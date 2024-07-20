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Недвижимость Перестройка левобережья: мэрия Новосибирска изымает 83-летний барак на Телецентре

Перестройка левобережья: мэрия Новосибирска изымает 83-летний барак на Телецентре

В будущем район застроят новыми жилыми комплексами

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9 комментариев
Деревянный дом, построенный в 1941 году признали аварийным

Мэрия Новосибирска изымает 83-летний барак в микрорайоне Телецентр на улице Римского-Корсакова. Постановление об этом появилось на муниципальном портале.

Согласно документу, дом на 2-переулке Римского-Корсакова, 5 признали аварийным и подлежащим сносу. Здание построили еще в 1941 году. Землю площадью в 1,7 кв. м выкупят у собственников для муниципальных нужд. Администрации предстоит выплатить средства девяти собственникам.

По проекту планировки, принятом в 2021 году, на участке ограниченном улицами Серафимовича, Титова, Римского-Корсакова и Степной, хотят построить детский сад, остальные участки освободят от старых домов, до 2030 года на их месте вырастут многоэтажки.

Недавно на Телецентре под комплексное развитие территории (КРТ) изъяли еще один барак на улице Костычева. Аукцион на КРТ выиграл застройщик «Камея», получив землю за 429,6 миллиона рублей, теперь компании необходимо расселить и снести старые дома, а на их месте до 2031 года построить новый жилой комплекс.

Зимой прошлого года НГС прогулялся по району Телецентра, сейчас он один из самых застраиваемых в городе. На месте бараков то и дело появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. Сейчас на территории уже строится два жилых комплекса, вскоре возводить дома начнут и другие застройщики.

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Дом Барак Здание Мэрия Новосибирска Снос Аварийное здание
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Комментарии
9
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
20 июля 2024, 10:44
И дадут муже космонавтки землю 😂😂😂
Директор Завода (Ржака)
20 июля 2024, 10:44
Очередная халява некоторым прилетела. Пока другие платят ипотеки, эти сложа ручки дождались новые квартиры.
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