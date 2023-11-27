«Это наше единственное жилье»: жители элитного дома в центре боятся остаться ни с чем — под угрозой сотня квартир

Владельцы квартир, покупавшие их с 2021 года, теперь ничего не могут с ними сделать: ни продать, ни обменять, ни даже прописаться, если это по какой-то причине еще не случилось. Копии судебного решения в распоряжении НГС имеется.



О массовом запрете на регистрационные действия жители узнали случайно. Одна из собственниц проводила рефинансирование ипотеки и заказала выписку на недвижимость, в которой и сообщалось про ограничение. После чего информация разошлась среди жильцов через общий чат.



АО «Город в городе» образовано в августе 2007 года. Юрлицо признано банкротом, и с конца апреля 2023 года ведется конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Дмитрий Соколов. В арбитраже рассматриваются четыре иска к компании на общую сумму 279 миллионов рублей. Финансовые показатели АО «Город в городе» на конец 2022 года: выручка — 96,8 миллиона рублей, чистый убыток — 145,9 миллиона рублей. Предшественник компании «Город в городе» — АО «Новосибирский Жировой Комбинат», вошедший в холдинг «Солнечные продукты», которым владел Владислав Буров. «Солнечные продукты» в 2021 году поглощены ГК «Русагро», а с осени 2022 года эта группа компаний банкротит лично Бурова.

