Статуи ангелов и мебель из Италии. В центре Новосибирска продают статусную квартиру — 7 фото из жилья за 20 млн

Один квадратный метр в этой квартире стоит 155 тысяч рублей с лишним Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











Недалеко от цирка выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру площадью 128 квадратов. Она располагается в элитном ЖК «Александровский сад» — примечательном доме с позолоченными фасадами. Цена вопроса — 20 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 27 августа.

Так выглядит кухня производства Италии — она достанется будущим владельцам Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











— Окна выходят на обе стороны: во двор из спальни и гардеробной, из детской и зала — на Сибирскую. Отдельное внимание уделено дизайну и ремонту квартиры! При покупке квартиры бонус покупателю — остается вся встроенная техника и мебель, — пишет продавец.

Далее идет детальное описание мебели, большая часть из которой — итальянского производства.

Завтракать новые хозяева будут под пристальным взором маленьких ангелов Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











Помимо Эйфелевой башни в гостиной, в прихожей есть виды и других достопримечательностей Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











Еще одна интересная деталь — потолок с витражами Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











Гардеробная в мастер-спальне Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











А в ванной комнате обнаружилась настоящая роскошь. Например, круглая ванна на специальном пьедестале Источник: АН Metrage / novosibirsk.n1.ru











Квартиры из дома на Сибирской время от времени появляются в продаже. Последний раз мы рассказывали о квартире с дворцовскими интерьерами и золотыми обоями, которую продавали за 21 миллион рублей.