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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

Не кичатся богатством: как выглядят квартиры в одном из самых престижных ЖК Новосибирска — они стоят от 19 до 53 миллионов

В «Переулке Бульварном» можно отслеживать интерьерные тенденции: квартиры — и их интерьеры — здесь совсем новые

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«Переулок Бульварный» — один из самых дорогих и престижных ЖК в Новосибирске, и интерьеры в его квартирах под стать

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В Новосибирске дорогая недвижимость не сосредоточена в каком-то одном месте — многое зависит не только от расположения, но и от застройщика, и от конкретного проекта. В Заельцовском районе один жилой комплекс — «Переулок Бульварный» — поднял престиж и заодно среднюю цену квадрата целого микрорайона. Мы посмотрели, какие варианты предлагают в его домах, и выбрали 5 самых стильных.

Море и чайки — 19,8 миллиона рублей

Интерьер квартиры вдохновлен морским побережьем — это заметно в цветах, отделке и декоре

Интерьер квартиры вдохновлен морским побережьем — это заметно в цветах, отделке и декоре

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Это самая скромная по площади квартира в обзоре: площадь трешки всего 72 кв. м. Над дизайном интерьера здесь, как указано в объявлении, работали в студии Leytan Design — этот проект даже попал в журнал «Современный интерьер Сибирь». Вдохновением для него стало Средиземноморье — оно прослеживается в цвете и, разумеется, в конкретных отсылках: в светильниках-птицах, на стене спальни, будто перенесенной с песчаного пляжа во время отлива.

Кухня фактически сливается со стеной, так что создается впечатление, что ее и нет

Кухня фактически сливается со стеной, так что создается впечатление, что ее и нет

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В квартире кухня-гостиная и две спальни: родительская и детская

В квартире кухня-гостиная и две спальни: родительская и детская

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В спальне родителей стена будто сформирована волнами и ветром

В спальне родителей стена будто сформирована волнами и ветром

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Кухня в квартире уже привычно объединена с гостиной. Новым владельцам, судя по объявлению, останется встроенная бытовая техника (Bosh, Asko, Daikin), корпусная мебель и даже шерстяной ковер Brink&Campman — бренд, вероятно, указан для ценителей.

Нейтральная территория — 34 миллиона

Квартира максимально нейтральная, в ней может жить кто угодно, наполняя деталями

Квартира максимально нейтральная, в ней может жить кто угодно, наполняя деталями

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Вся техника, согласно объявлению, останется новым владельцам

Вся техника, согласно объявлению, останется новым владельцам

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Эту трешку площадью 109,5 кв. м предлагают как вариант под ключ, причем здесь заменили даже по умолчанию неплохую проводку — сделали медную. Оконные откосы тоже заменили — на искусственный камень.

— Квартира в едином спокойном стиле, где абсолютно всё выполнено с хорошим вкусом, вниманием к деталям и запасом прочности, — не скупится на похвалы продавец в объявлении.

Спальни отличаются декором стен: в спальне родителей крупный геометрический узор на акцентной стене

Спальни отличаются декором стен: в спальне родителей крупный геометрический узор на акцентной стене

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В комнате, по всей видимости подростка, узор мельче и есть цветовые акценты

В комнате, по всей видимости подростка, узор мельче и есть цветовые акценты

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Стиль действительно спокойный: преобладающий цвет в интерьере — бежевый, обошлось вообще без ярких деталей, если не считать темно-зеленые шторы в одной из комнат. Покупателям, судя по объявлению, останутся как минимум кухня с фасадами «Мона» и встроенной техникой Miele, мягкая мебель от Estetica, санфаянс в санузлах и климатическая система.

Квартира в цвету — 36,5 миллиона

Стена с пионами — главная достопримечательность этой квартиры

Стена с пионами — главная достопримечательность этой квартиры

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Зона кухни выдержана в стиле, близком к классике

Зона кухни выдержана в стиле, близком к классике

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4-комнатная квартира площадью 141 квадрат тоже выполнена в нейтральной цветовой гамме. Зато яркий акцент здесь — на всю стену гостиной: не то фреска, не то фотообои (в объявлении этот момент не уточняют) с россыпью пионов.

По сути, в каждой комнате своя акцентная стена: в спальне родителей — цветущие ветви

По сути, в каждой комнате своя акцентная стена: в спальне родителей — цветущие ветви

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В комнате подростка — тропический сад

В комнате подростка — тропический сад

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В спальне младших детей обошлось без акцентов на стенах — зато мебель яркая

В спальне младших детей обошлось без акцентов на стенах — зато мебель яркая

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Покупателям обещают оставить всё встроенное — мебель и бытовую технику. Ну и акцентные обои в спальнях, которые продолжают заданный в гостиной тренд.

Хрусталь и зеркала — 48,3 миллиона рублей

Основа этого интерьера тоже нейтральная, но цветовые акценты контрастные: например, глубокого зеленого цвета диван

Основа этого интерьера тоже нейтральная, но цветовые акценты контрастные: например, глубокого зеленого цвета диван

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Кухонные фасады будто повторяют сборку гардин — везде всё продумано

Кухонные фасады будто повторяют сборку гардин — везде всё продумано

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Проект этой трешки тоже авторский: его, как указано в объявлении, разработала Татьяна Белозёрова из компании «Ваш дизайнер» с учетом «самых свежих интерьерных трендов». В интерьере много зеркал, которые бесконечно отражают свет стеклянных люстр, и отделки керамогранитом — особенно впечатляюще она выглядит в одном из санузлов.

В квартире множество светильников — преимущественно из стекла

В квартире множество светильников — преимущественно из стекла

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Отделка комнат в целом нейтральная, а обстановка функциональная

Отделка комнат в целом нейтральная, а обстановка функциональная

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— Кухня фабрики Mossman. Бытовая техника: холодильник, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная и стиральная машины Haier, микроволновая печь — Bosch, сушильная машина — Miele. Керамогранит Grandiosa (Brennero Италия), — перечисляет несомненные преимущества продавец.

Неожиданно на нейтральном фоне выглядит санузел с примечательным керамогранитом на стенах

Неожиданно на нейтральном фоне выглядит санузел с примечательным керамогранитом на стенах

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В квартире установлены видеонаблюдение и сигнализация, а еще из бонусов — электрический камин на мраморном основании.

Пентхаус с экостенами — 53 миллиона

Самая дорогая квартира обзора — уже с большим количеством деталей и яркими акцентами

Самая дорогая квартира обзора — уже с большим количеством деталей и яркими акцентами

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Гостиную и кухню разделяет колонна, но объединяет отделка деревом. В кухне есть встроенный винный холодильник

Гостиную и кухню разделяет колонна, но объединяет отделка деревом. В кухне есть встроенный винный холодильник

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В объявлении о продаже самой дорогой квартиры не только в этом обзоре, но и в комплексе в целом, практически нет описания. Всё, что посчитал нужным рассказать продавец, — то, что квартира расположена на последнем, 15-м этаже, ее окна выходят на три стороны, а отделку делали по современному дизайн-проекту.

На стене растет композиция из мха

На стене растет композиция из мха

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Живые панно есть и в ванной

Живые панно есть и в ванной

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Спальня в квартире строгая и минималистичная, при этом в ней достаточно места для хранения вещей

Спальня в квартире строгая и минималистичная, при этом в ней достаточно места для хранения вещей

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Отделка детских немного отличается от остальных комнат: здесь нет отделки деревом, зато больше цвета

Отделка детских немного отличается от остальных комнат: здесь нет отделки деревом, зато больше цвета

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Еще одну детскую можно, кажется, бесконечно заполнять мелочами

Еще одну детскую можно, кажется, бесконечно заполнять мелочами

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Что из получившегося интерьера получат покупатели, в варианте не указано. Как и то, кто работал над его дизайном. В квартире прослеживается рука мастера: помещения объединяет отделка деревом, которая переходит с кухонных фасадов на стены и встроенные шкафы и стеллажи и затем в корпусную мебель. А озеленение стен мхом встречается в гостиной и в одном из санузлов. Из общего строгого стиля выбиваются разве что детские — в них явно живут юные леди.

В «Переулке Бульварный» кроме квартир примечательные подъезды — с каминами, мягкой мебелью и необычным декором.

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