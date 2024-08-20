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Недвижимость эксклюзив Московский бизнесмен займется 12-летним долгостроем на Первомайке — он уже строит комплекс на Речном вокзале

Московский бизнесмен займется 12-летним долгостроем на Первомайке — он уже строит комплекс на Речном вокзале

Предприниматель возведет торгово-офисный центр

539
3 комментария

Здание решили достроить

Недостроенным торгово-офисным центром в Первомайском районе Новосибирска займется бизнесмен из Москвы. Его компания возводит комплекс Freedom на улице Большевистской.

Компании «Первомай», которая сейчас владеет долгостроем, продлили разрешение на строительство офисного здания на улице Первомайской, 43. Документ действует до мая следующего года.

За это время на участке должно появиться здание торговли со встроенными помещениями физкультурно-досугового назначения, пристроенным административным зданием, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Строение, по документам, будет высотой в 5 этажей, также появится один подземный этаж.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Первомай» образовано в 2020 году, с октября 2023 года директором и учредителем числится Евгений Груздев. На конец 2023 года чистая прибыль компании составила 3,1 миллиона рублей. Сам Груздев — предприниматель из Москвы, он владеет несколькими столичными компаниями, также числится конечным учредителем новосибирского СЗ «Эталон», который возводит комплекс Freedom на улице Большевистской.

НГС связался с учредителем компании «Первомай» Евгением Груздевым, он подтвердил, что организация получила разрешение на строительство.

— Будем строить, приведем место в порядок. Появятся офисы и торговый центр, если все документы получим, то в следующем году достроим, может быть захватим несколько месяцев 2026 года, — объяснил Евгений Груздев.

Бизнесмен объяснил, что здание он купил у банкротившейся компании недавно, раскрывать сумму сделки не стал.

Строительство здания на улице Первомайской, 43 началось в 2012 году, построить комплекс планировала компания «Стройконтакт», но спустя несколько лет обанкротилась.

Недавно НГС писал про административные здания в Новосибирске, которые все никак не могут достроить. Например, громадным зданием на ГБШ интересовались китайцы, а долгострой у MilkHouse в ближайшее время достроят.

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Долгострой Первомайский район Строительство Торгово-офисный центр
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Комментарии
3
275659061
20 августа 2024, 19:44
На Селезнева ливень страшенный с градом.
Гость
20 августа 2024, 19:37
💩oоpячиева, безграмотная🐷.
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