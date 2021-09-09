Обанкротившийся «Холидей» не может продать главное здание своей компании на Бердском шоссе

В Новосибирске не состоялся аукцион на продажу имущества «Холидея»
Имущество обанкротившегося «Холидея» — здание, землю, котельную и объекты благоустройства на Бердском шоссе, 61 — пытались продать на аукционе, но он не состоялся из-за отсутствия покупателей.
Торги прошли 8 сентября. Организаторы оценили имущество в 299 миллионов рублей. На аукционе планировали продать помещение площадью 9217,6 квадрата, земельный участок для насосной станции площадью 54 квадрата и саму станцию, склад на 884 квадрата, нестационарное здание котельной. Также на торги выставили трансформаторную подстанцию, земельный участок площадью 1495 квадратных метров, заасфальтированную пешеходную дорожку и газон, 25 камер видеонаблюдения, забор из профлиста, видеорегистратор, системы наблюдения и установку газового пожаротушения.
— Торги признаны несостоявшимися. Обоснование принятого решения: на участие в торгах не было подано ни одной заявки, — говорится в сообщении об аукционе, которое опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Холидей Классик» зарегистрировали в марте 2014 года. Ее учредители — Скороходов Николай Александрович и «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед (H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited)». Фирма занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. В 2019 году ее признали банкротом.
Ранее здание на Бердском шоссе уже выставляли на продажу. Тогда его оценивали в 67,5 миллиона рублей.
В этом году «Альфа-Банк» требовал от «Холидея» вернуть имущество, которое владелец передал бывшей жене. НГС разбирался, есть ли у банкиров шанс вернуть активы.