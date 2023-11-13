Урвать по дешевке. Сколько можно сэкономить на арестованном жилье — обзор вариантов на новосибирских торгах

Цены на недвижимость, кажется, вот-вот улетят в космос. Рассчитывать на ипотеку становится всё затруднительнее, к тому же ключевая ставка составляет уже 15%. Но есть и лазейка — это продажа с торгов арестованного имущества или имущества банкротов, среди которого встречаются и вполне приличные варианты жилья. Корреспондент НГС внимательно изучил предложения и рассказывает, стоит ли оно того. Представляем вашему вниманию топ-6 самых интересных квартир в Новосибирске, на которые мы обратили внимание.
На сайте агрегатора «Торги России» к 10 ноября на продажу были выставлены 44 квартиры и дома в Новосибирской области — где-то речь шла лишь о продаже долей. Мы же обращали внимание на квартиры в Новосибирске, цены на них стартуют с отметки в 2 миллиона рублей. Самые доступные варианты располагаются в области и не всегда представляют собой пригодную для проживания недвижимость. Например, 290 тысяч рублей просят за маленький домик с прохудившейся крышей и участком в 10 соток в селе Нижнекаменка Ордынского района.
На окраине Ленинского района
Самая доступная квартира подборки была обнаружена в Ленинском районе, на улице Романтиков, 2. Это кирпичная 12-этажка в самом начале микрорайона «Дивногорский». Из окон будет открываться вид на улицу Большую и соседние дома микрорайона. Для жизни будущим владельцам предлагают 25 квадратов.
Подробностей о квартире продавец почти не сообщает, нет даже фотографий. Зато известно, что жилье было арестовано, есть ограничения (ипотека), а собственников двое.
Начальная стоимость квартиры — 2,032 миллиона рублей. На сайтах недвижимости можно найти и другие предложения о продаже жилья в этом доме: за однешку такой же площади просят 2,8 миллиона рублей. Поэтому, возможно, покупка арестованной квартиры окажется выгодной: шаг аукциона — 20 тысяч с небольшим.
На Затулинке в окружении дач
Вариант несколько дороже — однешка за 2,23 миллиона рублей. Правда, площадь здесь меньше — всего 21,5 кв. м.
Жилье располагается в огромной 17-этажке на Виктора Уса, 4: здесь пять подъездов и большое количество маленьких студий. В 2ГИС дом хвалят за большую детскую площадку, а ругают за обилие пивнушек (мы насчитали три алкогольных магазина), грязь в подъездах и нехватку парковочных мест.
Квартира — часть имущества обанкротившейся должницы, шаг торгов — 111 тысяч рублей. Квартира такой же площади на N1.ru сегодня стоит 2,45 миллиона рублей.
В модной новостройке на Родниках
От компактных вариантов переходим к более просторным квартирам. Одну такую прямо сейчас продают на торгах как имущество обанкротившегося собственника — 50,3 кв. м за 5,37 миллиона рублей.
Это ЖК «Северная Корона» на Родниках — микрорайон, построенный ГК «Стрижи» в 2017–2020 годах. Каких-то деталей о жилье в описании к торгам нет. Единственное, что известно — цену в последнее время снижали.
Цены на двушки аналогичной площади в этом комплексе в свободной продаже начинаются от 6,6 миллиона и доходят до 7,7 миллиона рублей.
В 25-этажке Академгородка
Почти 100-метровую квартиру выставили на торги на улице Иванова, 8. Это Нижняя зона Академгородка и совсем недавно построенный 25-этажный дом — ЖК Vivanova. Рядом со свечкой протекает река Чербузы, есть несколько зеленых зон и большой комплекс гаражей.
Нынешняя собственница жилья, как указано в карточке к лоту, — банкрот. Помимо квартиры на торги также выставили принадлежащий ей участок площадью 800 квадратов, нежилое здание и несколько торговых марок.
Стоимость квартиры недавно была снижена до 10,41 миллиона рублей. Сейчас в продаже квартир такой же площади в ЖК нет, но 60-метровая трешка с базовым ремонтом обойдется в 10 миллионов рублей.
В центре города
Самый дорогой лот нашего обзора — огромная квартира площадью 137 квадратных метров. Она расположена в ЖК «Тихий двор» на Крылова, 4.
В квартире, как пишет организатор торгов, четыре комнаты. Нынешняя владелица жилья — банкрот. Помимо квартиры на площадке также продают принадлежащее ей нежилое здание.
Сейчас в базе N1.ru можно найти несколько продающихся квартир в этом доме: за 100-метровую трешку просят 15,4 миллиона рублей, за почти 200-метровую четырехкомнатную с ремонтом в классическом силе — 36 миллионов рублей.
Бонусный вариант: жилье в скандальном долгострое
Это еще не совсем квартира, а лишь право требования на нее. Речь идет о 2-комнатной квартире площадью 63,3 кв. м. Продается она в доме, который не могут достроить около 10 лет — в долгострое на Серафимовича, 21.
Дом продолжают строить, хоть и с переменным успехом. В 2019 году работы приостанавливали из-за близости к телевышке, тогда же мэр Анатолий Локоть потребовал снизить этажность дома с 24 этажей до 16. После этого дольщики вышли на пикеты, но суд признал решение о снижении этажности правомерным.
Право требования на квартиру оценили в 3,4 миллиона рублей. Это коммерческие торги, а квартира продается напрямую от застройщика — ООО «Строй-Плюс».
Недавно мы изучали многоэтажки Новосибирска, где продается больше всего квартир. Вот как выглядит этот топ-20.