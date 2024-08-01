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Недвижимость «Очень хотели бы это сделать»: крупный застройщик может забрать себе долгострой в центре Новосибирска

«Очень хотели бы это сделать»: крупный застройщик может забрать себе долгострой в центре Новосибирска

Участки для многоэтажки отдали еще 25 лет назад, но здание так и не построили

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9 комментариев
Компания «Проектно-строительная организация-1», которая хотела построить здание, обанкротилась

Представитель группы компаний «Расцветай» сообщил, что застройщик планирует забрать долгострой на улице Сибирской, 30а себе. Заявление прозвучало во время встречи с жителями дома на улице Вокзальной магистрали, 11/1 по поводу застройки территории ЦУМа 30-этажными домами.

— Мы очень хотели бы это сделать, [заберем] с вероятностью 99%. Это будет быстрее, чем ЦУМ, — заявил руководитель «Расцветая» в Новосибирске Андрей Ярошенко.

Пока, по данным ЕГРН, участок находится в аренде ТСЖ «Наш Дом», которое создали дольщики.

Строительство высотки с переменной этажностью на Сибирской, 30а началось в 1999 году и по-прежнему не закончено. Долгострой простаивает, а дольщики до сих пор не могут получить ключи от квартир.

25 лет назад земельные участки передали в аренду застройщику ЗАО «Проектно-строительная организация-1». Помимо жилья компания должна была возвести пристройку на 500 мест к школе №168. Но компания по итогу обанкротилась, чтобы достроить здание дольщики создали ТСЖ «Наш Дом». Завершить строительство все равно не удалось из-за судебных споров, более того, постройка оказалась аварийной.

Представитель компании «Расцветай» считает, что компания может забрать себе долгострой, но точного решения пока нет

Недавно стало известно о том, что владельцы новосибирского долгостроя на улице Серафимовича, 10 решили закончить стройку и ввести дом в эксплуатацию.

Дом на улице Серафимовича, 10 начинала строить компания «Союз-10». После смерти её основателя Александра Михайлова и банкротства застройщика актив сменил владельца. При этом дом был возведён незаконно: мэрия не выдавала разрешения на его строительство — это в 2021 году обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

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Долгострой Застройщик Расцветай Компания Строительство
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Комментарии
9
ЁжиК
1 августа 2024, 16:09
Долгострой практически на территории школы находится. Это место только для спортплощадки годится.
Zemb
1 августа 2024, 16:25
расцветай прям во всех новостях фигурирует... тут хотим, там хотим... и вон там 2 раза..
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