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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В частном секторе Новосибирска продают роскошный дом с золотым потолком и красными ковровыми дорожками — 8 фото

Двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом продают за 19 миллионов

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В доме, как пишет продавец, выполнен дизайнерский ремонт

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В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу кирпичный особняк с дизайнерским ремонтом.

Дом расположен в глубине частного сектора — рядом школа №167 и станция метро «Золотая Нива». За 360-метровый дом, гараж и участок в 5,5 соток просят 19 миллионов.

— Это действительно одно из лучших предложений в городе! Дом был построен для себя из качественных материалов, все коммуникации центральные. <…> Дизайнерский ремонт выполнен с использованием натяжных потолков, окон с хорошей фурнитурой, а также кованых перил на лестнице. В результате, дом выглядит очень элегантно и стильно, — уверяет продавец в объявлении N1.ru.

Особняк занимает 360 квадратных метров. Ранее его продавали по цене в 22 миллиона, сейчас дом подешевел

Особняк занимает 360 квадратных метров. Ранее его продавали по цене в 22 миллиона, сейчас дом подешевел

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Жить предлагается в окружении частных домов

Жить предлагается в окружении частных домов

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Обстановка изобилует предметами роскоши

Обстановка изобилует предметами роскоши

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Есть и фарфоровые кони, и львы

Есть и фарфоровые кони, и львы

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В обеденной зоне есть даже золотой потолок

В обеденной зоне есть даже золотой потолок

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А вот для спальни выбрали розовой потолок

А вот для спальни выбрали розовой потолок

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Обстановка в ванной

Обстановка в ванной

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НГС изучил предложения о продаже квартир в новостройках — вот как выглядит пятерка самый дорогих квартир (там только голые стены).

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