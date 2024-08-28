Статуи ангелов и мебель из Италии. В центре Новосибирска продают статусную квартиру — 7 фото из жилья за 20 млн

Недалеко от цирка выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру площадью 128 квадратов. Она располагается в элитном ЖК «Александровский сад» — примечательном доме с позолоченными фасадами. Цена вопроса — 20 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 27 августа.
— Окна выходят на обе стороны: во двор из спальни и гардеробной, из детской и зала — на Сибирскую. Отдельное внимание уделено дизайну и ремонту квартиры! При покупке квартиры бонус покупателю — остается вся встроенная техника и мебель, — пишет продавец.
Далее идет детальное описание мебели, большая часть из которой — итальянского производства.
Квартиры из дома на Сибирской время от времени появляются в продаже. Последний раз мы рассказывали о квартире с дворцовскими интерьерами и золотыми обоями, которую продавали за 21 миллион рублей.
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