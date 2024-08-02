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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Водятся зайцы, бурундуки, цапли»: в Новосибирске продают дом с видом на реку и лес — смотрим жилье за 175 миллионов

«Водятся зайцы, бурундуки, цапли»: в Новосибирске продают дом с видом на реку и лес — смотрим жилье за 175 миллионов

По данным продавца, недвижимость в Заельцовском районе

595
16 комментариев
Общая площадь здания составляет 400 квадратных метров

В Новосибирске выставили на продажу дом с видом на реку и лес. Стоимость объекта недвижимости достигает 175 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 31 июля. Общая площадь здания составляет 400 квадратных метров, дом находится на участке в 25 соток в Заельцовском районе.

— Первая линия у реки на пригорке. Не топит. Вид на реку и лес, — сказано в объявлении.

Цоколь здания занимают бассейн, баня, душ, туалет и другое. Там также разместили кладовую
Первый этаж занимают гараж на две машины, прихожая, гардеробная, душевая, гостевая спальня
Кроме того, на первом этаже обустроили кухню-гостиную, выход на террасу и уличный бассейн
На втором этаже разместили спальню с выходом на террасу, гардеробную, душевую, детскую и другое
Третий этаж занимают комната свободного назначения и кабинет-спальня

— На территории: бассейн, чан, керамический мангал, — сказано в объявлении. — Водятся зайцы, белки, бурундуки, коршуны, утки, цапли.

В середине июля в Новосибирске в поселке бизнес-класса выставили на продажу коттедж с участком. Стоимость недвижимости оценили в 227 миллионов рублей.

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Комментарии
16
233143581
2 августа 2024, 00:39
Бурундуки, зайцы - это понятно. А тараканы и клопы есть?
Drakonn
2 августа 2024, 00:43
Видно, что вбухано много денег... но всё уже устаревшее (на момент постройки конечно современное было), но сейчас увы...
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