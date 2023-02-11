Звезды на потолке, балдахины и хаммам. Что можно найти в самых дорогих квартирах тихого центра — топ-5

Тихий центр знаменит в первую очередь своими историческими кварталами, заставшими еще дореволюционный Новониколаевск. Сюда водят туристов, приезжают посидеть в кафе и барах, а особо удачливые обзаводятся жильем, которое может доходить в цене до 380 тысяч за квадратный метр (в только что построенном доме). Мы выбрали пять самых роскошных вариантов квартир в новых жилых комплексах — позволить себе там жить смогут лишь те, у кого найдется хотя бы 38 миллионов рублей.
Премиальная «четырешка» в доме с фонтаном — 38 миллионов
Большую четырехкомнатную квартиру, которую продавец называет премиальной, продают в ЖК Milk House.
— Объект продается полностью укомплектованным мебелью и техникой, с дизайнерским ремонтом, выполненным качественными премиальными материалами. На стены нанесена декоративная штукатурка, пол уложен итальянским паркетом и керамогранитом, — говорится в описании.
Больше об объекте неизвестно ничего — продавец скуп на описание квартиры, но охотно рассказывает о самом ЖК. В нем, как указано в объявлении, есть детский городок, фонтан и огороженная территория.
Судя по фотографиям, в квартире две спальни, одна детская и гостиная с большим камином.
Квартиру продают с сентября, и за это время она основательно подешевела — с 43 до 38 миллионов рублей.
«Трешка»
с тремя лоджиями и оружейным сейфом — 40 миллионов
В ЖК «Паркхаус» с видом на сквер «Водник» расположена трехкомнатная элитная квартира площадью 137 квадратов.
— В квартире выполнен качественный ремонт европейскими материалами. Подогрев полов во всех санузлах, зоне кухни, прихожей с терморегуляторами. Встроенный пылесос. Имеется оружейный сейф, — пишет продавец в объявлении.
В квартире одна спальня, вторая комната отдана под кабинет, и именно здесь, судя по всему, и расположен сейф. Еще в квартире есть большая кухня, соединенная с гостиной, и ванная комната, где есть хаммам.
Стоимость квартиры — 40 миллионов. Ее, если верить объявлению, продают с февраля.
Шестикомнатная квартира в таинственном доме, «скрытом от глаз», — 46 миллионов
Просторное жилье располагается в клубном доме, где всего 22 квартиры. Как подчеркивает продавец в объявлении, дом «удачно скрыт от посторонних глаз». Он находится по соседству с таинственным замком, который, как писал НГС, приписывают одиозному олигарху.
— Квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой для комфортного проживания, выполнен качественный ремонт в светлых тонах, — указывает в объявлении продавец.
Других подробностей о планировке квартиры нет, но, судя по фото, здесь есть гостиная, совмещенная с кухней, четыре спальни, большая хозяйственная комната, два санузла и еще одна комната, которую, видимо, будущие владельцы смогут использовать по своему усмотрению.
Жилье продают с ноября, и оно никак не изменилось в цене — 46 миллионов рублей (236 тысяч за квадрат).
Пятикомнатное жилье с двумя саунами и джакузи — 58 миллионов
Огромная квартира — второй номер списка — продается в ЖК «Паркхаус». Огороженная территория дома, почти 250 квадратов площади, несколько спален и санузлов — и это еще не всё.
— Подогрев полов во всех санузлах, в прихожей с терморегуляторами, в спа-комнате две сауны и бассейн, встроенный пылесос, автономная вентиляция и кондиционирование, — говорится в объявлении.
Впрочем, бассейн, о котором говорит продавец, на фото больше напоминает джакузи. В остальном же всё так, как и указано в объявлении.
Квартире ищут покупателя с ноября прошлого года, ее цена за это время никак не изменилась — 58 миллионов рублей.
200-метровая квартира со стразами и ониксом — 77 миллионов
Самая дорогая квартира обзора нашлась в ЖК Montblanc Residence, она же — одна из самых дорогих в городе.
— Сама идея дизайна — тоже дуэт. Дуэт двух стилей — ар-деко и классицизма. Итог этого союза — уникальный интерьер класса de luxe — интерьер-приключение, интерьер-сенсация. <…> В отделке квартиры царственно доминируют мрамор, оникс, шпон ценных пород дерева, натуральный дубовый паркет — слагаемые роскошных интерьеров и прекрасных, уникальных вещей, — говорится в описании.
В квартире несколько спален (в том числе детская), гостиная с камином, которая объединена с кухней, кабинет и санузлы.
НГС ранее рассказывал про эту квартиру. В ноябре ее продавали за 99 миллионов рублей, сейчас вариант подешевел до 77 миллионов.
А так выглядит подборка самых дорогих квартир, которые продают на Красном проспекте. Цены стартуют от 18 миллионов.