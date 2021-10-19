Оглы «Сибирских магистралей». Офис фирмы, которая делала дороги на 3 млрд рублей, забросали взрывпакетами

Что случилось

В одну из октябрьских ночей офис компании «Сибирские магистрали» неизвестные закидали камнями и взрывпакетами. Территория этой компании находится в глухой части Дзержинского района — в самом конце проспекта Дзержинского — поэтому особого шума эта «военная операция» не наделала. Машина нападающих и сам пакетометатель попали в зону камер видеонаблюдения.

