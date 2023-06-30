Застройщик ЖК около «Ауры» решил сделать два участка из шести — соседи опасаются, что там будут апартаменты

Застройщик СК «Мета», который возводит ЖК «Тихомиров» около «Ауры», решил сформировать два участка из шести. Один из них будет свободным и достаточно большим, жители соседнего ЖК «Оазис» полагают, что в будущем там может появиться новая высотка или апартаменты. НГС узнал у эксперта, может ли застройщик построить новый дом, и спросил у «Тихомирова», зачем им межевать землю.
Боятся, что будут апартаменты
По предположениям читателя НГС, застройщик «Тихомирова» построил дома на участке таким образом, чтобы выделить под апартаменты часть земли, которая используется в благоустройстве. Застройщик, полагает мужчина, не будет объединять участки, как он заявляет на комиссии.
— Земельный участок со строительным мусором — часть территории, которая должна быть для благоустройства двух домов. Вместо этого застройщик хочет отделить участок, на котором должно быть благоустройство. И на нем построить новый объект, которого не было в разрешении на строительство, — рассказал читатель.
Жители ЖК «Оазис», по словам читателя, готовят обращение в мэрию города и прокуратуру региона.
В документах земельной комиссии указано, что СК «Мета» хочет создать два участка из шести. На одном, площадью
«Участки сформируют для эксплуатации дома»
НГС связался с СК «Мета». В компании объяснили, что они должны сформировать новые земельные участки для благоустройства и парковки, потому что строят на нескольких разделенных участках.
— Мы в силу закона и требований мэрии должны сформировать земельный участок для эксплуатации жилого дома, это наша обязанность, так как мы строим на «лоскутном одеяле» из участков. Участки мы в процессе межевания образуем для дома и для паркинга, — сообщил застройщик.
Земельная комиссия должна была пройти
Мнение эксперта
Как объяснил НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, сейчас у ЖК «Тихомиров» общая площадь участков —
По словам Михаила, на участке в
— Исходя из материалов комиссии, застройщик хочет отмежевать для уже строящегося ЖК территорию меньше требуемого. Во-первых, сдать вторую «свечку» без увеличения плотности застройки не получится. Во-вторых, возникает второй большой и свободный от застройки участок, который можно использовать повторно, — объяснил Михаил Рязанцев.
Год назад между жителями «Оазиса» и застройщиком ЖК «Тихомиров» уже был конфликт. Тогда «Тихомиров» обратился в мэрию с просьбой увеличить плотность застройки на своем участке, но местные жители с этим не согласны.
Недавно НГС побывал в первой башне ЖК «Тихомиров», который расположен на склоне недалеко от торгового центра «Аура» и граничит с одной стороны с гаражами и частным сектором, а с другой — с ЖК «Оазис».