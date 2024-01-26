«Медный великан» вложился в «Рихарда»: пивные магнаты идут в жильё — когда сдадут скандальный долгострой

Осуществить задуманное решилась новосибирская компания — ООО «Специализированный застройщик «Кристалл».



От пива до стройки

Прошлым летом «Фонд развития территорий» выставил долгострой на Зорге на торги. Предметом аукциона стали права арендатора на земельный участок площадью 3,7 га, а также три «объекта незавершенного строительства» — по факту три недостроенные «свечки». Начальная цена лота составила 433,2 миллиона рублей.



За «Рихард» боролись два участника. Победил «Спецзастройщик «Кристалл», предложив за долгострой 571,9 миллиона рублей. Права компании на недостроенный ЖК уже зарегистрированы в Росреестре.

