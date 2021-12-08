В Новосибирске на Некрасова достроили дом с непростым прошлым — раньше он был частью «Огней Сибири»

В Новосибирске завершили строительство дома на улице Некрасова, 39 — угловой дом за время строительства сменил два названия.



Разрешение на ввод в эксплуатацию мэрия Новосибирска выдала 2 декабря. В доме 4 подъезда, высота секций варьируется от 17 до 25 этажей, один из них подземный. Всего в доме 327 квартир, 10 помещений общественного назначения и 64 кладовых. Площадь подземной парковки — 8,7 тысячи кв. м, на ней поместятся 252 автомобиля.

Как рассказал директор компании «Метр» (организует продажи квартир от застройщика) Эдуард Ляхов, парковка объединена с уже сданными парковочными местами первой очереди застройки, всего на подземном паркинге около 500 машино-мест.

