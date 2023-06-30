Застройщик ЖК около «Ауры» решил сделать два участка из шести — соседи опасаются, что там будут апартаменты

В документах земельной комиссии указано, что СК «Мета» хочет создать два участка из шести. На одном, площадью 10 080 квадратных метров, сегодня строится ЖК «Тихомиров», а второй, в 4226 квадратов, — свободный и без благоустройства. Также там говорится, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии (УАСИ) не возражает, если застройщик впоследствии объединит два новых участка. Но в том случае, если только один из них будет относиться к строящемуся комплексу, «Мете» придется готовить новую проектную документацию на строительство. Если в планах компании этого нет, ведомство готово выступить против объединения земли.