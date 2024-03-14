Число квартир в новостройках в Новосибирске упало на 77% — застройщики не выставляют новые варианты

В Новосибирске с начала этого года на 77,8% сократилось количество выставленных на продажу квартир в новостройках. По данным Единого ресурса застройщика, за январь-февраль 2024 года в регионе поступили на продажу 4290 квартир — за тот же период прошлого года их было 7626.
Как отметил независимый аналитик по недвижимости Сергей Николаев, спад поступления новых квартир в продажу будет продолжаться.
— У нас растет доля непроданных квартир в сданных домах. Зачем начинать новое строительство, если квартиры в сданных домах не проданы, — пояснил специалист.
Несмотря на спад, средняя площадь жилых помещений осталась на уровне прошлого года — 48 квадратных метров. По словам Николаева, на объем предложения новых квартир на рынке также влияют сложности при получении решения на строительство.
— Мэрия задерживает подписание разрешений на строительство из-за необеспеченности локаций социальной инфраструктурой, — пояснил аналитик.
Николаев отметил, что сейчас новосибирцы предпочитают покупать вторичное жилье, так как оно дешевле.
В Новосибирске застройщики начинают активно осваивать Академгородок. За первые месяцы 2024 года на торгах купили три участка под застройку, на двух из них появятся жилые комплексы, а на третьем — коммерческая недвижимость.