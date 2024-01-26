«Медный великан» вложился в «Рихарда»: пивные магнаты идут в жильё — когда сдадут скандальный долгострой

На стройплощадке скандального долгостроя ЖК «Рихард» на улице Зорге снова появились строители, а на ограждении — новый паспорт объекта. Спустя почти семь лет после заморозки проекта, уголовного дела и судебных разбирательств у обманутых дольщиков появилась надежда: целая семья предпринимателей решила достроить комплекс. Раньше бизнесмены не занимались возведением жилья, но у них есть огромный опыт производства и продажи пива на базе старейшего новосибирского завода. Обсуждать причины, побудившие их ввязаться в стройку, предприниматели не спешат и стараются оставаться в тени. На то, возможно, есть серьезные причины. Подробности — в статье корреспондента НГС Павла Тиунова.
О том, что на стройплощадке ЖК «Рихард», возможно, скоро снова закипит работа, красноречиво говорит свеженапечатанный паспорт объекта. В планах у нового застройщика — наконец полностью реализовать проект жилого комплекса на улице Зорге: построить несколько многоэтажек с базовой социальной инфраструктурой в виде детского сада и трансформаторных подстанций. Сроки строительства оптимистичные: начало — 1 декабря 2023 года, окончание — сентябрь 2025-го.
Осуществить задуманное решилась новосибирская компания — ООО «Специализированный застройщик «Кристалл».
От пива до стройки
Прошлым летом «Фонд развития территорий» выставил долгострой на Зорге на торги. Предметом аукциона стали права арендатора на земельный участок площадью 3,7 га, а также три «объекта незавершенного строительства» — по факту три недостроенные «свечки». Начальная цена лота составила 433,2 миллиона рублей.
За «Рихард» боролись два участника. Победил «Спецзастройщик «Кристалл», предложив за долгострой 571,9 миллиона рублей. Права компании на недостроенный ЖК уже зарегистрированы в Росреестре.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик «Кристалл» было зарегистрировано в 2017 году и сегодня основой своей деятельности учредители заявляют «строительство жилых и нежилых зданий». При этом предприниматели могут заниматься и другими формами бизнеса: торговать продуктами, напитками, табаком и рыбой. Всё встаёт на свои места, если учесть, что в момент образования компания называлась «Пивные технологии», а «Кристаллом» стала только в августе 2023 года.
Фирмой руководит Роман Флах. Организация на 80% принадлежит Валерию Шмакову, на 20% — ООО «Система» (бывшая «Новосибирская пивоваренная компания»), которую Валерий Шмаков поровну делит с Екатериной Шмаковой. В штате нового застройщика 1 человек, а финансовые показатели не впечатляют: по итогам 2022 года выручка компании составила 3,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 351 тысячу рублей.
Казалось бы, достройка «Рихарда» для такой невзрачной компании как «Кристалл» — задача сверхамбициозная и, возможно, невыполнимая. Но это только на первый взгляд. За новым застройщиком стоит сразу несколько крупных компаний, хотя и связанных со стройкой опосредованно.
Валерий Шмаков является соучредителем «Русской солодовенной группы» (РСГ). В 2017 году компания заявила о строительстве солодовенного завода на территории бывшего завода «Винап», где раньше располагались склады и хозяйственные корпуса предприятия. Кроме РСГ застройщиком также выступила другая компания Шмакова — «Золотая сфера». Она успешно занимается управлением недвижимостью: в 2022 году выручка фирмы, на балансе которой стоит имущество на полмиллиарда, составила 197,7 миллиона рублей, прибыль — 162,2 миллиона рублей.
Известно, что предприниматель Валерий Шмаков приобрёл активы обанкротившегося «Винапа» в 2008 году, а на работу в «Новосибирскую пивоваренную компанию» (НПК, ставшая впоследствии «Системой») к нему перешли 80% бывших сотрудников завода. В 2012 году НПК выпустила первую партию пива собственного производства.
2013-й стал годом образования популярной сети пивных магазинов «Медный великан» — одноименным ООО также владеет Валерий Шмаков. На сайте компании указано, что сегодня сеть насчитывает более 300 торговых точек по всей Сибири. При этом финансовые показатели в 2022 году оставляют желать лучшего: при балансовой стоимости активов в 1 миллиард рублей выручка составила 103 миллиона, убытки — 103 тысячи рублей.
В разное время к руководству пивной империей Шмакова были привлечены несколько его однофамильцев и близких людей. Вышеупомянутая Екатерина Карловна Шмакова, Денис Валерьевич Шмаков, Роман Валерьевич Флах (телефонный номер которого сервис GetContact идентифицирует как «Роман Шмаков»), Наталья Сергеевна Флах и др. Налицо, кажется, семейная пивная бизнес-империя, которая в поисках развития решила попробовать себя в строительстве жилья.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что Валерий Шмаков во времена расцвета «Винапа» (конец 1990-х — начало 2000-х) работал на предприятии начальником службы безопасности. Собеседник редакции намекает, что 70-летний пенсионер, который сегодня владеет бизнес-империей, возможно, действует в интересах бывшего руководства завода, желающего оставаться в тени. Тем более, что имя одного из бывших руководителей сегодня связано с целой серией коррупционных скандалов.
Комментарий застройщика
Директор «Спецзастройщика «Кристалл» Роман Флах звонки корреспондента НГС проигнорировал. В сообщении редакция предложила предпринимателю рассказать о своем видении будущего «Рихарда» и его перспектив, но ответной реакции не последовало.
Учредитель застройщика, опытный бизнесмен Валерий Шмаков, выслушав аналогичное предложение корреспондента по телефону, отстранился от обсуждений по масштабному проекту.
— Я нет. Надо с Романом… Звоните ему, договаривайтесь с ним, — заявил предприниматель.
Спустя пару дней в распоряжении НГС оказался официальный комментарий «Кристалла» по ситуации с достройкой «Рихарда».
— Данный объект незавершенного строительства вместе с земельным участком был приобретен в ходе торгов. В настоящий момент идет оценка документации и состояния зданий, а также работа с проектно-сметной документацией и подготовка к началу строительных работ, — говорится в коротком комментарии.
При этом на паспорте объекта датой начала строительства все еще указано 1 декабря 2023 года.
Кто вывел деньги из проекта?
Тем временем в Кировском районном суде пытаются выяснить, куда всё-таки ушли деньги дольщиков ЖК «Рихард». В злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ) по-прежнему обвиняют известного новосибирского предпринимателя Игоря Кузнецова. По версии следствия, он, будучи инвестором, забрал деньги из проекта с процентами, чем помешал строительству. Сам Кузнецов вместе со своими адвокатами настаивает, что фактически являлся только «кошельком», а к растратам денег дольщиков в мошеннической форме причастны менеджеры, которым он поручил ведение проекта.
Бывший застройщик «Рихарда», компания «НСК-Девелопмент», с 2017 года находится в стадии банкротства. Несколько лет понадобилось юристам, чтобы определить список людей, которых следует привлечь к субсидиарной ответственности. В результате в октябре 2023 года арбитражный суд Западно-Сибирского округа подробно описал «теневые схемы» расхищения средств на строительстве ЖК. В списке оказались топ-менеджеры компании-застройщика Закир и Зафар Умаровы, а также руководитель и сотрудники аффилированного с ней агентства недвижимости «Акрополь», которой управляла супруга Зафара Умарова — Людмила.
— Объекты недвижимости (квартиры) приобретались на сотрудников агентства и иных аффилированных лиц, как руководства и учредителей самого агентства, так и руководства застройщика для взимания дополнительного комиссионного вознаграждения, — говорится в постановлении.
1 ноября конкурсный управляющий «НСК-Девелопмент» Виктор Кугушев обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности Зафара, Закиржона и Людмилу Умаровых, Елену Морозову (директора агентства недвижимости), Веру Лущинскую (тещу гендиректора «НСК-Девелопмент»), Александра Линника (предпринимателя, участвовавшего в управлении компанией-застройщиком) и др. В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество указанных лиц на сумму более 600 миллионов рублей.
Судебные разбирательства продолжаются.
В конце прошлого года до сдачи довели другой долгострой — дольщики ждали его 7 лет.