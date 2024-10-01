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Недвижимость Новый Клюквенный Компания из Ижевска получила еще три участка в Клюквенном — что известно о застройщике

Компания из Ижевска получила еще три участка в Клюквенном — что известно о застройщике

Земля в микрорайоне ушла с торгов за 827 миллионов рублей

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9 комментариев

ГК «Талан» ранее уже получила 8,5 га в Клюквенном, теперь компания выиграла еще один аукцион

Застройщик из Ижевска ГК «Талан» построит жилье еще на трех участках площадью в 7 га в новосибирском поле, где планируется огромный микрорайон Клюквенный в Новосибирской области. Компания выиграла торги на субаренду.

Как сообщили в пресс-службе АО «Агентство развития жилищного строительства» (оператор проекта застройки), ГК «Талан» выиграла торги на застройку трех земельных участков общей площадью более 7 га. Общая стоимость договора во время конкурса поднялся с 812,6 миллиона рублей до 827,6 миллиона рублей — на 15 миллионов рублей. В 2023 году «Талан» уже получил 8,5 га для застройки Клюквенного.

— Мы видим, что застройщики заинтересованы в участии в одном из самых масштабных проектов КРТ в Новосибирской области — заходят на строительство не одного земельного участка, а сразу нескольких, — сообщили в пресс-службе АО «АРЖС».

ГК «Талан» — федеральный застройщик, который возводит дома в Хабаровске, Тюмени, Владивостоке и других городах. Группу объединяет УК «Талан», зарегистрированная в Ижевске. Конечными владельцами являются Константин Макаров (99%) и Зульфия Макарова (1%). На конец 2023 года выручка организации составила 330 миллионов рублей, чистая прибыль — 30,5 миллиона рублей.

Осваивать микрорайон будут сразу несколько компаний. Помимо ГК «Талан» выбрали трех застройщиков: «КПД-Газстрой», «Союз-Инвест» и ЗСЖБ №6. Последняя компания уже забивает сваи для своего первого дома, который планируют сдать в следующем году. Остальные получат разрешение на строительство осенью, а к возведению приступят в 2025 году.

В микрорайоне Клюквенный в Калининском районе планируют построить более 1 миллиона кв. м жилья. Одновременно со строительством домов застройщики возведут пять детских садов, три школы, поликлинику, спортивные и торговые центры. Появится на территории и парк отдыха. Общая площадь микрорайона — более 200 га.

Пару лет назад у ГК «Талан» не получилось освоить территории на улице Тополёвой и в микрорайоне Щ, мэрия расторгла с компанией договоры из-за плохих приобретенных для жителей бараков квартир. А застройщик подал на мэрию в суд с требованием признать ее бездействие незаконным.

Недавно «Талан» хотел усилить свое влияние в регионе, торгуясь за землю у «Локомотив-Арены», застройщик предложил за участок 3,126 миллиарда рублей, но ничего не вышло. «Брусника» предложила больше — 3,131 миллиарда рублей, выиграв аукцион.

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Комментарии
10
193248203
30 минут
Ждем застройщиков из Гондураса и Папуа новой гвинеи, все кто будет стоять в пробках будут их вспоминать и призывать, поминая Ижевских а особенно Вологодских
Гость
25 минут
Спасибо. Наконец-то цивилизация. А то не вот это вот всё
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