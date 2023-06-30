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Застройщик ЖК около «Ауры» решил сделать два участка из шести — соседи опасаются, что там будут апартаменты

НГС узнал у эксперта, может ли на территории появиться новый дом

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Рядом с домами у застройщика осталась земля

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Застройщик СК «Мета», который возводит ЖК «Тихомиров» около «Ауры», решил сформировать два участка из шести. Один из них будет свободным и достаточно большим, жители соседнего ЖК «Оазис» полагают, что в будущем там может появиться новая высотка или апартаменты. НГС узнал у эксперта, может ли застройщик построить новый дом, и спросил у «Тихомирова», зачем им межевать землю.

Боятся, что будут апартаменты

По предположениям читателя НГС, застройщик «Тихомирова» построил дома на участке таким образом, чтобы выделить под апартаменты часть земли, которая используется в благоустройстве. Застройщик, полагает мужчина, не будет объединять участки, как он заявляет на комиссии.

— Земельный участок со строительным мусором — часть территории, которая должна быть для благоустройства двух домов. Вместо этого застройщик хочет отделить участок, на котором должно быть благоустройство. И на нем построить новый объект, которого не было в разрешении на строительство, — рассказал читатель.

Жители ЖК «Оазис», по словам читателя, готовят обращение в мэрию города и прокуратуру региона.

Застройщик хочет создать два участка из шести

Застройщик хочет создать два участка из шести

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В документах земельной комиссии указано, что СК «Мета» хочет создать два участка из шести. На одном, площадью 10 080 квадратных метров, сегодня строится ЖК «Тихомиров», а второй, в 4226 квадратов, — свободный и без благоустройства. Также там говорится, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии (УАСИ) не возражает, если застройщик впоследствии объединит два новых участка. Но в том случае, если только один из них будет относиться к строящемуся комплексу, «Мете» придется готовить новую проектную документацию на строительство. Если в планах компании этого нет, ведомство готово выступить против объединения земли.

«Участки сформируют для эксплуатации дома»

НГС связался с СК «Мета». В компании объяснили, что они должны сформировать новые земельные участки для благоустройства и парковки, потому что строят на нескольких разделенных участках.

— Мы в силу закона и требований мэрии должны сформировать земельный участок для эксплуатации жилого дома, это наша обязанность, так как мы строим на «лоскутном одеяле» из участков. Участки мы в процессе межевания образуем для дома и для паркинга, — сообщил застройщик.

Земельная комиссия должна была пройти 29 июня, но ее отменили, вопросы перенесли на следующую.

Мнение эксперта

Как объяснил НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, сейчас у ЖК «Тихомиров» общая площадь участков — 14 335 квадратных метров, по разрешенной плотности застройки компания может построить 35 837 квадратных метров жилья. По двум выданным застройщику разрешениям на строительство получается почти 29 779 квадратных метров жилья и 6718 квадратных метров остается в запасе. Также эксперт отметил, что обязанность объединить землю указана у застройщика в акте ввода первой очереди ЖК.

По словам Михаила, на участке в 10 080 квадратных метров можно построить 25 200 квадратных метров жилья и комплексу по нормативам не хватает придомовой территории.

— Исходя из материалов комиссии, застройщик хочет отмежевать для уже строящегося ЖК территорию меньше требуемого. Во-первых, сдать вторую «свечку» без увеличения плотности застройки не получится. Во-вторых, возникает второй большой и свободный от застройки участок, который можно использовать повторно, — объяснил Михаил Рязанцев.

Год назад между жителями «Оазиса» и застройщиком ЖК «Тихомиров» уже был конфликт. Тогда «Тихомиров» обратился в мэрию с просьбой увеличить плотность застройки на своем участке, но местные жители с этим не согласны.

Недавно НГС побывал в первой башне ЖК «Тихомиров», который расположен на склоне недалеко от торгового центра «Аура» и граничит с одной стороны с гаражами и частным сектором, а с другой — с ЖК «Оазис». 33-этажный дом (29 этажей вверх и 4 — вниз) застройщик назвал в честь одного из основателей Новосибирска.

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