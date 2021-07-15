Крупный российский бизнесмен обвинил своих топ-менеджеров на стройке в Новосибирске в махинациях на 200 млн

Суды против всех и заявление о мошенничестве



К лету 2019 года Илью Жаворонкова и Елену Белову уволили отовсюду, и они пошли в суды предъявлять различные требования к структурам ГК «Букет». К концу лета 2019 года началась основная масса судебных процессов, инициированных уволенными топ-менеджерами.



— Белова, например, предъявила требование к В2В Development в рамках трудового спора. Она потребовала компенсацию за свое увольнение в размере нескольких месячных окладов, что составило порядка 10 миллионов рублей. Ей в удовлетворении этих требований суд отказал. Симоновский районный суд Москвы установил наличие злоупотреблений с ее стороны: она периодически выписывала себе премии, на которые не было одобрения со стороны учредителей компании. На сумму примерно в 7,5 миллиона рублей, — сообщил Игорь Рунов.



Официальный представитель Бурова уточнил: с ними судился и Жаворонков за сумму почти в 40 миллионов рублей. Суды всех инстанций встали на сторону уволенного топ-менеджера и постановили: деньги ему надо выплатить. Рунов объясняет это тем, что Жаворонков и Белова, будучи руководителями компаний, в свое время правильно оформили необходимые документы для своего прикрытия.



Сейчас сторона, представляющая интересы бизнесмена Бурова, пытается в новосибирском Арбитражном суде оспорить законность шестипроцентного комиссионного отчисления в пользу ИП Жаворонков. Если суд встанет на сторону истца и договор на получение комиссионных экс-топ-менеджером признает недействительным, то часть выигранных в судах денег он не получит.



Тем же летом 2019 года Владислав Буров подает в Москве заявление в полицию на Илью Жаворонкова и Елену Белову. Истец заявляет о мошенничестве на 55 миллионов рублей. В конце 2019 года заявление переправляют в Новосибирск, но здесь оно, утверждает Игорь Рунов, начинает буксовать. По словам мужчины, им так и не удалось получить от местных правоохранительных органов ответ на вопрос: уголовное дело заведено или вынесен отказ?



В новосибирской полиции не смогли оперативно ответить на журналистский запрос, уточнив, что для поиска информации по этому делу одних имен заявителя и ответчиков недостаточно — необходимо уточнить номер КУСП (книги учета сообщений о происшествиях). После получения и таких данных в полиции взяли паузу на подготовку ответа.



— В начале 2021 года сменился следователь. По делу назначено 6 финансово-экономических экспертиз. Что эти экспертизы должны установить? Что мы деньги платили? Вот, пожалуйста, банковская выписка. Что компании нуждались или не нуждались в кредитах? Всё это с самого начала на кредитные средства «Сбербанка» делалось. Это чисто кредитный проект, там не было своих денег. <…> Пошла доследственная проверка. Причем в рамках этой проверки никто даже не удосужился произвести опрос покупателей этих квартир на предмет: знают ли они вообще Жаворонкова? Провели его мы сами: никто из тех, с кем мы общались, не подтвердил, что знает Жаворонкова, — рассказал корреспонденту НГС Рунов.



В конце 2019 года руководить проектом ЖК «Огни Сибири» в Новосибирске назначили сына Владислава Бурова — Юрия.



Что говорят бывшие топ-менеджеры



Корреспонденту НГС удалось связаться с Ильей Жаворонковым и Еленой Беловой и получить их комментарии. Также от лиц двух бывших топ-менеджеров со своими комментариями выступил и московский адвокат Андрей Цибульский.



По поводу договора о получении шести процентов комиссионных с продаж недвижимости в ЖК «Огни Сибири» Илья Жаворонков пояснил журналисту: соглашение было между ним и Буровым, Белова к этому отношения не имеет.



— ИП открывалось по указанию Бурова. Я у Владислав Юрьевича работал с 2012 года и был прекрасно знаком с его семьей, скрывать не буду. Его дни рождения, юбилеи отмечали, он привозил там Лепса и многих известных людей… И, соответственно, устроительство всех этих мероприятий — дни рождения, свадьбы я помогал [осуществлять], так как был в отделе маркетинга и занимался BTL-акциями в одной из групп компаний Бурова. Далее мне было предложено возглавить маркетинг в B2B Development. Мы занимались московскими проектами, но меня попросили заниматься отдельно новосибирским проектом, для того чтобы были продажи. Потому что объект этот особо не продавался. <…> Я у Владислава Юрьевича попросил мотивацию по окончани одного из совещаний, — пояснил Илья Жаворонков, каким образом появились эти шесть процентов комиссионных.



Жаворонков утверждает, что его работа позволила серьезно увеличить существующие до него продажи недвижимости «Огней Сибири».



— Что называть активными продажами? Наверное, там пять миллионов в месяц это — активные продажи. Да, мы вышли на сумму от ста до двухсот миллионов ежемесячно, — заметил корреспонденту НГС бывший топ-менеджер.



По поводу обвинений в «сдвоенных» продажах, когда комиссионные якобы получали и менеджеры компаний Бурова, и сам Жаворонков, мужчина объяснил так: рядовые сотрудники больше занимались оформлением бумаг, а сам он — продажами, поэтому зарабатывали все.



— Что касается Татьяны (бухгалтер «Анфилады». — Прим. ред.), то я знаю, что она дала на меня показания. Она осталась работать. Ей предложили: либо продолжить работать, либо увольняться. Она продолжила работать, соответственно, ее попросили дать показания [на меня]. Она мне потом позвонила и сказала: «Мне дали документ, и я его просто подписала. Иначе, мне сказали, тебя уволят», — прокомментировал Илья Жаворонков.



Порядка 30 миллионов рублей, полученных от продаж недвижимости «Огней Сибири», Жаворонков утверждает, что отдал несколькими частями взаймы структурам главы ГК «Букет», когда ему потребовались деньги во время возникших проблем в «Солнечных продуктах». В мае 2019 года Жаворонков эти деньги решил забрать, но ему, с его слов, в ответ предложили уступить долги фирм Бурова в пользу третьих лиц.



— Мне предложили отказаться [от долга] и переписать заём на людей, имена которых мне дадут. <…> В противном случае на меня будет возбуждено уголовное дело, — заявил Илья Жаворонков.



По истории с покупкой и дальнейшим отказом от покупки нежилого помещения экс-директор В2В Development и компании «Анфилада» пояснил, что это тоже было сделано в период, когда ему отказались возвращать крупный долг. А комиссионные в размере шести процентов за эту сделку он так и не получил.



В конце разговора с корреспондентом НГС Жаворонков пояснил: его материальные претензии к структурам Бурова на сумму более чем в 40 миллионов рублей удовлетворены судами всех трех инстанций. Это, считает мужчина, полностью подтверждает его правоту. Решения арбитражных судов находятся в распоряжении редакции.



— Несмотря на сформированную однозначную судебную практику по спорам между предпринимателями Жаворонковым Ильей Федоровичем и Буровым Владиславом Юрьевичем, последний обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании ничтожным того самого договора, заключенного 11 сентября 2017 между застройщиком и Жаворонковым (договор о комиссионных в 6%. — Прим. ред.). Иск подан непосредственно от самого Бурова, а не от юридического лица, поэтому подлежит рассмотрению судом повторно. В очередном иске Буров старается пересмотреть неугодные для него судебные решения, — пояснил адвокат Андрей Цибульский.



Елена Белова в разговоре с корреспондентом НГС объяснила ее конфликт с Буровым увольнением без выплат, предусмотренных законодательством.



— Я обратилась с трудовым спором в Симоновский суд города Москвы. Мое исковое заявление было удовлетворено. <…> Я подала шесть заявлений в МВД, в том числе об угрозах, преследованиях и так далее, вот и всё. Поэтому здесь как бы [дело] выеденного яйца не стоит, и мне по существу даже сказать вам особо интересного нечего. Это обычный трудовой спор, который в рамках судебного разбирательства был решен в мою пользу, — прокомментировала ситуацию Елена Белова.



По словам женщины, суд присудил выплатить ей 800 тысяч рублей, хотя она просила три оклада и компенсацию за неиспользованный отпуск.



— Судья посчитала, что зарплата, которая у меня была в 1,5 миллиона, очень высокая. Потом посчитала с какими-то коэффициентами, хлопнула молотком и сказала: «Восемьсот тысяч, пожалуйста, оплатите», — вспомнила Белова.



Женщина заметила, что деньги не выплачены, так как компания В2В Development находится в стадии банкротства. Белова также обвинила одну из сотрудниц Бурова, что та угрожала ее ребенку, но об этом, уточнила женщина, она рассказывать не хочет. Тем не менее в подтверждение своих слов прислала скан переписки в мессенджерах, где обещали разослать близким ее интимное видео.



— Там потом сообщалось, чтобы я принесла ей (сотруднице Бурова. — Прим. ред.) сто миллионов рублей. <…> И основное требование было, чтобы я принесла оригиналы всех документов от ИП Жаворонков, и чтобы мы отозвали все исковые требования из судов, — рассказала Елена Белова и добавила, что ее заявление в полиции лежит с лета 2019 года, но дело еще не возбуждено.



По созданию ИП Жаворонков Белова разъяснила: это была договоренность между Ильей Жаворонковым и самим Владиславом Буровым.



— У ИП Жаворонков были заключены контракты с агентствами: контракты были заключены между «Город в городе» и агентствами и между ИП и агентствами. То есть Илья Федорович в рамках работы по договору привлекал агентства, чтобы они выполняли функцию как агенты — по классическому агентскому договору. <…> Мне не известно о «задвоениях», я не знаю… Если бы «задвоения» были, то их бы увидели в 2017, 2018, 2019 годах. <…> А комиссионные могут идти хоть в пять источников, это решение продавца, — прокомментировала обвинения в «двойных» комиссионных Елена Белова.



По истории о подрядчике «Вега» и «откате» в 120 миллионов рублей Белова заявила, что это неправда. Деньги она не брала, в процессе стройки бетон и металл действительно подорожали в цене, что негативно повлияло на весь процесс.



— На стройке не было денег. И эти 200 миллионов, о которых говорят, не были переведены деньгами, эти деньги, которыми были оплачена арматура, бетон и так далее. Живых денег там не было. Что там руководство «Веги», кому и какие оно давало пояснения, я не знаю. Я знаю, что от руководства «Веги» прилетали ко мне всякие фиктивные дела: и мне, и гендиректору «Бэст» Гаврилину… А 120 миллионов рублей и в помине не было. И 200 миллионов деньгами не было, — заверила журналиста женщина.



Что касается текущего московского суда о премии в 2,5 миллиона рублей, которые Белова, будучи гендиректором В2В Development, получила на счета своего мужа, адвокат Андрей Цибульский заметил: в рамках Семейного кодекса это является совместным имуществом, и такое допустимо.



— Это мои деньги, которые поступили мне. Я их пере… Эти деньги переводила бухгалтерия в рамках моей премии за 2018 год, — пояснила сама Белова.



В конце беседы с журналистом женщина заверила, что в московской полиции в настоящее время находятся три ее заявления: по поводу угроз в ее адрес, фальсификации некоторых документов нынешним гендиректором В2В Development и вывода денег из компании.

4 мая НГС рассказал, как новосибирец судится из-за продажи земли строительной компании «Бруснике» — под башню с пентхаусом за 59 миллионов.