НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

сев.

 756мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39
Что интересного в стране
Обзор хороших детсадов
Секретные столовки
Новости в Telegram
Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Как на Манхэттене». В Новосибирске за 102 миллиона продают пентхаус с личным лифтом и видом на Обь — но стены внутри голые

«Как на Манхэттене». В Новосибирске за 102 миллиона продают пентхаус с личным лифтом и видом на Обь — но стены внутри голые

Квартира занимает почти 500 квадратов и расположена на 23 этаже

1 788
20 комментариев

24-этажный дом в «Квартале на Декабристов» достроен, сейчас ведется благоустройство территории

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус на предпоследнем этаже 24-этажного дома в квартале «На Декабристов». Жилье продают с предчистовой отделкой, оно занимает 480 квадратных метров. Цена пентхауса — 102 миллиона рублей, объявление о продаже было опубликовано на сайте N1.ru в начале июля.

— Классический премиальный пентхаус, исполненный по всем канонам жанра, который был заложен на нью-йоркском Манхэттене в середине прошлого века. Отдельная резиденция, расположенная на крыше элитной высотки, частный особняк на вершине города. Пентхаус на Декабристов обслуживается персональным лифтом — он ведет сразу в прихожую, — рассказали в компании «Брусника», строящей квартал.

24-этажный дом в квартале «На Декабристов» почти завершен (на фото по центру)

Внутри пентхауса пока только стены и окна, а также две террасы площадью по 40 квадратов каждая

Какие еще пентхаусы продают в Новосибирске

Самый дорогой пентхаус, выставленный в настоящее время на продажу, по данным сайта N1.ru, — это 388-метровая квартира на 29 этаже ЖК «Чикаго» в районе станции метро «Октябрьская». Это тоже пока одни лишь голые стены, а также собственный лифт. В придачу покупателям предлагают 2 машиноместа на подземном паркинге. За все просят 115 миллионов рублей. Пентхаус пытаются продать с мая.

Еще один пентхаус — на этот раз 200-метровый — продают в центре города, в ЖК «Вертикаль» на Семьи Шамшиных. В нем, в отличие от других вариантов, уже сделан ремонт. Как пишет продавец, это ремонт в стиле «контемпорари» от дизайнерского бюро Юрия Куликова. Его цена — 100 миллионов, продают его тоже с мая.

82 миллиона рублей просят за пентхаус с голыми стенами в ЖК Nautilus на улице Ермака. В нем семиметровые потолки, свободная планировка и почти 200 квадратов площади. Объект продают с конца марта.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пентхаусы Элитная недвижимость в Новосибирске Элитные квартиры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
13 сентября 2024, 10:21
пятьсот тысяч квадратов????
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
13 сентября 2024, 10:30
Что виды Манхэттена днище, что Новосибирска
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,46

Дочь Самурая,34

Andrew,38

Светлана,38

Азик_93,31

Яна,51

Начать знакомиться
Объявления

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление