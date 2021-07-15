Крупный российский бизнесмен обвинил своих топ-менеджеров на стройке в Новосибирске в махинациях на 200 млн

Экс-владелец новосибирского жиркомбината судится со своими топ-менеджерами из-за стройки
В Новосибирске идет разбирательство между крупным российским бизнесменом Владиславом Буровым и бывшими топ-менеджерами его компаний, которые участвуют в строительстве ЖК «Огни Сибири». Буров считает, что топ-менеджеры виновны в нанесении новосибирскому проекту ущерба на сумму порядка 200 миллионов рублей. В результате чего возникли проблемы у строящегося жилого комплекса. В Новосибирском арбитражном суде в настоящее время рассматривается дело с иском почти на 60 миллионов рублей, а заявление российского бизнесмена о возможном мошенничестве его подчиненных с конца 2019 года находится в полиции без особого движения. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны этого сложного дела, в котором оказались замешаны как большие деньги, так и большие люди.
Что произошло
Строительство жилого комплекса «Огни Сибири» в центре Новосибирска, в районе бывшего жиркомбината, послужило поводом для серьезного разбирательства между деловым партнером спикера Госдумы Вячеслава Володина бизнесменом Владиславом Буровым и бывшими топ-менеджерами его компаний, участвующих в этом проекте. Буров считает, что ему нанесли ущерб в размере примерно 200 миллионов рублей. Деньги якобы выводились из стройки ЖК «Огни Сибири» разными способами. И выводили их лица, занимающие крупные должности в компаниях.
Как рассказал корреспонденту НГС официальный представитель бизнесмена Бурова Игорь Рунов, пострадавшая сторона в настоящее время судится в Новосибирском арбитражном суде с Ильей Жаворонковым. Он в разное время являлся директором компаний В2В Development и компании «Анфилада» (обе фирмы — в группе компаний «Букет», принадлежащей Бурову). Сторона истца считает: Жаворонков нечестным путем получал комиссионные от продаж помещений в «Огнях Сибири» и заработал на этом около 60 миллионов рублей.
В Москве же в настоящее время компания Бурова В2В Development пытается отсудить у своего экс-гендиректора Елены Беловой 2,5 миллиона рублей, которые она ранее, как пояснил Рунов, якобы незаконно получила на карточку своего мужа. Еще одно заявление Владислава Бурова находится в новосибирской полиции с конца 2019 года. В нем бизнесмен обвиняет в мошеннических действиях Елену Белову и Илью Жаворонкова.
Топ-менеджеры попали под особое наблюдение внутренней службы безопасности, утверждает Игорь Рунов, в конце 2018-го — начале 2019 года.
— Было несколько таких тревожных звонков. Белову ловили на непорядочности. Ее поймали при попытке выкупить коммерческую недвижимость в этом доме (ЖК «Огни Сибири». — Прим. ред.) по сильно заниженной стоимости. <…> И стали уже проверять их деятельность. <…> Это проблема увольнения любого топ-менеджера. Даже понимая, что он проворовался, но на нем столько всего замкнуто, что ты не можешь его взять и единовременно выгнать. Этот момент настал в мае. Понимая, что их выгонят вместе, Жаворонков и Белова стали пытаться «лепить» документы, — сообщил корреспонденту Игорь Рунов.
Кто такой Владислав Буров
Владислав Юрьевич Буров — президент ГК «Букет» и экс-владелец холдинга «Солнечные продукты» (жировой комбинат в Саратове, Московский и Новосибирский жировые комбинаты, Аткарский МЭЗ, Балаковский МЭЗ и другие). В настоящее время «Солнечные продукты» банкротит ГК «Русагро», купившая в 2018 году контрольный пакет холдинга.
С марта 2012 года структурам «Букета» принадлежит 49 % московской парфюмерно-косметической фабрики «Свобода». Буров также контролирует «НВКбанк» (19,99%), у которого 24 января 2020 года отозвана лицензия. Структуры «Букета» ведут крупные строительные проекты в Москве, Саратове и Новосибирске. В Новосибирске — ЖК «Огни Сибири» недалеко от ТРЦ «Галерея».
Владислав Буров считается давним партнером спикера Госдумы Вячеслава Володина. Издание The Moscow Post пишет, что Володин владел третью «Солнечных продуктов», официально избавился от своих акций в 2008 году. Позже ТАСС рассказал, что доход Володина от продажи своей доли в «Солнечных продуктах» составил около 600 миллионов рублей.
Тем не менее конечные бенефициары, по информации «Бизнес Вектора», скрыты в кипрском офшоре «Квартлинг Холдинг Лтд», поэтому точно не ясно, кому на самом деле принадлежит этот холдинг. The Moscow Post называет Бурова одним из саратовских «кошельков» спикера.
ГК «Букет» управляет также саратовским троллейбусным заводом «Тролз», в отношении его руководителей в 2019 году было возбуждено уголовное дело о невыплате налогов в размере 23 миллионов рублей. Существует и претензия банка «Россия» к «Букету» из-за долга в 190 миллионов рублей.
Что известно о пропавших миллионах
По мнению Игоря Рунова — официального представителя российского бизнесмена, во время строительства в Новосибирске ЖК «Огни Сибири» с помощью разных схем было похищено порядка 200 миллионов рублей. Претензии глава ГК «Букет» предъявляет Елене Беловой и Илье Жаворонкову.
В 2015 году, рассказывает Рунов, Владислав Буров принял на работу Елену Белову гендиректором в В2В Development. Белова контролировала в том числе и строительство нового жилого комплекса. Через какое-то время она познакомилась с Ильей Жаворонковым. Он занимал директорские посты в В2В Development (Белова стала его начальником) и в дочерней компании — «Анфилада».
Надо пояснить, что в строительстве ЖК «Огни Сибири» принимало участие несколько компаний Бурова, в том числе: застройщик «Город в городе» (г. Новосибирск), технический заказчик и управляющая компания В2В Development (г. Москва), генподрядчик «Анфилада» и подрядчики «Бэст» и «Вега». Строились «Огни Сибири», как пояснили корреспонденту НГС, на крупный целевой кредит Сбербанка.
По рассказу Игоря Рунова, в какой-то момент между Жаворонковым и Беловой складываются отношения, и она начинает его везде продвигать. В сентябре 2017 года Жаворонков, по указанию Беловой, регистрирует ИП, чтобы через него проводить сделки по продаже квартир ЖК «Огни Сибири». При этом берет он за услуги якобы максимально возможный процент комиссионных — шесть процентов. Рунов добавляет, что при этом компания «Город в городе» работала примерно с сотней независимых агентств, которые также продавали квартиры и брали за услуги три процента. А еще на продажу квартир работали менеджеры Бурова. Некоторые квартиры, уточняет Рунов, были проданы с двойными комиссионными: реальными менеджерами и через ИП Жаворонкова. По таким «сдвоенным» продажам, уточняет представитель главы ГК «Букет», Жаворонков сразу получил порядка 1,5 миллиона рублей, а еще 3 миллиона он позднее взыскивал через суд.
— Фактически Жаворонков продажами не занимался, вплоть до того, что бухгалтерию вела бухгалтер компании «Анфилада». Она от его ИП осуществляла все платежи. В таком формате он проработал где-то полгода, и ему добавили в штат двух сотрудников, которые являлись менеджерами отдела продаж компании. Фактически продажами занимался отдел продаж. Но все проданные отделом продаж квартиры проводились через него (ИП Жаворонкова. — Прим. ред.). При этом отдел продаж также получал какие-то свои премии. А Жаворонков — свои шесть процентов. При этом никаких расходов: на съем офиса, какую-то рекламу — у него не было вообще, — рассказал Игорь Рунов.
В марте 2019 года аналогичный договор с Ильей Жаворонковым заключила и компания В2В Development, у которого с сентября 2017 года был договор на услуги с фирмой «Город в городе». При этом официально как коммерческий директор Жаворонков занимался рекламой.
Игорь Рунов утверждает, что топ-менеджер только на этих комиссионных шести процентах за полтора года получил живых денег в размере около 55 миллионов рублей.
Часть схемы, по которой Жаворонков якобы получал деньги с виртуальных продаж площадей в ЖК, осуществлялись с участием гендиректора компании «Город в городе» Александра Колесникова. Правда, он по иерархии полностью зависел от Елены Беловой.
По другой схеме, утверждает Рунов, Жаворонков с Беловой формально «купили» строящиеся коммерческие площади в своих же компаниях более чем на 30 миллионов рублей. А после отказались от их покупки. При этом полученные комиссионные возвращены не были, как пояснил журналисту Рунов.
— Жаворонков в актах себя указывает как покупателя коммерческого нежилого помещения, получает за это же комиссионные как ИП, а потом через некоторое время расторгает договор — якобы передумал покупать, а проценты не отдает, — пояснил официальный представитель бизнесмена Бурова.
— Непосредственно мне оценивать ситуацию изнутри на тот период было достаточно сложно: надо мной тоже были руководители, которые эту ситуацию напрямую контролировали…. Поверьте, девяноста процентам документов, которые ко мне поступали, я оценку в полной мере дать не мог — в силу того, что большое количество исполнителей осуществили непосредственную работу и контроль. [Белова была] непосредственно руководитель, и она закрывала этот вопрос на сто процентов, — сообщил корреспонденту НГС экс-гендиректор «Город в городе» Александр Колесников.
Такие же покупки якобы были осуществлены и с компанией «Бэст». Через эту фирму совершено сделок на 73 миллиона рублей. Также Илью Жаворонкова обвиняют в том, что он сымитировал строительные работы между компаниями «Город в городе» и «Анфилада» на 20 миллионов рублей.
— Для того чтобы его (Жаворонкова. — Прим. ред.) деятельность не вызывала никаких вопросов у банков и Росфинмониторинга, по распоряжению Беловой ему переоформили в штат всех сотрудников отдела продаж компании «Город в городе». В штате они у него побыли около месяца-полутора. Потом, когда руководство эту схему выявило, с Жаворонковым расторгли все договоры, а Белову уволили с должности директора В2В Development, — рассказал Игорь Рунов.
Странный «откат» в 120 миллионов
Еще одна история, по мнению представителя Владислава Бурова — уже на 120 миллионов рублей, произошла в 2016 году во время выделения кредитных денег Сбербанка фирме-подрядчику «Вега».
Игорь Рунов рассказывает, что Елена Белова привлекла «Вегу» к выполнению определенного объема работ, на что был выделен аванс в размере 200 миллионов рублей.
— «Вегу» авансируют на 200 миллионов рублей, из которых в районе 120 миллионов руководство «Веги» дает Беловой в качестве отката. Договор был примерно на 3 миллиарда — что-то в этом роде. То есть у них остается 80 миллионов, и им на эту сумму надо построить то, на что было выделено 200 миллионов. <…> Это все потом описывало само руководство «Веги» в письме на имя Бурова. Это [письмо] случилось после того, как Белова кинула их. Они ей дали денег в расчете на то, что им дадут денег на достройку, чтобы потом компенсировать эти 120 миллионов. Но этого не случилось, так как финансирование проектное и Сбербанк смотрит на документы. Ну и закрывались эти деньги так: срочно сделали компанию «Бэст», которая приняла на себя долги «Веги», не получив живых денег. И стали закрывать финансовую дыру, завышая расценки на выполнение монолитных работ: от трех до пяти раз. И так отчитались перед Сбербанком. <…> «Бэст» создавала Белова. Акционерам создание компании «Бэст» подавалось, будто «Вега» не справляется с объемом, поэтому создан свой подрядчик — дочерняя структура от «Город в городе», — описал историю с «Вегой» Рунов.
Ситуация с «Вегой», заметил мужчина, дала большую просадку всему строительному проекту, который изначально начинался как жилье бизнес-класса. Она повлияла на сроки ввода объектов в эксплуатацию. А это, в свою очередь, вызвало недовольство дольщиков, которые с весны 2018 года начали судиться с «Городом в городе». В Центральном суде Новосибирска только за несоблюдение сроков строительства, подчеркнул представитель Бурова, насчитывается более трехсот исков на 300 миллионов рублей. Некоторые судебные разбирательства уже завершились выплаченными компенсациями.
— По факту для застройщика строительство первой очереди вышло убыточным. Естественно, построена она на «троечку». Конечно, это (ситуация с «Бэст». — Прим. ред.) повлекло за собой снижение качества. Где они могли сэкономить, они экономили. <…> Обанкротилась компания «Анфилада», обанкротилась компания «Бэст», — подчеркнул Игорь Рунов.
Суды против всех и заявление о мошенничестве
К лету 2019 года Илью Жаворонкова и Елену Белову уволили отовсюду, и они пошли в суды предъявлять различные требования к структурам ГК «Букет». К концу лета 2019 года началась основная масса судебных процессов, инициированных уволенными топ-менеджерами.
— Белова, например, предъявила требование к В2В Development в рамках трудового спора. Она потребовала компенсацию за свое увольнение в размере нескольких месячных окладов, что составило порядка 10 миллионов рублей. Ей в удовлетворении этих требований суд отказал. Симоновский районный суд Москвы установил наличие злоупотреблений с ее стороны: она периодически выписывала себе премии, на которые не было одобрения со стороны учредителей компании. На сумму примерно в 7,5 миллиона рублей, — сообщил Игорь Рунов.
Официальный представитель Бурова уточнил: с ними судился и Жаворонков за сумму почти в 40 миллионов рублей. Суды всех инстанций встали на сторону уволенного топ-менеджера и постановили: деньги ему надо выплатить. Рунов объясняет это тем, что Жаворонков и Белова, будучи руководителями компаний, в свое время правильно оформили необходимые документы для своего прикрытия.
Сейчас сторона, представляющая интересы бизнесмена Бурова, пытается в новосибирском Арбитражном суде оспорить законность шестипроцентного комиссионного отчисления в пользу ИП Жаворонков. Если суд встанет на сторону истца и договор на получение комиссионных экс-топ-менеджером признает недействительным, то часть выигранных в судах денег он не получит.
Тем же летом 2019 года Владислав Буров подает в Москве заявление в полицию на Илью Жаворонкова и Елену Белову. Истец заявляет о мошенничестве на 55 миллионов рублей. В конце 2019 года заявление переправляют в Новосибирск, но здесь оно, утверждает Игорь Рунов, начинает буксовать. По словам мужчины, им так и не удалось получить от местных правоохранительных органов ответ на вопрос: уголовное дело заведено или вынесен отказ?
В новосибирской полиции не смогли оперативно ответить на журналистский запрос, уточнив, что для поиска информации по этому делу одних имен заявителя и ответчиков недостаточно — необходимо уточнить номер КУСП (книги учета сообщений о происшествиях). После получения и таких данных в полиции взяли паузу на подготовку ответа.
— В начале 2021 года сменился следователь. По делу назначено 6 финансово-экономических экспертиз. Что эти экспертизы должны установить? Что мы деньги платили? Вот, пожалуйста, банковская выписка. Что компании нуждались или не нуждались в кредитах? Всё это с самого начала на кредитные средства «Сбербанка» делалось. Это чисто кредитный проект, там не было своих денег. <…> Пошла доследственная проверка. Причем в рамках этой проверки никто даже не удосужился произвести опрос покупателей этих квартир на предмет: знают ли они вообще Жаворонкова? Провели его мы сами: никто из тех, с кем мы общались, не подтвердил, что знает Жаворонкова, — рассказал корреспонденту НГС Рунов.
В конце 2019 года руководить проектом ЖК «Огни Сибири» в Новосибирске назначили сына Владислава Бурова — Юрия.
Что говорят бывшие топ-менеджеры
Корреспонденту НГС удалось связаться с Ильей Жаворонковым и Еленой Беловой и получить их комментарии. Также от лиц двух бывших топ-менеджеров со своими комментариями выступил и московский адвокат Андрей Цибульский.
По поводу договора о получении шести процентов комиссионных с продаж недвижимости в ЖК «Огни Сибири» Илья Жаворонков пояснил журналисту: соглашение было между ним и Буровым, Белова к этому отношения не имеет.
— ИП открывалось по указанию Бурова. Я у Владислав Юрьевича работал с 2012 года и был прекрасно знаком с его семьей, скрывать не буду. Его дни рождения, юбилеи отмечали, он привозил там Лепса и многих известных людей… И, соответственно, устроительство всех этих мероприятий — дни рождения, свадьбы я помогал [осуществлять], так как был в отделе маркетинга и занимался BTL-акциями в одной из групп компаний Бурова. Далее мне было предложено возглавить маркетинг в B2B Development. Мы занимались московскими проектами, но меня попросили заниматься отдельно новосибирским проектом, для того чтобы были продажи. Потому что объект этот особо не продавался. <…> Я у Владислава Юрьевича попросил мотивацию по окончани одного из совещаний, — пояснил Илья Жаворонков, каким образом появились эти шесть процентов комиссионных.
Жаворонков утверждает, что его работа позволила серьезно увеличить существующие до него продажи недвижимости «Огней Сибири».
— Что называть активными продажами? Наверное, там пять миллионов в месяц это — активные продажи. Да, мы вышли на сумму от ста до двухсот миллионов ежемесячно, — заметил корреспонденту НГС бывший топ-менеджер.
По поводу обвинений в «сдвоенных» продажах, когда комиссионные якобы получали и менеджеры компаний Бурова, и сам Жаворонков, мужчина объяснил так: рядовые сотрудники больше занимались оформлением бумаг, а сам он — продажами, поэтому зарабатывали все.
— Что касается Татьяны (бухгалтер «Анфилады». — Прим. ред.), то я знаю, что она дала на меня показания. Она осталась работать. Ей предложили: либо продолжить работать, либо увольняться. Она продолжила работать, соответственно, ее попросили дать показания [на меня]. Она мне потом позвонила и сказала: «Мне дали документ, и я его просто подписала. Иначе, мне сказали, тебя уволят», — прокомментировал Илья Жаворонков.
Порядка 30 миллионов рублей, полученных от продаж недвижимости «Огней Сибири», Жаворонков утверждает, что отдал несколькими частями взаймы структурам главы ГК «Букет», когда ему потребовались деньги во время возникших проблем в «Солнечных продуктах». В мае 2019 года Жаворонков эти деньги решил забрать, но ему, с его слов, в ответ предложили уступить долги фирм Бурова в пользу третьих лиц.
— Мне предложили отказаться [от долга] и переписать заём на людей, имена которых мне дадут. <…> В противном случае на меня будет возбуждено уголовное дело, — заявил Илья Жаворонков.
По истории с покупкой и дальнейшим отказом от покупки нежилого помещения экс-директор В2В Development и компании «Анфилада» пояснил, что это тоже было сделано в период, когда ему отказались возвращать крупный долг. А комиссионные в размере шести процентов за эту сделку он так и не получил.
В конце разговора с корреспондентом НГС Жаворонков пояснил: его материальные претензии к структурам Бурова на сумму более чем в 40 миллионов рублей удовлетворены судами всех трех инстанций. Это, считает мужчина, полностью подтверждает его правоту. Решения арбитражных судов находятся в распоряжении редакции.
— Несмотря на сформированную однозначную судебную практику по спорам между предпринимателями Жаворонковым Ильей Федоровичем и Буровым Владиславом Юрьевичем, последний обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании ничтожным того самого договора, заключенного 11 сентября 2017 между застройщиком и Жаворонковым (договор о комиссионных в 6%. — Прим. ред.). Иск подан непосредственно от самого Бурова, а не от юридического лица, поэтому подлежит рассмотрению судом повторно. В очередном иске Буров старается пересмотреть неугодные для него судебные решения, — пояснил адвокат Андрей Цибульский.
Елена Белова в разговоре с корреспондентом НГС объяснила ее конфликт с Буровым увольнением без выплат, предусмотренных законодательством.
— Я обратилась с трудовым спором в Симоновский суд города Москвы. Мое исковое заявление было удовлетворено. <…> Я подала шесть заявлений в МВД, в том числе об угрозах, преследованиях и так далее, вот и всё. Поэтому здесь как бы [дело] выеденного яйца не стоит, и мне по существу даже сказать вам особо интересного нечего. Это обычный трудовой спор, который в рамках судебного разбирательства был решен в мою пользу, — прокомментировала ситуацию Елена Белова.
По словам женщины, суд присудил выплатить ей 800 тысяч рублей, хотя она просила три оклада и компенсацию за неиспользованный отпуск.
— Судья посчитала, что зарплата, которая у меня была в 1,5 миллиона, очень высокая. Потом посчитала с какими-то коэффициентами, хлопнула молотком и сказала: «Восемьсот тысяч, пожалуйста, оплатите», — вспомнила Белова.
Женщина заметила, что деньги не выплачены, так как компания В2В Development находится в стадии банкротства. Белова также обвинила одну из сотрудниц Бурова, что та угрожала ее ребенку, но об этом, уточнила женщина, она рассказывать не хочет. Тем не менее в подтверждение своих слов прислала скан переписки в мессенджерах, где обещали разослать близким ее интимное видео.
— Там потом сообщалось, чтобы я принесла ей (сотруднице Бурова. — Прим. ред.) сто миллионов рублей. <…> И основное требование было, чтобы я принесла оригиналы всех документов от ИП Жаворонков, и чтобы мы отозвали все исковые требования из судов, — рассказала Елена Белова и добавила, что ее заявление в полиции лежит с лета 2019 года, но дело еще не возбуждено.
По созданию ИП Жаворонков Белова разъяснила: это была договоренность между Ильей Жаворонковым и самим Владиславом Буровым.
— У ИП Жаворонков были заключены контракты с агентствами: контракты были заключены между «Город в городе» и агентствами и между ИП и агентствами. То есть Илья Федорович в рамках работы по договору привлекал агентства, чтобы они выполняли функцию как агенты — по классическому агентскому договору. <…> Мне не известно о «задвоениях», я не знаю… Если бы «задвоения» были, то их бы увидели в 2017, 2018, 2019 годах. <…> А комиссионные могут идти хоть в пять источников, это решение продавца, — прокомментировала обвинения в «двойных» комиссионных Елена Белова.
По истории о подрядчике «Вега» и «откате» в 120 миллионов рублей Белова заявила, что это неправда. Деньги она не брала, в процессе стройки бетон и металл действительно подорожали в цене, что негативно повлияло на весь процесс.
— На стройке не было денег. И эти 200 миллионов, о которых говорят, не были переведены деньгами, эти деньги, которыми были оплачена арматура, бетон и так далее. Живых денег там не было. Что там руководство «Веги», кому и какие оно давало пояснения, я не знаю. Я знаю, что от руководства «Веги» прилетали ко мне всякие фиктивные дела: и мне, и гендиректору «Бэст» Гаврилину… А 120 миллионов рублей и в помине не было. И 200 миллионов деньгами не было, — заверила журналиста женщина.
Что касается текущего московского суда о премии в 2,5 миллиона рублей, которые Белова, будучи гендиректором В2В Development, получила на счета своего мужа, адвокат Андрей Цибульский заметил: в рамках Семейного кодекса это является совместным имуществом, и такое допустимо.
— Это мои деньги, которые поступили мне. Я их пере… Эти деньги переводила бухгалтерия в рамках моей премии за 2018 год, — пояснила сама Белова.
В конце беседы с журналистом женщина заверила, что в московской полиции в настоящее время находятся три ее заявления: по поводу угроз в ее адрес, фальсификации некоторых документов нынешним гендиректором В2В Development и вывода денег из компании.
4 мая НГС рассказал, как новосибирец судится из-за продажи земли строительной компании «Бруснике» — под башню с пентхаусом за 59 миллионов.