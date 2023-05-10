Не кичатся богатством: как выглядят квартиры в одном из самых престижных ЖК Новосибирска — они стоят от 19 до 53 миллионов

Эту трешку площадью 109,5 кв. м предлагают как вариант под ключ, причем здесь заменили даже по умолчанию неплохую проводку — сделали медную. Оконные откосы тоже заменили — на искусственный камень.



— Квартира в едином спокойном стиле, где абсолютно всё выполнено с хорошим вкусом, вниманием к деталям и запасом прочности, — не скупится на похвалы продавец в объявлении.