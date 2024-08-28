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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Статуи ангелов и мебель из Италии. В центре Новосибирска продают статусную квартиру — 7 фото из жилья за 20 млн

Статуи ангелов и мебель из Италии. В центре Новосибирска продают статусную квартиру — 7 фото из жилья за 20 млн

Жилье расположено в доме премиум-класса

3 482
35 комментариев

Один квадратный метр в этой квартире стоит 155 тысяч рублей с лишним

Недалеко от цирка выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру площадью 128 квадратов. Она располагается в элитном ЖК «Александровский сад» — примечательном доме с позолоченными фасадами. Цена вопроса — 20 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 27 августа.

Так выглядит кухня производства Италии — она достанется будущим владельцам

— Окна выходят на обе стороны: во двор из спальни и гардеробной, из детской и зала — на Сибирскую. Отдельное внимание уделено дизайну и ремонту квартиры! При покупке квартиры бонус покупателю — остается вся встроенная техника и мебель, — пишет продавец.

Далее идет детальное описание мебели, большая часть из которой — итальянского производства.

Завтракать новые хозяева будут под пристальным взором маленьких ангелов

Помимо Эйфелевой башни в гостиной, в прихожей есть виды и других достопримечательностей

Еще одна интересная деталь — потолок с витражами

Гардеробная в мастер-спальне

А в ванной комнате обнаружилась настоящая роскошь. Например, круглая ванна на специальном пьедестале

Квартиры из дома на Сибирской время от времени появляются в продаже. Последний раз мы рассказывали о квартире с дворцовскими интерьерами и золотыми обоями, которую продавали за 21 миллион рублей.

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Комментарии
35
Хозяин Круэллы
28 августа 2024, 14:41
ыхыхыхых колхоз имени мичурина ДК, ожидается приезд лектора по теме искусственного осеменения крупного рогатого скота
Гость
28 августа 2024, 14:26
Недорого для такого метража и отделки.
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