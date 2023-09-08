«Интеллигенту будет сложно». За что жители любят и ругают «Дивногорский» — здесь зелёные дворы, но в них собираются шайки

Елена: «В центре сугробы, а у нас чистят»

Елена Кухаренок с мужем и детьми жила в частном доме Балластного карьера, когда рядом начали строить «Дивногорский». На квартиру в шестиэтажке по соседству семья решилась пять лет назад: обзавелась 24-метровой студией за 1,25 миллиона рублей.



— Обещали-то много всего и сразу, но по итогу садику только 5 лет будет, школу вообще только строят, поликлинику в феврале запустили. Но сам микрорайон очень нравится. Я сама из Иркутска и детей из Иркутска перевезла, и вот мы в Новосибирске много где жили, даже в центре жили зимой. И я так скажу: вот какие сугробы в центре лежат, такого у нас нет. Дорогу чистят, в мешанине я не хожу, поэтому у нас в этом плане лучше, чем в центре, — рассуждает она.