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Недвижимость

Число квартир в новостройках в Новосибирске упало на 77% — застройщики не выставляют новые варианты

С начала этого года на рынок вывели 4290 квартир — аналитик объяснил причины

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По словам специалиста, спад будет продолжаться

В Новосибирске с начала этого года на 77,8% сократилось количество выставленных на продажу квартир в новостройках. По данным Единого ресурса застройщика, за январь-февраль 2024 года в регионе поступили на продажу 4290 квартир — за тот же период прошлого года их было 7626.

Как отметил независимый аналитик по недвижимости Сергей Николаев, спад поступления новых квартир в продажу будет продолжаться.

— У нас растет доля непроданных квартир в сданных домах. Зачем начинать новое строительство, если квартиры в сданных домах не проданы, — пояснил специалист.

Несмотря на спад, средняя площадь жилых помещений осталась на уровне прошлого года — 48 квадратных метров. По словам Николаева, на объем предложения новых квартир на рынке также влияют сложности при получении решения на строительство.

— Мэрия задерживает подписание разрешений на строительство из-за необеспеченности локаций социальной инфраструктурой, — пояснил аналитик.

Николаев отметил, что сейчас новосибирцы предпочитают покупать вторичное жилье, так как оно дешевле.

В Новосибирске застройщики начинают активно осваивать Академгородок. За первые месяцы 2024 года на торгах купили три участка под застройку, на двух из них появятся жилые комплексы, а на третьем — коммерческая недвижимость.

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