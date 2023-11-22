С вас 100 тысяч: жителям коттеджей под Новосибирском перекрыли дорогу — ее выкупили и требуют за проезд огромные суммы

Марина купила дом в Двуречье в феврале 2023 года, на территории в тот момент уже работало ТСН «Светлое». Но Марина с мужем решили в него не вступать: просто купили участок, построили дом, прописались и живут в нем.



— Мы не единственная семья, которая не вступила в ТСН. Причина простая: в этом ТСН существует вступительный взнос, его размер — 150 тысяч рублей. Каждый год нужно платить членские взносы. Или, например, они обсуждают, что будут проводить городскую воду. Это пока не принятое решение, но взнос на первый этап — 300 тысяч, и 300 тысяч за второй этап. Суммы, которые озвучивает правление, меняются регулярно, и, возможно, это не окончательные цифры. Но у многих из нас установлены индивидуальные скважины, и нет необходимости в городской воде, — рассуждает Марина.