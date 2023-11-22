С вас 100 тысяч: жителям коттеджей под Новосибирском перекрыли дорогу — ее выкупили и требуют за проезд огромные суммы

В начале ноября жители коттеджного квартала «Светлое» в поселке Двуречье не смогли доехать до своих домов. К нему ведут две дороги, и одна из них, асфальтированная, оказалась перекрыта шлагбаумом. За проезд местное ТСН потребовано больше 100 тысяч рублей. Другая дорога не заасфальтирована, и проехать по ней — целое испытание. Корреспондент НГС встретилась с жителями, с юристом ТСН и попыталась разобраться в конфликте.
Есть две дороги и несколько «но»
Вечером рядом со «шлагбаумом раздора», перекрывшим дорогу в квартал «Светлое», собралось около десяти человек. Шлагбаум появился 1 ноября, хотя разговоры о нем шли месяцами. Домой жителей не пускают без пропусков: они пытались предъявлять паспорт с пропиской, ЕГРН, вызывать полицию. Всё бесполезно — нужен пропуск, а пропуск выдать может только ТСН «Светлое». За это товарищество просит с жителей около 100 тысяч рублей. При этом те, кто не вступил в ТСН, не против платить, но считают, что сумма необоснованно большая.
По данным «Контур.Фокуса», ТСН «Светлое» было создано в 2017 году, возглавляет товарищество Николай Авдеев. На конец 2022 года на балансе у него значилось 22,7 миллиона рублей, другие финансовые результаты не указаны.
Марина купила дом в Двуречье в феврале 2023 года, на территории в тот момент уже работало ТСН «Светлое». Но Марина с мужем решили в него не вступать: просто купили участок, построили дом, прописались и живут в нем.
— Мы не единственная семья, которая не вступила в ТСН. Причина простая: в этом ТСН существует вступительный взнос, его размер — 150 тысяч рублей. Каждый год нужно платить членские взносы. Или, например, они обсуждают, что будут проводить городскую воду. Это пока не принятое решение, но взнос на первый этап — 300 тысяч, и 300 тысяч за второй этап. Суммы, которые озвучивает правление, меняются регулярно, и, возможно, это не окончательные цифры. Но у многих из нас установлены индивидуальные скважины, и нет необходимости в городской воде, — рассуждает Марина.
Среди небольшой компании людей практически все не вступали в ТСН. И каждый по своим причинам. Кто-то не доверяет руководству, кто-то не хочет платить лишние деньги, кто-то не согласен с уставом. Как отмечают все участники конфликта, вступать в товарищество — дело добровольное. Какие-то суммы — за уборку и обслуживание — жители выплачивали, но на собрания не ходили и решение по шлагбауму не принимали.
Коттеджный квартал находится посреди поля. По словам местных жителей, к нему есть два официальных проезда. Один закрыт, второй находится немного дальше, но жители в один голос говорят, что та дорога просто опасна.
— У меня двое детей, мне их надо ежедневно по несколько раз возить. А на днях, когда потепление было, запасную дорогу размыло, и я просто застряла в грязи. Пришлось просить помощь и идти по грязи с детьми. Ну как там ездить? — спрашивает одна из жительниц.
— Женщина шла по дороге с ребенком 3–4 года — плакала всю дорогу, — эмоционально описывает другую историю ее сосед по кварталу.
За альтернативную дорогу как будто никто не отвечает. А вторая, асфальтированная и освещенная фонарями, принадлежит ТСН «Светлое». Как говорят и возмущенные жители, и подтверждает юрист ТСН, саму дорогу выкупили в собственность, а участок взяли в пользование. После члены товарищества скинулись, положили асфальт и поставили шлагбаум. А тем, кто за дорогу не заплатил, ездить по ней запретили.
— Председатель предлагает заключить договор на пользование имуществом с платежом в 100 тысяч рублей в год. Или ходите до своего дома пешком. С маленьким ребенком, зимой это совсем не выход. Сумму считаем неадекватно высокой. При этом мы согласны платить текущие членские взносы за чистку, отсыпку дорог. Но вступать в общество и платить председателю у нас нет ни желания, ни средств, — объясняет Марина.
Платеж, который сейчас, по словам жителей, составляет около 100 тысяч рублей, даст возможность нечленам ТСН ездить по дороге год. После этого цена может поменяться, как меняют регулярно размер членских взносов. Для членов ТСН же сумма за пользование дорогой в два раза ниже, отмечает Марина.
«Мы можем получать доход»
Пока жители пытались объяснить, как у них появился шлагбаум, к собравшимся подъехала машина — приехала юрист ТСН Элина Губарева, объяснили они. Видимо, ее оперативно вызвал охранник. Юрист подошла к группе и начала расспрашивать, что происходит, а после короткого знакомства решила объяснить жителям позицию товарищества.
— Сейчас мы находимся на участке земельном, который ТСН взяли в пользование. У нас есть совершенно законное постановление администрации Новосибирского района. Мы здесь построили подъездную дорогу — все затраты по строительству, по оформлению, по подготовке схемы земельного участка, по оплате госпошлины, подготовке технического плана оплатили члены ТСН «Светлое», — сообщила она.
Товарищество существует за счет взносов его членов: регулярных членских и целевых. На вопросы жителей, которые не могут проехать к своим домам, Элина Губерева категорично отвечает, что есть вторая дорога — можно ездить по ней. Жители дружно вздыхают: по факту этой дороги нет, считают они.
— А почему вы решили, что ту дорогу должно обустроить ТСН «Светлое»? — спрашивает юрист ТСН.
Сейчас товарищество предлагает нечленам заключить договор на пользование дорогой на сумму около 100 тысяч рублей, подтвердила она — за это проголосовало большинство на общем собрании. Вывели такое предложение по определенной формуле: посчитали затраты на дорогу и умножили на два.
— Законом и нашим уставом предусмотрено, что мы можем получать доход, оказывая определенные услуги, и доход от своего имущества имеем право получать. Мы некоммерческая организация, и мы не имеем права делить этот доход среди участников предприятия в виде дивидендов. Но то, что мы зарабатываем, мы можем использовать для своих нужд, — объясняет Элина, добавив, что некоторые жители заключают договор как нечлены, и товарищество не хочет идти ни с кем на конфликт.
В активный диалог с Элиной Губаревой на импровизированном собрании вступила Александра — она из тех жителей поселка, кто не хочет вступать в ТСН, и в разношерстной компании выступает в качестве юриста. После того как появление шлагбаума стало неизбежным, она составила другой договор между нечленами ТСН и его руководством — образец договора также имеется в распоряжении редакции.
Этот договор может стать компромиссным вариантом: по нему нечлены ТСН готовы платить столько же, сколько члены ТСН, или общая сумма годовых затрат членов ТСН «Светлое» (сюда входят как членские взносы, так и целевые) будет делиться. То есть расходы на общее имущество, которым пользуются как члены, так и нечлены, предложили делить на общую площадь всех участков и умножить на площадь конкретного земельного участка, с владельцем которого заключен договор.
Элина Губарева отметила, что договор она хоть и видела, но заказным письмом от Александры еще не получила. Так или иначе его пообещали рассмотреть на общем собрании. Но юрист сразу отметила и спорные моменты: например, то, что нечлены хотят принимать участие в вопросах, которые касаются общего имущества.
Администрация и протокол
Третья сторона конфликта, по общему суждению, — администрация. Александра рассказала, что несколько лет общалась с представителями как Барышевского сельсовета, так и администрации Новосибирского района. Проходило это общение не всегда гладко, но в конце концов дало свои результаты. У девушки скопилась целая папка переписки жителей с чиновниками, и вопросы о дороге поднимали еще в 2021 году — тогда, согласно ответу администрации, дорога не принадлежала никому.
— По информации администрации Барышевского сельсовета ,земельные участки мест общего пользования на данной территории не выделены, не поставлены на кадастровый учет, не переданы в муниципальную собственность, поэтому у сельсовета нет юридических оснований строить автомобильные дороги, инженерные коммуникации, включая газовые сети, — указано в ответе на обращение.
В конце 2021 года администрация Бырашевского сельсовета пообещала жителям «Светлого», что вопрос о финансировании автомобильных дорог вынесут на сессию депутатов.
Позже, по словам Александры, пришел ответ, что землю ТСН выкупили. После установки шлагбаума Александра вновь обратилась в администрацию, а уже после встречи жителей с корреспондентом НГС к девушке приехали чиновники.
— Сказали, что дорога в собственности ТСН, то есть тут они ничего не нарушили. Этот участок в пользовании, то есть они не на договоре там аренды или еще чего-то, а шлагбаум установлен неправомерно. Даже в полицию уже написали, готовят документы к передаче в суд, — рассказала Марина.
В полиции, по словам местных жителей, составили административный протокол на председателя товарищества за «самоуправство» — после того, как сотрудники ТСН в очередной раз отказались открывать шлагбаум. Это подтвердила и Александра, и юрист ТСН Элина Губарева. Последняя также добавила, что в ТСН с этим протоколом не согласны и будут его оспаривать: по их мнению, они действуют в рамках закона.
Корреспондент НГС направила запросы в Барышевский сельсовет и в администрацию Новосибирского района с просьбой прокомментировать конфликт. На момент публикации ответа не было.
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