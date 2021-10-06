Имущество обанкротившегося «Холидея» в Новосибирске выставили на торги

В Новосибирске ищут покупателя на главное здание «Холидея»
Помещения в главном здании «Компании Холидей» в Новосибирске на Бердском шоссе, 61 выставили на торги.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Холидей Классик» зарегистрировали в марте 2014 года. Ее учредители — Скороходов Николай Александрович и «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед (H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited)». Фирма занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. В 2019 году ее признали банкротом.
Информацию об аукционе разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Согласно карточке торгов, планируется продать нежилые помещения площадью 1667,6
Заявки на торги принимают до 29 октября.
В начале сентября прошли торги на продажу имущества «Холидея», которое оценили в 299 млн рублей. На участие в них не подали ни одной заявки.
В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 магазин, 22 из них купила «Лента». Вскоре торговые точки сети начали закрывать. В том же году была открыта компания «НСК-Холди». Дело по банкротству началось в 2018 году. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все торговые точки «Холидея» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.