Оккупировали склад: застройщик заявил о захвате его имущества в Марусине — он требует возместить ему 35 миллионов за аренду

Участок площадью 1,5 гектара стал причиной судебных разбирательств, которые тянутся уже около восьми лет Источник: «Деловой Новосибирск» / vk.com











Две новосибирские строительные компании несколько лет судятся из-за земельного участка в селе Марусино. На территории площадью около 1,5 гектара находятся три склада. Несмотря на то, что истец купил недвижимость ещё в 2016 году, доказать право собственности в судах он пытается до сих пор. Теперь покупатель требует выплатить ему 35 миллионов рублей задолженности по аренде, так как считает, что конкурент незаконно занял его здания. Корреспондент НГС разбирался в запутанной истории, участники которой наотрез отказались общаться, и узнал, какие влиятельные компании могут стоять за этой ситуацией.

Сделка, которая привела к банкротству

В 2016 году консалтинговая компания «Деловой Новосибирск» разместила объявление о продаже имущественного комплекса в Марусине. В него входили земельный участок площадью около 15 тысяч кв. м и пять зданий общей площадью больше 2 тысяч «квадратов». Комплекс оценили в 30 миллионов рублей. Собственником было неназванное физическое лицо.

— Возможные варианты использования: производство промышленной группы товаров (не пищевое производство), склад, база для стоянки и ремонта автотранспорта и техники, мебельное производство и т. д., — говорилось в объявлении.

Сделка состоялась спустя несколько дней, но о её результатах стало известно позже — из судебных решений. Недвижимость была оформлена на ООО «Иллит».

По данным Rusprofile, ООО «Иллит» основано в 2009 году, основной вид деятельности компании — покупка и продажа недвижимости. Руководит организацией Александр Царик, учредитель — Максим Широцкий. Компания находится в процессе ликвидации и имеет неоплаченные задолженности на сумму 13 миллионов рублей.

Общая площадь недвижимости, выставленной на продажу, — 2,6 тысячи квадратов Источник: «Деловой Новосибирск» / vk.com











Компания обратилась в «Деловой Новосибирск», чтобы найти покупателя. Услуга стоила 500 тысяч рублей — значительно меньше стоимости комплекса. Но этих денег на счетах «Иллит» не нашлось. Иск от имени «Делового Новосибирска» подала консультант Марина Белых (Лысенко), которая проводила сделку.

«Иллит» продолжила игнорировать требования консалтинговой компании, поэтому «Деловой Новосибирск» потребовал её банкротства. Процесс в 2019 году освещали местные СМИ.

— К сожалению, на рынке недвижимости Новосибирска, как и в других отраслях бизнеса, встречаются клиенты, не желающие исполнять принятые на себя обязательства. Тем не менее решение суда есть, мы намерены довести его до конца и сделать максимально публичным, — объясняла изданию «Континент Сибирь» директор «Делового Новосибирска» Ирина Лысенко.

ООО «Деловой Новосибирск» работает с 2006 года, консалтинговой компанией с момента основания руководит Ирина Лысенко. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации упала до нуля, чистый убыток составил почти 300 тысяч рублей.

Бремя доказывания

В стороне от судебных разбирательств не остался и покупатель большого участка с недвижимостью — ООО «Агдам» в лице его директора Башира Гахраманова. В сентябре 2017 года «Иллит» заключила предварительный договор купли-продажи с компанией на все здания и земельный участок. Предварительный договор предполагает, что в течение оговоренного времени стороны подпишут основной.

ООО «Агдам» с 2017 года руководил Башир Гахраманов. По данным Rusprofile, компания просуществовала пять лет — в 2021 году её ликвидировали.

Через год «Агдам» заключила соглашение с предпринимателем Агилем Гахрамановым — родственником директора компании, купившей недвижимость. Последнему отошло право требования по договору купли-продажи и сама собственность в Марусине. Но продавец основной договор подписывать не спешил.

Агиль Гахраманов руководит ООО СК «Аура». Строительная компания в прошлом году показала выручку 83 миллиона рублей и чистую прибыль чуть больше 1 миллиона. У «Ауры» 20 исполнительных производств на сумму 24 миллиона рублей.

По словам юриста Георгия Солдатова, факт отказа от подписания договора уже может быть причиной для обращения в суд.

— После предварительного договора стороны должны заключить основной. Если какая-то сторона недобросовестно уклоняется, то суд может обязать такой договор заключить, — объяснил НГС эксперт.

Здания используются как складские помещения. На свежем спутниковом снимке видны кучи чего-то похожего на стройматериалы Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Из материалов дела следует, что «Иллит» и «Агдам» договорились подписать основной договор до 25 января 2020 года. Стоимость объекта составила 14,2 миллиона рублей. Но когда срок предварительного договора истёк, Агиль Гахраманов не обратился в суд, чтобы подписать основной. В суде он объяснил: считал, что в его подписании не было необходимости. Это и стало причиной, по которой предприниматель теперь вынужден доказывать, что именно он — собственник недвижимости.

Когда Агиль Гахраманов решил зарегистрировать право собственности, то узнал, что на имущество наложены ограничения. ГУФССП России по Новосибирской области ввело запрет на совершение регистрационных действий из-за долгов ООО «Иллит» в 2019 и 2021 году. Из этого следует, что и земельный участок, и все здания на нём в результате остались в собственности продавца.

По чьей инициативе не был подписан договор, узнать не удалось — и Агиль Гахраманов, и оба руководителя компании «Иллит» отказались отвечать на вопросы корреспондента НГС. Учредитель компании Максим Широцкий в ответ на запрос заблокировал журналиста в мессенджере. Контактным лицом в объявлении о продаже имущества был указан сотрудник «Делового Новосибирска» Дмитрий Белых, который тоже отказался общаться с корреспондентом НГС.

Кого обвиняют в захвате имущества?

На протяжении последних восьми лет Агиль Гахраманов пытается доказать, что выставленная на продажу в 2016 году недвижимость принадлежит ему. Право собственности предприниматель отстаивал в почти десятке судебных заседаний. Последний процесс завершился в середине октября — в нём появилось новое действующее лицо.

Агиль Гахраманов подал иск к строительной компании «Скат», которая ранее не упоминалась ни в одном из процессов. По версии бизнесмена, стройфирма незаконно занимает его складские помещения на участке в Марусине.

— Истцу стало известно, что в период с 28.01.2019 г. фактически в спорных объектах недвижимого имущества располагается ООО СК «СКАТ». В адрес ООО СК «СКАТ» неоднократно направлялись договоры аренды. Однако ООО СК «СКАТ» фактически находится на принадлежащих истцу объектах незаконно, — следует из материалов дела Арбитражного суда Новосибирской области.

На фото 2016 года видно, что внутри находилась строительная техника Источник: «Деловой Новосибирск» / vk.com











ООО СК «Скат» с 2019 года единолично руководит Алёна Шаблатова. Выручка компании в прошлом году составила 69 миллионов рублей, чистая прибыль — 230 тысяч, следует из данных Rusprofile. Компания занимается строительством дорог и активно участвует в госзакупках. «Скат» заключила 17 соглашений на 57 миллионов рублей — большая часть на установку остановочных пунктов в Новосибирске и области.

Истец заявил, что на складах в Марусине хранятся строительные материалы и асфальт. Исходя из документов, дело дошло до обращения одной из сторон в полицию — это тоже косвенно подтверждает, что «Скат» может занимать спорную территорию, считает Агиль Гахраманов.

— По мнению истца, факт владения ответчиком спорными объектами недвижимого имущества подтверждается ТТН на отгрузку инертных материалов, асфальта, журналом учета въезжающих, выезжающих, процессуальными документами ресурсоснабжающей организации, заявлением ответчика в ОП № 3 «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску, — говорится в документе.

Предприниматель уверен, что с 2020 по 2023 годы «Скат» незаконно захватила его помещения, поэтому потребовал оплатить аренду за этот период — почти 36 миллионов рублей. Суд пришёл к тому же решению, что и в других процессах: предварительный договор купли-продажи не сделал Агиля Гахраманова собственником участка, поэтому у него нет права требовать освободить его.

Представители «Делового Новосибирска» Марина Белых и Ирина Лысенко, участвовавшие в деле в качестве третьих лиц, отказались общаться с корреспондентом НГС. Управляющий партнер консалтинговой и брокерской компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров считает, что в сложившейся ситуации могут быть виноваты обе стороны, но сделать окончательный вывод без учёта их показаний невозможно.

— Слабо верится, что, заключив предварительный договор, покупатель не понимал, что он заключает предварительный договор. А любой такой договор ограничен во времени и его цель — заключение основного договора, — объяснил эксперт в разговоре с НГС. — Возможно, продавец уклонялся от заключения основного договора купли-продажи. В это я могу поверить.

Большие строители

Истец выдвинул серьёзные обвинения против СК «Скат». При этом в материалах дела не сказано, какое «Скат» имеет отношение к делу и был ли заключён с этой компанией какой-либо договор. Директор фирмы Алёна Шаблатова (Вязунова) посоветовала корреспонденту НГС обратиться за комментарием к своему представителю Ольге Вязуновой.

— Объекты никак не используются, на них наложен арест судом. У нас есть юрист, он вам всё подробно объяснит, — сказала Ольга Вязунова. Юрист от комментариев отказался.

Номер телефона, по которому взяла трубку Ольга Вязунова, записан в контактах у многих людей как «Гаджиев Вахид», «Ольга от Вахида» или «Ольга Викторовна Сибирские магистрали».

По данным Rusprofile, предприниматель по имени Вахид Гаджиев владел ООО «Сибирские магистрали» до мая 2023 года. Эта компания — один из крупнейших дорожных строителей в регионе. За время существования она выполнила 90 госконтрактов на сумму 2,7 миллиарда рублей.

Вахида Гаджиева с Вязуновыми связывает не только общий номер телефона, но и общий бизнес: Ольга Вязунова с 2011 года руководит ООО «Сибирские пельмени», учредителем которой числится Вахид Гаджиев.

В 2020 году НГС уже писал про Вахида Гаджиева в связи с нападением на офис «Сибирских магистралей». Сам бизнесмен тогда назвал происходящее рейдерским захватом. В отношении строительной компании начали процедуру банкротства, но после смены руководства в августе текущего года её прекратили.

НГС направил запрос в администрацию Новосибирского района, чтобы узнать, кому принадлежит и кто использует здания и земельный участок в Марусино. Также редакция направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области.