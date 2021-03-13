Приходи в мою пещеру: археолог рассказал, каким был секс 14 тысяч лет назад (спойлер — очень разнообразным)

Хранили ли древние люди верность



Юнатан Линдстрём отвечает — в каменном веке, когда группы родственников переезжали с места на место на огромной территории, минимальной ячейкой племени были мужчина, женщина и ребенок, чаще всего они могли рассчитывать только друг на друга. От членов семьи многое зависело, поэтому они должны были обходиться друг с другом бережно.



И только значительно позже, у викингов, мужчины «с возможностями» заводили себе нескольких жен и рабынь для утех. По словам исследователя, в 85% всех известных обществ была принята полигиния (многоженство. — Прим. ред.).



Как свидетельствуют историки, полигиния была популярна и в Древней Руси. Несколько жен, к примеру, было у равноапостольного князя Владимира.



Археолог подчеркивает — женщин это не касалось, и для них действовали совсем другие правила. Римлянин Тацит, который писал о германских племенах вскоре после рождества Христова, рассказывал, что уличенных в неверности женщин стригли наголо и палками гнали голыми по деревне. Мужчины же могли спать со всеми подряд безнаказанно. А потом церковь установила четкое правило, что все должны жить, как Адам и Ева: один мужчина с одной женщиной. Оно, кстати, вроде как действует до сих пор.