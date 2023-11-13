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Обзор

Урвать по дешевке. Сколько можно сэкономить на арестованном жилье — обзор вариантов на новосибирских торгах

Парочка роскошных вариантов, маленькие квартирки на окраине и жилье в долгострое — где искать варианты подешевле

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С недвижимостью должников, как правило, ассоциируется малогабаритное жилье где-нибудь за чертой города. Но мы нашли и просторные квартиры в центральной части

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Цены на недвижимость, кажется, вот-вот улетят в космос. Рассчитывать на ипотеку становится всё затруднительнее, к тому же ключевая ставка составляет уже 15%. Но есть и лазейка — это продажа с торгов арестованного имущества или имущества банкротов, среди которого встречаются и вполне приличные варианты жилья. Корреспондент НГС внимательно изучил предложения и рассказывает, стоит ли оно того. Представляем вашему вниманию топ-6 самых интересных квартир в Новосибирске, на которые мы обратили внимание.

На сайте агрегатора «Торги России» к 10 ноября на продажу были выставлены 44 квартиры и дома в Новосибирской области — где-то речь шла лишь о продаже долей. Мы же обращали внимание на квартиры в Новосибирске, цены на них стартуют с отметки в 2 миллиона рублей. Самые доступные варианты располагаются в области и не всегда представляют собой пригодную для проживания недвижимость. Например, 290 тысяч рублей просят за маленький домик с прохудившейся крышей и участком в 10 соток в селе Нижнекаменка Ордынского района.

На окраине Ленинского района

Самая доступная квартира подборки была обнаружена в Ленинском районе, на улице Романтиков, 2. Это кирпичная 12-этажка в самом начале микрорайона «Дивногорский». Из окон будет открываться вид на улицу Большую и соседние дома микрорайона. Для жизни будущим владельцам предлагают 25 квадратов.

Дому, в котором продают однокомнатную квартиру, 6 лет

Дому, в котором продают однокомнатную квартиру, 6 лет

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Подробностей о квартире продавец почти не сообщает, нет даже фотографий. Зато известно, что жилье было арестовано, есть ограничения (ипотека), а собственников двое.

Начальная стоимость квартиры — 2,032 миллиона рублей. На сайтах недвижимости можно найти и другие предложения о продаже жилья в этом доме: за однешку такой же площади просят 2,8 миллиона рублей. Поэтому, возможно, покупка арестованной квартиры окажется выгодной: шаг аукциона — 20 тысяч с небольшим.

На Затулинке в окружении дач

Вариант несколько дороже — однешка за 2,23 миллиона рублей. Правда, площадь здесь меньше — всего 21,5 кв. м.

К описанию жилья организатор торгов приложил несколько фотографий

К описанию жилья организатор торгов приложил несколько фотографий

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Жилье располагается в огромной 17-этажке на Виктора Уса, 4: здесь пять подъездов и большое количество маленьких студий. В 2ГИС дом хвалят за большую детскую площадку, а ругают за обилие пивнушек (мы насчитали три алкогольных магазина), грязь в подъездах и нехватку парковочных мест.

Дом-гигант, где продается большое число крохотных студий. Рядом — многочисленные СНТ и граница города

Дом-гигант, где продается большое число крохотных студий. Рядом — многочисленные СНТ и граница города

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Квартира — часть имущества обанкротившейся должницы, шаг торгов — 111 тысяч рублей. Квартира такой же площади на N1.ru сегодня стоит 2,45 миллиона рублей.

В модной новостройке на Родниках

От компактных вариантов переходим к более просторным квартирам. Одну такую прямо сейчас продают на торгах как имущество обанкротившегося собственника — 50,3 кв. м за 5,37 миллиона рублей.

В одном из этих подъездов дома на Мясниковой, 30 и располагается квартира должника

В одном из этих подъездов дома на Мясниковой, 30 и располагается квартира должника

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Это ЖК «Северная Корона» на Родниках — микрорайон, построенный ГК «Стрижи» в 2017–2020 годах. Каких-то деталей о жилье в описании к торгам нет. Единственное, что известно — цену в последнее время снижали.

Цены на двушки аналогичной площади в этом комплексе в свободной продаже начинаются от 6,6 миллиона и доходят до 7,7 миллиона рублей.

В 25-этажке Академгородка

Почти 100-метровую квартиру выставили на торги на улице Иванова, 8. Это Нижняя зона Академгородка и совсем недавно построенный 25-этажный дом — ЖК Vivanova. Рядом со свечкой протекает река Чербузы, есть несколько зеленых зон и большой комплекс гаражей.

Дом достроили в 2020 году

Дом достроили в 2020 году

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Нынешняя собственница жилья, как указано в карточке к лоту, — банкрот. Помимо квартиры на торги также выставили принадлежащий ей участок площадью 800 квадратов, нежилое здание и несколько торговых марок.

Стоимость квартиры недавно была снижена до 10,41 миллиона рублей. Сейчас в продаже квартир такой же площади в ЖК нет, но 60-метровая трешка с базовым ремонтом обойдется в 10 миллионов рублей.

В центре города

Самый дорогой лот нашего обзора — огромная квартира площадью 137 квадратных метров. Она расположена в ЖК «Тихий двор» на Крылова, 4.

ЖК построили в 2004 году

ЖК построили в 2004 году

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В квартире, как пишет организатор торгов, четыре комнаты. Нынешняя владелица жилья — банкрот. Помимо квартиры на площадке также продают принадлежащее ей нежилое здание.

В квартире есть детская, а также несколько санузлов

В квартире есть детская, а также несколько санузлов

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Сейчас в базе N1.ru можно найти несколько продающихся квартир в этом доме: за 100-метровую трешку просят 15,4 миллиона рублей, за почти 200-метровую четырехкомнатную с ремонтом в классическом силе — 36 миллионов рублей.

Бонусный вариант: жилье в скандальном долгострое

Это еще не совсем квартира, а лишь право требования на нее. Речь идет о 2-комнатной квартире площадью 63,3 кв. м. Продается она в доме, который не могут достроить около 10 лет — в долгострое на Серафимовича, 21.

Так дом выглядел в 2021 году — с тех пор мало что изменилось

Так дом выглядел в 2021 году — с тех пор мало что изменилось

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Дом продолжают строить, хоть и с переменным успехом. В 2019 году работы приостанавливали из-за близости к телевышке, тогда же мэр Анатолий Локоть потребовал снизить этажность дома с 24 этажей до 16. После этого дольщики вышли на пикеты, но суд признал решение о снижении этажности правомерным.

Право требования на квартиру оценили в 3,4 миллиона рублей. Это коммерческие торги, а квартира продается напрямую от застройщика — ООО «Строй-Плюс».

Недавно мы изучали многоэтажки Новосибирска, где продается больше всего квартир. Вот как выглядит этот топ-20.

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