«Интеллигенту будет сложно». За что жители любят и ругают «Дивногорский» — здесь зелёные дворы, но в них собираются шайки

«Дивногорскому» 10 лет, и начинался он как район с домами средней этажности. Застройщик возвел первые четырнадцать шестиэтажек, в которые тут же стали заселяться жильцы, а потом перешел на дома повыше — девяти- и двенадцатиэтажки. Сейчас жилье в цветных домиках, зажатых между улицей Большой и частным сектором, остается одним из самых дешевых: за маленькую студию на вторичке просят чуть больше 2 миллионов. В придачу, правда, как говорят жители, достаются пробки и пыль с золоотвала, но еще и аккуратные детские площадки и зеленые аллеи. За что еще хвалят отдаленный микрорайон и на какие проблемы особенно жалуются, корреспондент НГС спросила у владельцев тех самых маленьких студий в «Дивногорском».
Елена: «В центре сугробы, а у нас чистят»
Елена Кухаренок с мужем и детьми жила в частном доме Балластного карьера, когда рядом начали строить «Дивногорский». На квартиру в шестиэтажке по соседству семья решилась пять лет назад: обзавелась 24-метровой студией за 1,25 миллиона рублей.
— Обещали-то много всего и сразу, но по итогу садику только 5 лет будет, школу вообще только строят, поликлинику в феврале запустили. Но сам микрорайон очень нравится. Я сама из Иркутска и детей из Иркутска перевезла, и вот мы в Новосибирске много где жили, даже в центре жили зимой. И я так скажу: вот какие сугробы в центре лежат, такого у нас нет. Дорогу чистят, в мешанине я не хожу, поэтому у нас в этом плане лучше, чем в центре, — рассуждает она.
Она продолжает перечислять плюсы: микрорайон не серый, а с домами приятной расцветки, во дворах есть детские площадки и много деревьев. Сюда, во дворы «Дивногорского», семья с детьми приходила и до того, как обзавелась квартирой.
— У нас детский сад построили через дорогу, в «Новомарусино», но нехватка огромная, нужен бы еще один. Но даже то, что он есть, — это уже здорово, попадают по прописке, в основном, в наш детсад все-таки. Сейчас дети ходят в школу №138 в Балластном карьере, а нашу только строят еще — обещают, что уже в следующем году уже сдадут. Пока ходят в карьер, и это нечто — в три смены учатся. Но понимаем, что тут выбор такой: либо нам возить куда-то, либо подождать годик.
У семьи своего автомобиля нет, Елена ездит до работы в центре с коллегой на его машине. Схема у них уже отработана: выехать нужно как минимум до 6.40 утра, чтобы через 15–20 минут оказаться в центре.
— Без пяти семь я уже на работе. Вообще я работаю с восьми утра, но мы с коллегой понимаем, что если мы выедем позже, то мы попадем в пробку. Если ехать на общественном транспорте, то нужно выходить еще раньше. Хотя вот у нас недавно запустили электробусы, но я на них еще не ездила. А раньше, год назад, нужно было выходить и как-то успевать на 6-часовой автобус. Не успел — ну все, в пробку встал, — объясняет она. — А обратно я еду до метро «Площадь Маркса», а потом на ближайшем автобусе до «Дивногорского». Пару раз я попадала в пробки, но вообще стало лучше. Может, потому, что Большую отремонтировали в этом году. Ну лично для меня ни Площадь Труда, ни проезд Энергетиков не составляют проблемы — наверное, потому, что я не автомобилист.
Из минусов микрорайона Елена отмечает отсутствие спортцентров и детских клубов, где для детей могли бы проводить внеклассные занятия. Что-то самостоятельно организуют отдельные тренеры, преподаватели, спортсмены, но этого, говорит она, недостаточно.
Елена предупреждает, что жизнь в «Дивногорском» довольно разнородна. Ее дом находится в глубине микрорайона — там спокойно, недалеко детсад и большое спортивное поле. В начале микрорайона, рядом с улицей Большой и супермаркетами, с ее слов, все может быть иначе.
— Бывало, что летом вечером, особенно в том году, страшновато идти до магазина, потому что подростки собираются. Но в этом году все спокойно: ходим, гуляем — и всё хорошо.
Александр: «Уже стерпелись и не обращаем внимания»
Александр живет в «Дивногорском» с момента постройки первых домов. Говорит, что его привлекла доступная ипотека: за 24-метровую студию без отделки он отдал 1,1 миллиона рублей. Потом он переезжал внутри микрорайона, и сейчас его квартира расположена в многоэтажке на улице Романтиков на въезде в микрорайон. Поэтому, по его словам, он регулярно наблюдает, как под их окнами собираются компании.
— Года три назад начались эти проблемы с компаниями. Постоянно один и тот же контингент собирается — шайка человек 15. Ездят по микрорайону, но в основном трутся возле магазина «Магнит» рядом с остановкой. Все чудеса тут и происходят. Все живут у нас тут, собираются, пьют, стреляют в воздух. Я человек военный, сразу понимаю, что оружие холостое, но стреляют в воздух не пойми для чего. Мне как жителю, конечно, это все неприятно. Да и ребенка не выпустишь гулять, — рассказывает Александр.
Три недели назад ночью сработала сигнализация на его машине, которую он оставлял недалеко от магазина. Александр высунулся в окно и увидел, что рядом с его машиной происходит драка. Он осмотрел машину — повреждений не было. Но потом попросил своего знакомого из магазина в их доме, чьи камеры выходят на этот участок, взглянуть видеозапись — на ней было видно, как кто-то из компании кидает бутылку в дверцу его машины. Лиц на видео он не разобрал, но машину стал парковать в другом месте.
Как говорит Александр, в «Дивногорском» есть своя охрана — к ней они обратились в очередной раз, когда услышали под окнами перепалку. Охранники сказали, что составили с парнями разговор, но мужчина считает такую меру сомнительной.
— Уже стерпелись и не обращаем внимания. В моем доме есть магазин «24 градуса», который работает ночами, тут же через дорогу еще один — «Пивные радости», который тоже чуть ли не до пяти утра работает. И там все шайки-лейки собираются. Рядом еще один алкомагазин, и еще, и еще. Подозреваю, что так много заведений на такую маленькую территорию не должно быть. А так, садик есть, парковка есть — мы не жалуемся. Ну и территория вообще ухоженная, — добавляет он.
Еще один плюс микрорайона, считает он, — в обеспеченности магазинами в целом, не только алкогольными: есть торговый центр и отдельные небольшие магазины. Погулять, по его словам, можно в парке, где застройщик высадил саженцы деревьев, для детей предусмотрены площадки.
— У нас на въезде детей почти нет, одни алкаши, по сути. А вот если идти глубже к новым домам, то там постоянно детские крики, хохот, жизнь прямо кипит. Красота там, конечно! У людей должно быть понимание, чтобы они видели одну и вторую сторону.
Самой главной проблемой, как говорит Александр, являются транспорт и пробки. Первую удалось решить запуском электробусов, до этого жители микрорайона пользовались автобусом №19, который ходил раз в полтора часа. Пробки же, по его мнению, — данность, с которой еще долго придется жить. Особенно тяжело приходится в летнее время, когда едут дачники.
— Летом, когда ветер, мы наблюдаем бури песчаные с золоотвала, он прямо напротив нас. Если балкон открытый летом, то буквально через 2–3 дня все будет в золе. Это тоже проблема такая. Этим летом было несколько бурь. Кто-то говорит: «Ой-ой, это невозможно!». Да в смысле невозможно, мы три года это наблюдаем, а вы только сейчас всполошились, — посмеивается он. — По идее золоотвал должны водой проливать, но зола летит. Очень неприятно, в городе и так дышать нечем.
Тем не менее, как объясняет мужчина, переезжать отсюда им не хочется, единственное — подумывает сменить свою студию на более просторное жилье в глубине «Дивногорского», там, где, по его словам, совсем иная атмосфера.
— Для переезда микрорайон, на мой взгляд, подходит тем, кто уже жил, например, на Затулинке: ему здесь будет нормально, своя стихия. А интеллигенту, человеку, который жил, допустим, в центре, будет сложно, ему не подойдет.
Что планируют на территории микрорайона — ответ застройщика
По словам коммерческого директора застройщика, ГК «СЛК», Евгении Марченко, на территории микрорайона планируют построить школу на 825 мест с профильными кабинетами и собственным спортивным стадионом.
— В проекте комплексного развития предусмотрено еще два муниципальных детских сада, землю для которых мы, как застройщик, безвозмездно передадим городу из своего земельного фонда. Проект утверждён департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, земля зарезервирована и не меняет своего назначения. На данный момент для жителей микрорайона в шаговой доступности расположено 2 корпуса МАДОУ д/с № 555. Распределением мест в муниципальных детских садах занимается отдел дошкольного образования мэрии, — рассказала она.
Что касается дороги, то там, как объясняет представитель застройщика, три года назад провели масштабную реконструкцию и расширение.
— Строительство муниципальных объектов образования и здравоохранения, развитие дорожной сети и муниципального транспорта находится под контролем департаментов мэрии, — добавила Евгения Марченко.
Корреспондент НГС не так давно прогулялась по улице Большой, вдоль которой пытаются жить люди. Над ними жужжат провода, подвалы заливает талыми водами, а транспорта катастрофически не хватает.