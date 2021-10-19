Оглы «Сибирских магистралей». Офис фирмы, которая делала дороги на 3 млрд рублей, забросали взрывпакетами

Офис компании «Сибирские магистрали», которая десять лет занималась строительством и ремонтом новосибирских дорог, но попала под банкротство, закидали камнями и взрывпакетами. Закидали ночью. Неизвестные. Люди, которые охраняют территорию «Сибирских магистралей», считают, что нападение организовано владельцами этой компании и нескольких объектов, которые там размещены — кафе, магазина, шиномонтажки, пельменного цеха и тайной гостиницы. Лица, имеющие отношение ко всей этой недвижимости, утверждают обратное: это — провокация, а саму ситуацию называют рейдерским захватом. Корреспондент Илья Калинин пообщался с обеими сторонами и лично увидел, за какие странные объекты началась маленькая войнушка в глубине Дзержинского района.
Что случилось
В одну из октябрьских ночей офис компании «Сибирские магистрали» неизвестные закидали камнями и взрывпакетами. Территория этой компании находится в глухой части Дзержинского района — в самом конце проспекта Дзержинского — поэтому особого шума эта «военная операция» не наделала. Машина нападающих и сам пакетометатель попали в зону камер видеонаблюдения.
Компания «Сибирские магистрали» занималась строительством и ремонтом дорог, но в январе 2020 года попала под процедуру банкротства. Ее территорию — почти
Проводящие процедуру банкротства считают, что все объекты принадлежат юридическому лицу ООО «Сибирские магистрали», учредителем которого является Гаджиев Вахид Гурбан оглы. Но компаньоны Гаджиева утверждают, что пельменным цехом с гостиницей, кафе, магазином и шиномонтажкой владеет не он, а его родственник — Гамидов Ширзад Низам оглы. Из-за этого и возник конфликт, переросший в маленькую войнушку со взрывами.
Представитель конкурсного управляющего Дмитрий Грицюк рассказал корреспонденту НГС, что территорию фирмы они охраняют с начала сентября 2021 года. По его словам, раньше всё обходилось только устными угрозами.
— До 20-го [сентября] идут угрозы: что вы тут, мол, делаете, это наша земля, вы тут никто. Выходишь за забор — и всё это начинается. А нам же надо сделать аудит: посчитать всё… И руководством было принято решение: коль такая напряженная обстановка, то некоторое имущество надо перебазировать на другую базу. Потому что здесь тяжело охранять — забор, как вы видите, не везде есть. <…> И вот 20-го заехала наша фура, и всё началось. Они поставили пять-шесть машин [у ворот] и не выпускали нас, — рассказал Дмитрий Грицюк.
21 сентября с утра на территории «Сибирских магистралей» появилась группа людей с участковым Дзержинского отделения полиции. Полицейскому, заметил Грицюк, были предъявлены документы, доказывающие, что здесь всё происходит по решению суда.
— А в ночь с 10 на 11 октября раздался взрыв. Сначала камнем разбили стекло [в административном здании, где находились представители конкурсного управляющего], а потом раздался взрыв. Мы выбежали, увидели за территорией двух человек, которые орали матом. Вызвали полицию, приехали две машины. Полицейские прошлись по территории, увидели останки взрывпакетов, забрали на экспертизу, потребовали написать объяснительную. <…> А после этого нам снова закинули взрывпакет. Естественно, мы по поводу всего написали заявления в полицию, но вот до сих пор — тишина, — описал корреспонденту НГС ночное нападение помощник конкурсного управляющего.
Что за компания «Сибирские магистрали»
ООО «Сибирские магистрали» образовано 1 декабря 2010 года. Система «Контур.Фокус» сообщает, что единственным его учредителем является Гаджиев Вахид Гурбан оглы. Эта фирма очень активно участвует в госзакупках и так же активно их выигрывает: с 2011 года «Сибирские магистрали» заключили 90 контрактов на общую сумму почти в 3 миллиарда рублей. Компания строила дороги во многих районах Новосибирской области: Тогучинском, Искитимском, Сузунском, Ордынском, Коченевском, Черепановском. В Черепановском это юрлицо выигрывало аукционы наиболее часто и с минимальным количеством конкурентов. В поле зрения дорожной компании оказывались также внутриквартальные проезды города Оби и дворовые территории Дзержинского района Новосибирска.
В 2014 году «Сибирские магистрали» ремонтировали отдельные участки федеральной трассы М-54 «Енисей». В 2018 году работали на дороге Кольцово — Академгородок. Эта трасса печально известна местным жителям: дорожное полотно здесь сошло через полгода — буквально растаяло со снегом весной 2019 года. Кстати, стоимость контракта по этому объекту, уточняет «Контур.Фокус», была более 37 миллионов рублей. Заказчиком выступал ГКУ НСО «ТУАД НСО».
За последние три года работы ООО «Сибирские магистрали» проиграли или частично проиграли десяток исков на общую сумму в 6,8 миллиона рублей. Предприятие не платит налоги, не платит за аренду муниципальной земли — в судах до сих пор рассматриваются иски мэрии к ООО «Сибирские магистрали».
17 января 2020 года ООО «Сибирские магистрали», как сообщает «Контур.Фокус», признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Как уточнили корреспонденту НГС помощники конкурсного управляющего, на сегодня общая сумма долга у компании — более 70 миллионов рублей. Чуть более 51 миллиона из этого составляет основной долг, остальное — штрафные санкции, неустойки, пени.
Кому принадлежат арестованные здания и фирмы
Главным среди тех, кто появлялся у ворот «Сибирских магистралей», выступал Гамидов Ширзад Низам оглы. Осуществляющие охрану и аудит арестованного имущества считают Гамидова компаньоном владельца фирмы по строительству дорог Гаджиева. Сам Ширзад Гамидов настаивает: владелец фирмы действительно его родственник, а владелец зданий — он сам. Поэтому, мол, здания не могут быть арестованы за долги Гаджиева.
В разговоре с корреспондентом НГС Ширзад Гамидов так пояснил историю с неразберихой по поводу имущества: с 2005 года у него была фирма «Меркурий» и постройкой этих зданий под пельменный цех, кафе, магазин и шиномонтажку он занимался в период с 2006 по 2008 годы.
— А в 2016–2017 году приехал ко мне родственник. Вот этот, чьи «Сибирские магистрали». И что у нас получилось: я землю уступил ему, поскольку у меня тогда возникли финансовые вопросы — денег не было. А они («Сибирские магистрали». — Прим. ред.) работали, и деньги были. И мы просто между собой договорились, что земли я переоформляю, чтобы вовремя за них платить арендную плату. А тут вдруг получилось, что он стал банкротом. <…> А у меня есть техническая документация на эти здания. Они были временные, но потом их признали капитальными, — сообщил корреспонденту НГС Ширзад Гамидов.
Мужчина уверяет: по ночам с территории вывозят его имущество, поэтому он вместе со своими детьми приезжал и пытался остановить вывоз. Якобы его имущество это — здания кафе, шиномонтажки, пекарни и неработающие последние несколько лет автомагазин с пельменным цехом. Гостиницу, уверяет Гамидов, он так и не открыл, только собирался сделать ее на месте пельменного цеха. Владельцу же «Сибирских магистралей» принадлежит только строительная спецтехника, уточняет мужчина. Он считает: его имущество не охраняют, а разграбляют, а нападение с камнями и взрывпакетами устроила в качестве провокации противоположная сторона.
Юрист Гамидова, который ведет его дела последние годы, подтвердил версию, озвученную журналисту.
— По непонятным причинам они (Гамидов с Гаджиевым. — Прим. ред.) решили, чтобы за аренду [земли] платил не ООО, который был на Гамидове, а ООО, который был на Гаджиеве. Естественно, они для этого переделали договор аренды на ООО «Сибирские магистрали». Причем право собственности на капитальные объекты зарегистрировано не было. Здания находятся на земле, арендованной «Сибирскими магистралями». <…> Имущество арендованное не может быть включено в конкурсную массу должника, так как оно не является его собственностью. <…> 9 октября мною лично — от имени Гамидова — были поданы заявления в ФССП, в прокуратуру Заельцовского района, в прокуратуру Дзержинского района, в управление СК Новосибирска, в управление МВД по Новосибирской области, в отдел полиции
Юрист заметил, что проблемы у «Сибирских магистралей» начались после того, как им не заплатил за работу «Сибмост». Шевченко озвучил сумму долга — 73 миллиона рублей, сообщил про выигранные по этому долгу суды и добавил, что «Сибмост» никому ничего не платит, так как сам банкротится.
Самым ярким, если можно так выразиться, из всех арестованных объектов является кафе «Золотая горка». В конце декабря 2019 года сюда зазвали пенсионеров и инвалидов на бесплатную еду с выпивкой, чтобы показать «благотворительный концерт московских артистов». Помимо артистов перед пожилыми людьми выступили также и маги-экстрасенсы. Мероприятие обещало быть статусным: на него пригласили даже генерального консула Республики Узбекистан. Правда, он почему-то не прибыл. Зато прибыла другая статусная персона: полковник МВД в отставке Ольга Прусакова. Женщина убедительно поведала, как однажды исцелилась благодаря одному из участвующих в вечеринке экстрасенсов. (Подробный репортаж с этого «магического» мероприятия смотрите тут).
Кафе «Золотая горка», как пояснил сам Ширзад Гамидов, оформлено на ИП Гамидов. Правда, по данным «Контур.Фокуса», в качестве индивидуального предпринимателя Гамидов перестал существовать еще с 1 января 2005 года.
Некоторые расхождения были обнаружены в «пельменной теме». Ширзад Гамидов утверждает, что это направление тоже было его, хотя когда-то принадлежало предпринимателю Ольге Вязуновой.
По информации на этикетках «Пельмени домашние. Малышки», которые упаковками хранились в одном из арестованных помещений, и по данным «Контур.Фокуса», к этому производству имеют отношение два юридических лица: ООО «Вязунова» и ООО «Сибирский пельмень».
Фирма «Вязунова» была зарегистрирована в 2009 году. Открывала ее действительно Вязунова: она была учредителем и гендиректором. Но с 2011 года единственным ее владельцем и гендиректором стал Гаджиев Вахид Гурбан оглы — владелец «Сибирских магистралей». Этот же человек указан в «Контур.Фокусе» как единственный учредитель и ООО «Сибирский пельмень» с самого первого дня его образования — 18 мая 2011 года. А Вязунова является только директором фирмы по производству пельменей. Ширзад Гамидов ни в одном из этих юрлиц не обозначен вообще никак. На вопрос корреспондента НГС о том, как так получилось, мужчина продолжал настаивать на своей версии:
— Нет, они (юрлица. — Прим. ред.) были оформлены на Ольгу Вязунову. Эта женщина занималась пельменями… Гаджиев, единственно говорю, держал у меня свою технику. Хранил, ремонтировал ее.
Немного странной выглядит история и с фирмой «Меркурий», которая, по заверению Гамидова, принадлежала ему задолго до появления в Новосибирске будущего владельца «Сибирских магистралей» Гаджиева. «Меркурий» действительно появился в 2005 году и был закрыт в марте 2020 года. Кому принадлежало это юрлицо изначально, «Контур.Фокус» уже не сообщает, зато указывает, что с 2010 года фирма принадлежала Гамидову лишь на 24%. Ещё 24% владела некто Елена Браун, а вот 52% принадлежали женщине с такой же фамилией, как и у владельца «Сибирских магистралей», Гаджиевой Светлане. И так, получается, было за 6–7 лет до появления в Новосибирске Вахида Гаджиева, если придерживаться версии Ширзада Гамидова. Директором «Меркурия» с 2014 года числился некто Игорь Браун.
Что говорит владелец «Сибирских магистралей»
Телефон владельца «Сибирских магистралей» Вахида Гаджиева корреспонденту НГС сообщил Ширзад Гамидов. Некоторое время по этому номеру никто не отвечал, но после оставленного журналистом на автоответчик сообщения на связь вышел человек, представившийся Вахидом Гаджиевым.
Мужчина настойчиво предлагал корреспонденту НГС встретиться лично, но после согласился ответить на вопросы по телефону. Он назвал происходящее «рейдерским захватом», рассказал версию, что здания были построены Гамидовым, пельменный цех, например, был оформлен как гостиничный комплекс, а сам он пришел на эту землю в 2017 году.
— «Сибирские магистрали» до 2017 года не имели места постоянной дислокации. Где строительный объект был, там ставили вагончик, работали, жили, а потом переезжали на другой объект, — заметил Вахид Гаджиев.
Когда зашел разговор о том, почему Гаджиев является учредителем юрлиц, которые якобы принадлежат Ширзаду Гамидову, мужчина начал объясняться как-то путано:
— Есть же без папки министр… (Видимо, имелось в виду «министр без портфеля». — Прим. ред.) Есть же какие-то договоренности: рядом находиться, помогать финансово и работать. Он опасался, наверное, и не был учредителем. Да, мои это фирмы… Давайте, Илья, встретимся где-нибудь, посидим, поговорим полчаса. Мы хотели бы с тобой встретиться. Ну как, пишешь материал, а меня и Ширзада не встречаешь? Разве так можно? Так нельзя работать. Ты человека должен видеть, у него чувства, отношения… У меня много вопросов есть: как мне вот должны больше ста миллионов, а меня банкротят. С «Сибмоста» всё это у меня пошло-поехало. Давайте увидимся! — настаивал Вахид Гаджиев.
В итоге мужчина заявил, что ему не надо верить, и добавил: «Я — это не Вахид. Это был Вахида брат. До свидания! Вахида нету здесь, он на Алтае».
В приложении Getcontact, которое показывает, как телефонный номер записан в других телефонных книжках, контакт, по которому корреспондент НГС общался с якобы Гаджиевым Вахидом Гурбан оглы, обозначен как «Вахид Гурбанович».
Какие еще компании относятся к этим людям
В системе «Контур.Фокус» можно еще обнаружить ООО «Магистрали Сибири». Эта фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Появилась в апреле 2017 года и пока еще считается действующей. Правда, со 2 октября 2021 года, уточняет «Контур.Фокус», ее счета заблокированы из-за выявленных налоговых нарушений.
«Магистрали Сибири», как и юридические лица, упомянутые выше, зарегистрированы по одному и тому же адресу, у всех указан один и тот же телефонный номер.
Фирма «Магистрали Сибири» на 100% принадлежит Гаджиеву Рамизу Вахидовичу, судя по всему, это сын владельца «Сибирских магистралей» Вахида Гаджиева. А по делам в арбитражном суде получается, что фирма Гаджиева-старшего «Сибирские магистрали» весной и летом 2021 года подавала в суд на фирму Гаджиева-младшего «Магистрали Сибири» с требованием взыскать 28 миллионов рублей за якобы непогашенный заем.
У Рамиза Гаджиева есть также 52% в ООО «КСА» («Компания СибАвто»), которое занимается различными ремонтными работами и арендой недвижимости. По 24% в этой фирме у Игоря Брауна и Натальи Плоских.
Наконец, есть еще ООО «АБЗ», которое в равных долях принадлежит Вахиду Гаджиеву и Эльхану Мамедову. По данным «Контур.Фокуса», эта фирма занимается «производством абразивных и неметаллических минеральных изделий». Но с 14 октября 2021 года по решению налоговых органов ее счета заблокированы.
6 октября НГС сообщил о выставленном на торги имуществе одной из самых больших торговых сетей Новосибирска — «Холидей». Здание выставляется на торги уже не первый раз, но найти покупателя не получается.