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Недвижимость Долгострой на Первомайке хотят поднять на 18 этажей — московский бизнесмен задумал там офисник

Долгострой на Первомайке хотят поднять на 18 этажей — московский бизнесмен задумал там офисник

Предложение по увеличению этажности вынесли на публичные слушания

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10 комментариев

Здание хотят достроить в ближайший год

Недостроенный 8-этажный торгово-офисный центр в Первомайском районе Новосибирска хотят поднять до 22 этажей. Предложение вынес новый собственник долгостроя — московский бизнесмен.

Компания «Первомай», которая недавно купила долгострой на улице Первомайской, 43 у обанкротившейся организации, запросила увеличение количества надземных этажей с 4 до 22. Также заявитель планирует уменьшить количество парковок с 415 машино-мест до 253 машино-мест. Обосновывают подобное решение тем, что инженерно-геологические характеристики участка неблагоприятны для застройки.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Первомай» образовано в 2020 году, с октября 2023 года директором и учредителем числится Евгений Груздев. На конец 2023 года чистая прибыль компании составила 3,1 миллиона рублей. Сам Груздев — предприниматель из Москвы, он владеет несколькими столичными компаниями, также числится конечным учредителем новосибирского СЗ «Эталон», который возводит комплекс Freedom на улице Большевистской.

На комиссии отметили, что администрация района против увеличения. Предложение вынесли на публичные слушания, после них решение примет комиссия по ПЗЗ.

Как рассказывал НГС владелец компании, на территории появятся офисы и торговый центр, завершить строительство хотят в следующем году. На комиссии по ПЗЗ также добавили, что внутри будет встроенное помещение физкультурно-досугового назначения, в здании появится подземная автостоянка, рядом — трансформаторная подстанция.

— В локации планируется построить объект, состоящий из бизнес-центра и торгового комплекса. Постройка будет новой, функциональное назначение не изменится, — объяснили НГС в пресс-службе One Company.

Строительство торгово-офисного центра на улице Первомайской, 43 началось в 2012 году, возвести комплекс планировала компания «Стройконтакт», но спустя несколько лет обанкротилась. После участок и долгострой как раз выкупила компания СЗ «Первомай»

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Недавно НГС писал про административные здания в Новосибирске, которые все никак не могут достроить. Например, громадным зданием на ГБШ интересовались китайцы, а долгострой у MilkHouse в ближайшее время достроят.

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Комментарии
10
mr.Mister.
14 минут
Москвичи сейчас Первомайских подомнут быстро!
Картавый
43 минуты
22 этажный бц на первомайке бггг. Московский бизнесмэн уже заложил в проект, сколько этажей будет стоять пустыми?
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