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Недвижимость Семейный подряд изымает дом на Телецентре под КРТ — через 8 лет там появится новый жилой комплекс

Семейный подряд изымает дом на Телецентре под КРТ — через 8 лет там появится новый жилой комплекс

Застройщик купил землю более чем за 400 миллионов рублей

2 037
16 комментариев
Старый барак в ближайшее время снесут

Мэрия Новосибирска и застройщик изымают барак на Телецентре под комплексное развитие территории (КРТ). Документ об этом опубликовали на муниципальном портале.

Согласно постановлению, застройщик «Камея», который выиграл аукцион на КРТ в границах улиц Костычева, Степной, 3-го переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова, попросил изъять участок на улице Костычева, 13. Сейчас на земле расположен трехэтажный деревянный барак, построенный в 1941 году.

Зеленым отмечены границы КРТ

Теперь застройщик должен провести оценку рыночной стоимости земли и квартир, выплатить собственникам возмещение за жилье. Всего в доме 13 собственников, некоторым из них принадлежат только комнаты в квартирах.

По данным сервиса «Контур.Фокус», конечными владельцами ООО «Камея» числится семья Баевых: Александр Александрович (36,87%), Сергей Александрович (36,87%), Александр Сергеевич (13,13%), Алексей Александрович (13,13%). На конец 2023 года выручка организации составила 1,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 212 миллионов рублей.

Аукцион на КРТ на участке состоялся в конце прошло года. Застройщик «Камея» получил территорию за 429,6 миллиона рублей, при первоначальной стоимости в 38,1 миллиона рублей. В общей сложности за участок боролись шесть компаний, среди них, кроме компании «Камея», «Грандпарк», «Союз-Инвест», «Дом на Шамшиных», «Сергиев Пассаж» и «Вертикаль».

По договору, застройщик должен снести бараки и построить новый жилой комплекс до 2031 года, высота домов не должна быть более 25 этажей. ГК «Камея» уже построила в Новосибирске несколько домов, в том числе, IQ Aparts на улице Кирова, жилой комплекс «Топаз» на улице Дачной и «Оникс» на улице Дмитрия Шамшурина.

В компании корреспонденту НГС сообщили, что комментарий по ситуации можно будет получить после 18 июля.

Зимой прошлого года НГС прогулялся по району Телецентра, сейчас он один из самых застраиваемых в городе. На месте бараков то и дело появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. Сейчас на территории уже строится два жилых комплекса, вскоре возводить дома начнут и другие застройщики.

При этом в городе сносят не только старые дома, но перестраивают промышленные территории, например, уже сейчас застройщики осваивают неиспользуемую землю завода «Экран».

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КРТ Телецентр Застройщик Участок Земля Дом
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Комментарии
16
трям-брям
11 июля 2024, 11:12
А по итогу будет очередное гетто
ruterist
11 июля 2024, 11:00
щас без жилья оставят людей, тыщ по 500 максимум заплатят
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