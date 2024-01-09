На месте бывшего жиркомбината в центре Новосибирска сдали 25-этажную высотку

Высотку недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» построил СЗ «Дом 3», который входит в ГК «Система». Согласно разрешению на ввод, в доме 274 квартиры , большая часть — 1- и 2-комнатные студии. Площадь квартир варьируется от 25 до 77,5 кв. м . Как рассказали в компании-застройщике, в продаже осталось 20 квартир стоимостью от 6,5 до 17 миллионов рублей, а также кладовые в цокольном этаже и колясочные на этажах.