В частном секторе Новосибирска продают роскошный дом с золотым потолком и красными ковровыми дорожками — 8 фото

— Это действительно одно из лучших предложений в городе! Дом был построен для себя из качественных материалов, все коммуникации центральные. <…> Дизайнерский ремонт выполнен с использованием натяжных потолков, окон с хорошей фурнитурой, а также кованых перил на лестнице. В результате, дом выглядит очень элегантно и стильно, — уверяет продавец в объявлении N1.ru.