6 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 72.57
eur 84.17
Все новости
Все новости

Имущество обанкротившегося «Холидея» в Новосибирске выставили на торги

Ранее его уже пытались продать

768
2Обсудить

Поделиться

Компанию признали банкротом два года назад

Компанию признали банкротом два года назад

Поделиться

В Новосибирске ищут покупателя на главное здание «Холидея»

Помещения в главном здании «Компании Холидей» в Новосибирске на Бердском шоссе, 61 выставили на торги.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Холидей Классик» зарегистрировали в марте 2014 года. Ее учредители — Скороходов Николай Александрович и «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед (H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited)». Фирма занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. В 2019 году ее признали банкротом.

Информацию об аукционе разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Согласно карточке торгов, планируется продать нежилые помещения площадью 1667,6 кв. м и земельный участок под склады в 24311 кв. м. Начальная цена составила 67 472 100 рублей.

Заявки на торги принимают до 29 октября.

В начале сентября прошли торги на продажу имущества «Холидея», которое оценили в 299 млн рублей. На участие в них не подали ни одной заявки.

В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 магазин, 22 из них купила «Лента». Вскоре торговые точки сети начали закрывать. В том же году была открыта компания «НСК-Холди». Дело по банкротству началось в 2018 году. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все торговые точки «Холидея» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

банкротствоторги«Холидей»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...