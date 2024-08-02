«Водятся зайцы, бурундуки, цапли»: в Новосибирске продают дом с видом на реку и лес — смотрим жилье за 175 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу дом с видом на реку и лес. Стоимость объекта недвижимости достигает 175 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 31 июля. Общая площадь здания составляет 400 квадратных метров, дом находится на участке в 25 соток в Заельцовском районе.
— Первая линия у реки на пригорке. Не топит. Вид на реку и лес, — сказано в объявлении.
— На территории: бассейн, чан, керамический мангал, — сказано в объявлении. — Водятся зайцы, белки, бурундуки, коршуны, утки, цапли.
В середине июля в Новосибирске в поселке бизнес-класса выставили на продажу коттедж с участком. Стоимость недвижимости оценили в 227 миллионов рублей.