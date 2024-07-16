227 миллионов. Под Новосибирском продают самый дорогой коттедж — с голыми стенами и гигантской кухней

Дом настолько эффектный, что кажется, его нарисовали, а не сфотографировали. Но как заверила Анна Осколкова, в объявлении использованы настоящие фото Источник: предоставлено LOKS











В Новосибирске в поселке бизнес-класса «Морской берег» выставили на продажу роскошный коттедж — его можно назвать самым дорогим на рынке недвижимости из тех, что продаются открытым образом. Дом площадью 800 квадратных метров с участком в 42 сотки оценили в 227 миллионов рублей. Объявление разместило агентство LOKS на сайте N1 сегодня, 16 июля.



— Комфортабельный, статусный дом премиум-класса в современном стиле хай-тек (год постройки — 2019). Архитектор — Зенков Олег Станиславович, архитектурная студия Open A, — говорится в объявлении.

Над коттеджем поработал именитый архитектор Источник: предоставлено LOKS











Олег Зенков известен новосибирцам по «Деревне Мира», в которой занимался архитектурой.



Что в доме внутри, и кто им владеет

Анна Осколкова, директор и владелец компании Loks, занимающейся продажей дома, рассказала об объекте.

— У нас одна из самых больших в Новосибирске кухонь-гостиных. Это 370 метров. То есть это огромная зона, где высота потолка кое-где доходит до 15 метров. И эта пространственность, масштабность и воздушность там сильно ощущается. Не все проекты строятся таким образом, потому что мы привыкли, что если 800 метров, то там 20 комнат должно быть. А здесь больше про комфорт. В доме не так много гостевых помещений: две гостевые комнаты, а всего порядка шести комнат в общей сложности. По-европейски красиво, дорого и эстетично, — добавила она.

Внутри пока еще нет отделки Источник: предоставлено LOKS











Судя по описанию к дому, внутри также есть хаммам, тренажерный зал и каминный зал.



По ее словам, в доме сделана уникальная система кондиционирования «как в торговом центре», также спроектированы заборы по дизайн-проекту.

Так выглядит поселок «Морской берег». Он расположен в селе Ленинское, рядом Голубой залив и парк «У моря Обского» Источник: предоставлено LOKS











Собственник, как объяснила Анна Осколкова, занимается созданием и производством женской одежды:



— Собственник очень эстетичный, и это, в общем-то, отражает проект. Продает он его, потому что переезжает в Москву жить. В регионе реализует свои объекты, продажа — плановая, в спокойном режиме.



Что еще продавалось в Новосибирске за безумные деньги

В 2021 году в продаже появился роскошный особняк с двумя бассейнами, прудом, оздоровительным залом и пятью спальнями. Дом в стиле ар-деко располагался в поселке «Удача», известным своими респектабельными соседями и шикарными постройками. На тот момент коттедж оценивали в 180 миллионов рублей.



Спустя несколько месяцев в открытой продаже появилось настоящее поместье в поселке Ярково. Дом-дворец с позолоченными павлинами, винтовыми лестницами и причудливыми объектами декора продавали за 220 миллионов рублей. К нему также прилагался настоящий сад, который выращивали не один десяток лет — он занимал 1,7 га. Примечательным коттедж также делало его расположение: он вырос посреди среднестатистического поселка с деревянными домиками и отгородился от них высоким забором. Владельцы усадьбы — семья предпринимателей, чья компания должна была заниматься выносом коммуникаций для строительства четвертого моста.



Из недавних объектов к домам премиум-класса можно отнести коттедж с подземным тоннелем в Заельцовском районе. За два дома, соединенные этим тоннелем и расположенные на берегу Оби, просили 205 миллионов рублей.

