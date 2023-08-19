«Неприятно, но не критично»: банки стали поднимать ставки по ипотеке — во сколько теперь обойдется жилье

— Поднялась ставка по ипотеке на вторичное жилье. Для новостроек она субсидированная, поэтому от роста ставки Центробанка ничего не изменится. Но многие покупатели на рынке новостроек — люди, которые продают старое жилье либо имеют накопления, либо берут ипотеку. Если мы благодаря увеличению ставки по ипотеке увидим уменьшение активности на вторичном рынке, то денег, которые перетекают на первичный рынок, станет меньше, — подчеркивает Александр Чернокульский.



Эксперт отметил, что точно предугадать, как изменится спрос, нельзя. Чем дешевле недвижимость — тем больше доля ипотечных заемщиков. Поэтому сильнее всего рост ставки скажется на тех, кто приобретает первое жилье, имея небольшой капитал.



— Есть те, кто, например, продает двухкомнатную квартиру и покупает трехкомнатную — для них это будет не так чувствительно, — говорит Александр Чернокульский. — Пострадают заемщики с маленьким первоначальным взносом. Как правило, это молодые специалисты, выпускники вузов. Люди с большим доходом в кризис не страдают, а зарабатывают дополнительные деньги.

