«Как на Манхэттене». В Новосибирске за 102 миллиона продают пентхаус с личным лифтом и видом на Обь — но стены внутри голые

24-этажный дом в «Квартале на Декабристов» достроен, сейчас ведется благоустройство территории Источник: novosibirsk.n1.ru («Брусника») / Ксения Лысенко











В Новосибирске выставили на продажу пентхаус на предпоследнем этаже 24-этажного дома в квартале «На Декабристов». Жилье продают с предчистовой отделкой, оно занимает 480 квадратных метров. Цена пентхауса — 102 миллиона рублей, объявление о продаже было опубликовано на сайте N1.ru в начале июля.

— Классический премиальный пентхаус, исполненный по всем канонам жанра, который был заложен на нью-йоркском Манхэттене в середине прошлого века. Отдельная резиденция, расположенная на крыше элитной высотки, частный особняк на вершине города. Пентхаус на Декабристов обслуживается персональным лифтом — он ведет сразу в прихожую, — рассказали в компании «Брусника», строящей квартал.

24-этажный дом в квартале «На Декабристов» почти завершен (на фото по центру) Источник: Ксения Лысенко











Внутри пентхауса пока только стены и окна, а также две террасы площадью по 40 квадратов каждая Источник: novosibirsk.n1.ru («Брусника»)











Какие еще пентхаусы продают в Новосибирске

Самый дорогой пентхаус, выставленный в настоящее время на продажу, по данным сайта N1.ru, — это 388-метровая квартира на 29 этаже ЖК «Чикаго» в районе станции метро «Октябрьская». Это тоже пока одни лишь голые стены, а также собственный лифт. В придачу покупателям предлагают 2 машиноместа на подземном паркинге. За все просят 115 миллионов рублей. Пентхаус пытаются продать с мая.

Еще один пентхаус — на этот раз 200-метровый — продают в центре города, в ЖК «Вертикаль» на Семьи Шамшиных. В нем, в отличие от других вариантов, уже сделан ремонт. Как пишет продавец, это ремонт в стиле «контемпорари» от дизайнерского бюро Юрия Куликова. Его цена — 100 миллионов, продают его тоже с мая.