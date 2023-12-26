В Новосибирске сдали долгострой, который возводили 7 лет, — ключи от квартир получили 46 дольщиков

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию долгострой на Вилюйской, 5 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дом в жилмассиве Энергостроителей начали возводить в 2016 году. Подрядчик обещал сдать дом в
— В феврале 2021 года объект передан Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области для завершения строительства. На момент передачи строительная готовность долгостроя составляла не более 20%, — пояснили в ведомстве.
После завершения строительства ключи от квартир получили 46 обманутых дольщика.
Ранее в мэрии Новосибирска ответили, когда снесут долгострой около метро «Октябрьская» в Закаменском сквере. По данным администрации, рабочие уже приступили к демонтажу строительных конструкций.