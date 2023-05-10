Не кичатся богатством: как выглядят квартиры в одном из самых престижных ЖК Новосибирска — они стоят от 19 до 53 миллионов

В Новосибирске дорогая недвижимость не сосредоточена в каком-то одном месте — многое зависит не только от расположения, но и от застройщика, и от конкретного проекта. В Заельцовском районе один жилой комплекс — «Переулок Бульварный» — поднял престиж и заодно среднюю цену квадрата целого микрорайона. Мы посмотрели, какие варианты предлагают в его домах, и выбрали 5 самых стильных.
Море и чайки — 19,8 миллиона рублей
Это самая скромная по площади квартира в обзоре: площадь трешки всего 72
Кухня в квартире уже привычно объединена с гостиной. Новым владельцам, судя по объявлению, останется встроенная бытовая техника (Bosh, Asko, Daikin), корпусная мебель и даже шерстяной ковер Brink&Campman — бренд, вероятно, указан для ценителей.
Нейтральная территория — 34 миллиона
Эту трешку площадью 109,5 кв. м предлагают как вариант под ключ, причем здесь заменили даже по умолчанию неплохую проводку — сделали медную. Оконные откосы тоже заменили — на искусственный камень.
— Квартира в едином спокойном стиле, где абсолютно всё выполнено с хорошим вкусом, вниманием к деталям и запасом прочности, — не скупится на похвалы продавец в объявлении.
Стиль действительно спокойный: преобладающий цвет в интерьере — бежевый, обошлось вообще без ярких деталей, если не считать темно-зеленые шторы в одной из комнат. Покупателям, судя по объявлению, останутся как минимум кухня с фасадами «Мона» и встроенной техникой Miele, мягкая мебель от Estetica, санфаянс в санузлах и климатическая система.
Квартира в цвету — 36,5 миллиона
4-комнатная квартира площадью 141 квадрат тоже выполнена в нейтральной цветовой гамме. Зато яркий акцент здесь — на всю стену гостиной: не то фреска, не то фотообои (в объявлении этот момент не уточняют) с россыпью пионов.
Покупателям обещают оставить всё встроенное — мебель и бытовую технику. Ну и акцентные обои в спальнях, которые продолжают заданный в гостиной тренд.
Хрусталь и зеркала — 48,3 миллиона рублей
Проект этой трешки тоже авторский: его, как указано в объявлении, разработала Татьяна Белозёрова из компании «Ваш дизайнер» с учетом «самых свежих интерьерных трендов». В интерьере много зеркал, которые бесконечно отражают свет стеклянных люстр, и отделки керамогранитом — особенно впечатляюще она выглядит в одном из санузлов.
— Кухня фабрики Mossman. Бытовая техника: холодильник, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная и стиральная машины Haier, микроволновая печь — Bosch, сушильная машина — Miele. Керамогранит Grandiosa (Brennero Италия), — перечисляет несомненные преимущества продавец.
В квартире установлены видеонаблюдение и сигнализация, а еще из бонусов — электрический камин на мраморном основании.
Пентхаус с экостенами — 53 миллиона
В объявлении о продаже самой дорогой квартиры не только в этом обзоре, но и в комплексе в целом, практически нет описания. Всё, что посчитал нужным рассказать продавец, — то, что квартира расположена на последнем,
Что из получившегося интерьера получат покупатели, в варианте не указано. Как и то, кто работал над его дизайном. В квартире прослеживается рука мастера: помещения объединяет отделка деревом, которая переходит с кухонных фасадов на стены и встроенные шкафы и стеллажи и затем в корпусную мебель. А озеленение стен мхом встречается в гостиной и в одном из санузлов. Из общего строгого стиля выбиваются разве что детские — в них явно живут юные леди.
В «Переулке Бульварный» кроме квартир примечательные подъезды — с каминами, мягкой мебелью и необычным декором.