваясь друг к другу, а потом начинала разбиваться на пары — да в лес. Повторить природный сексуальный опыт предков сложности не представляет. Была бы машина и желание уехать подальше.
С фантазией всё в порядке
В книге о сексе
Так что со всех сторон одни плюсы.
Одна из очевидных форм сексуальных ласк, которые мы взяли от самых далеких предков, — покусывание. Известно оно с древнейших времен и присутствует у всех видов млекопитающих. Это способ контакта, который в какой-то момент может обозначать желание доминировать и показать, кто главный (серьезные, болезненные укусы), а в какой-то — демонстрацию нежности и проявление заботы (слабые покусывания).
— Это, определенно, символически заряженная форма взаимодействия. Зубы — то, что легко причиняет боль, поэтому, регулируя степень покусывания, партнер передает другому партнеру некое сообщение об отношении к нему, — объяснил психотерапевт Игорь Лях.
Но сексологи призывают быть осторожнее — с помощью покусываний наши предки обозначали свои намерения, но это не значит, что, если вы неожиданно укусите жену перед сном, она будет в животном восторге, хотя...
Также в своей книге археолог рассказывает, что такие современные, казалось бы, явления, как романтическая поэзия или «грязные разговоры», существовали и в Средние века.
Вы удивитесь, но тогда водились и своеобразные хейтеры (привет, Instagram) — только они не могли подписать под фото желанной женщины гадости в Сети, поэтому строчили стихотворения — проклятья для дам, которые их отвергли и пытались обуздать их с помощью магии.
Христианство и новые взгляды
С распространением христианства взгляды на секс и отношения изменились к лучшему, считает исследователь. Например, женщина, согласно средневековым правилам, получила право выбирать, за кого выходить замуж, и муж должен был хранить ей верность — так же, как и она ему. До этого за измену наказывали только женщин.
Но в чем-то и стало хуже, говорит археолог. Например, секс именно в Средние века начали делить на дозволенный и недозволенный. Он объясняет, что заниматься сексом можно было только в браке и только для того, чтобы обзавестись детьми. Это значит, что гомосексуальность сразу же официально отметалась как нечто предосудительное. Оральный секс, прерванный половой акт и всё остальное, что мешало беременности, — тоже. В теории — даже изнасилование было меньшим злом, чем, например, оральный секс. Так как после него у женщины мог появиться ребенок.
Аборты, куртизанки и леди
В XIX веке в Англии оральные ласки в супружеских постелях были под запретом. Европа тех времен держала двойные стандарты — пока правильные леди не дышали и не шевелились в постели, демонстрируя мужьям покорность, девицы легкого поведения возбуждающе трясли всем, что еле умещалось в кружевные панталоны, и собирали голодные мужские взгляды.
— Например, в Англии
В Европе традиционно неровно дышали к русским женщинам. А значит, и в те времена находились умельцы, которые занимались их продажей за границу. Одна проститутка стоила порядка
Официально проституция стала терпимой в Российской империи в 1843 году, а в начале
То, что женщинам во времена патриархата жилось тяжелее, чем мужчинам, понятно без всяких раскопок и архивов. Как рассказал в своей книге археолог Юнатан Линдстрём — в
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