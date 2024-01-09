На месте бывшего жиркомбината в центре Новосибирска сдали 25-этажную высотку

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод
Высотку недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» построил СЗ «Дом 3», который входит в ГК «Система». Согласно разрешению на ввод, в доме
Выделенных подземных парковочных мест для дома нет. При этом он и соседние дома построены на едином стилобате, в котором размещен паркинг. Наверху стилобата обустроена дворовая территория с детскими и спортивными площадками, въезд на которую закрыт.
В здании также есть офисные помещения, они выходят на улицу Семьи Шамшиных и на перспективный проезд, который соединит улицы Каменскую и Некрасова. По информации гендиректора ГК «Система» Валентина Тиунова, благоустройством проезда займутся совместно несколько застройщиков, и его могут открыть уже летом.
«Дом Воздух» — один из проектов, построенных на территории бывшего жиркомбината. По соседству с высоткой расположены ещё два масштабных ЖК: уже завершенный «Огни Сибири», выделившийся из этого комплекса дом на Некрасова, 39 и «Мылзавод» компании «Брусника». Еще одна стройка в этом месте — комплекс из двух высоток компании «Краснообск.Монтажспецстрой», который строят на месте спортивного комплекса Soccer Arena.