Урвать по дешевке. Сколько можно сэкономить на арестованном жилье — обзор вариантов на новосибирских торгах

Подробностей о квартире продавец почти не сообщает, нет даже фотографий. Зато известно, что жилье было арестовано, есть ограничения (ипотека), а собственников двое.



Начальная стоимость квартиры — 2,032 миллиона рублей. На сайтах недвижимости можно найти и другие предложения о продаже жилья в этом доме: за однешку такой же площади просят 2,8 миллиона рублей. Поэтому, возможно, покупка арестованной квартиры окажется выгодной: шаг аукциона — 20 тысяч с небольшим.