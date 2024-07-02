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Недвижимость На Первомайке за 35 миллионов продают участок с двумя домами — там есть бассейн и винный погреб

На Первомайке за 35 миллионов продают участок с двумя домами — там есть бассейн и винный погреб

Смотрим фото элитной недвижимости

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3 комментария
В трехэтажном коттедже светлый интерьер

На сайте объявлений выставили на продажу участок с двумя домами, который находится на улице Зеркальной в новосибирском поселке Заречный. Недвижимость стоит 35 миллионов рублей.

Один из домов, которые предлагает продавец, — свободного назначения. Его площадь составляет 150 кв. м.

Второй — трехэтажный коттедж площадью 340 кв. м. В нем несколько спален и санузлов, гостиная, гардеробные, кладовая, бильярдная, винный погреб с терморегулятором, а также сауна и бассейн. Новым владельцам он достанется со всей мебелью и бытовой техникой.

Кроме того, есть два гаража.

— Все это расположено на ухоженном ровном участке в 16 соток с фруктовым садом, теплицами и виноградником, — говорится в описании.

Дома расположены на участке больше 15 соток
Так выглядит одна из спален
В бильярдной большой стол
Вид в бассейне похож на те, что открываются в отелях

Ранее в частном секторе Новосибирска выставили на продажу роскошный дом с золотым потолком и красными ковровыми дорожками. Его стоимость — 19 миллионов рублей.

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Комментарии
3
Гость
2 июля 2024, 13:48
В принципе вполне себе нормальная стоимость.
Гость
2 июля 2024, 14:00
Дом 150 кв..сейчас квартиры легко по 175 кв..
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