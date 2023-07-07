В частном секторе Новосибирска продают роскошный дом с золотым потолком и красными ковровыми дорожками — 8 фото

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу кирпичный особняк с дизайнерским ремонтом.
Дом расположен в глубине частного сектора — рядом школа №167 и станция метро «Золотая Нива». За 360-метровый дом, гараж и участок в 5,5 соток просят 19 миллионов.
— Это действительно одно из лучших предложений в городе! Дом был построен для себя из качественных материалов, все коммуникации центральные. <…> Дизайнерский ремонт выполнен с использованием натяжных потолков, окон с хорошей фурнитурой, а также кованых перил на лестнице. В результате, дом выглядит очень элегантно и стильно, — уверяет продавец в объявлении N1.ru.
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