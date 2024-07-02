На Первомайке за 35 миллионов продают участок с двумя домами — там есть бассейн и винный погреб

В трехэтажном коттедже светлый интерьер Источник: «Циан»











На сайте объявлений выставили на продажу участок с двумя домами, который находится на улице Зеркальной в новосибирском поселке Заречный. Недвижимость стоит 35 миллионов рублей.

Один из домов, которые предлагает продавец, — свободного назначения. Его площадь составляет 150 кв. м.

Второй — трехэтажный коттедж площадью 340 кв. м. В нем несколько спален и санузлов, гостиная, гардеробные, кладовая, бильярдная, винный погреб с терморегулятором, а также сауна и бассейн. Новым владельцам он достанется со всей мебелью и бытовой техникой.

Кроме того, есть два гаража.

— Все это расположено на ухоженном ровном участке в 16 соток с фруктовым садом, теплицами и виноградником, — говорится в описании.



Дома расположены на участке больше 15 соток Источник: «Циан»











Так выглядит одна из спален Источник: «Циан»











В бильярдной большой стол Источник: «Циан»











Вид в бассейне похож на те, что открываются в отелях Источник: «Циан»











Ранее в частном секторе Новосибирска выставили на продажу роскошный дом с золотым потолком и красными ковровыми дорожками. Его стоимость — 19 миллионов рублей.

