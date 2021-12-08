В Новосибирске на Некрасова достроили дом с непростым прошлым — раньше он был частью «Огней Сибири»

В Новосибирске завершили строительство дома на улице Некрасова, 39 — угловой дом за время строительства сменил два названия.
Разрешение на ввод в эксплуатацию мэрия Новосибирска выдала 2 декабря. В доме 4 подъезда, высота секций варьируется от 17 до 25 этажей, один из них подземный. Всего в доме 327 квартир, 10 помещений общественного назначения и 64 кладовых. Площадь подземной парковки — 8,7 тысячи кв. м, на ней поместятся 252 автомобиля.
Как рассказал директор компании «Метр» (организует продажи квартир от застройщика) Эдуард Ляхов, парковка объединена с уже сданными парковочными местами первой очереди застройки, всего на подземном паркинге около 500 машино-мест.
По информации Эдуарда Ляхова, в продаже от застройщика сегодня остаются около 100 квартир стоимостью от 8 до 15 миллионов рублей. На сайте ЦИАН представлены варианты от 5,9 миллиона рублей за квартиру площадью 46 кв. м.
Первоначально дом по улице Некрасова, 39 был частью проекта «Огни Сибири», но затем застройщик изменил концепцию, переименовав новостройку в
— Поскольку у объекта непростое прошлое, перед нами стояла задача освежить локацию и привлечь внимание новых клиентов. Чтобы попасть в свою целевую аудиторию, мы провели исследование и сделали вывод, что уводить маркетинговую стратегию в плоскость элитарности смысла нет, — объяснил Эдуард Ляхов смену названия.
Застройщик дома — компания СЗ «Дом 1». По данным системы «СПАРК», ею владеет и руководит Екатерина Донская. Предпринимательнице также принадлежит компания «B2B-Девелопмент» — под этим брендом в 2015 году ЗАО «Город в городе» начинало строительство проекта «Огни Сибири». «B2B-Девелопмент», в свою очередь, контролирует 99% компании «Анфилада», обе они входят в группу компаний «Букет», принадлежащую российскому бизнесмену Владиславу Бурову. В июле НГС рассказывал о крупном конфликте между владельцем группы и руководством компаний в Новосибирске, которые занимались строительством «Огней Сибири».
В октябре прошлого года половину территории, которая входила в «Огни Сибири», продали федеральной компании «Брусника». Весной 2021 года новый застройщик начал строить здесь квартал «Мылзавод».
«Город в городе» сегодня завершает строительство «Огней Сибири» высоткой на улице Семьи Шамшиных, 3 стр.: разрешение на ее строительство компания получила в 2019 году, сдать дом планируют к концу 2022 года.