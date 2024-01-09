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На месте бывшего жиркомбината в центре Новосибирска сдали 25-этажную высотку

Застройщик получил разрешение на ввод 2 января

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Дом занял участок на территории бывшего жиркомбината — теперь она застроена почти полностью

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод 25-этажной высотки «Дом Воздух» на улице Семьи Шамшиных, 3 — сообщение об этом появилось на сайте проекта, документ застройщик получил 2 января.

Высотку недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» построил СЗ «Дом 3», который входит в ГК «Система». Согласно разрешению на ввод, в доме 274 квартиры, большая часть — 1- и 2-комнатные студии. Площадь квартир варьируется от 25 до 77,5 кв. м. Как рассказали в компании-застройщике, в продаже осталось 20 квартир стоимостью от 6,5 до 17 миллионов рублей, а также кладовые в цокольном этаже и колясочные на этажах.

Выделенных подземных парковочных мест для дома нет. При этом он и соседние дома построены на едином стилобате, в котором размещен паркинг. Наверху стилобата обустроена дворовая территория с детскими и спортивными площадками, въезд на которую закрыт.

В здании также есть офисные помещения, они выходят на улицу Семьи Шамшиных и на перспективный проезд, который соединит улицы Каменскую и Некрасова. По информации гендиректора ГК «Система» Валентина Тиунова, благоустройством проезда займутся совместно несколько застройщиков, и его могут открыть уже летом.

«Дом Воздух» — один из проектов, построенных на территории бывшего жиркомбината. По соседству с высоткой расположены ещё два масштабных ЖК: уже завершенный «Огни Сибири», выделившийся из этого комплекса дом на Некрасова, 39 и «Мылзавод» компании «Брусника». Еще одна стройка в этом месте — комплекс из двух высоток компании «Краснообск.Монтажспецстрой», который строят на месте спортивного комплекса Soccer Arena.

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