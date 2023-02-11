Звезды на потолке, балдахины и хаммам. Что можно найти в самых дорогих квартирах тихого центра — топ-5

Квартиру продают с сентября, и за это время она основательно подешевела — с 43 до 38 миллионов рублей.



«Трешка

с тремя лоджиями и оружейным сейфом — 40 миллионов

В ЖК «Паркхаус» с видом на сквер «Водник» расположена трехкомнатная элитная квартира площадью 137 квадратов.



— В квартире выполнен качественный ремонт европейскими материалами. Подогрев полов во всех санузлах, зоне кухни, прихожей с терморегуляторами. Встроенный пылесос. Имеется оружейный сейф, — пишет продавец в объявлении.



В квартире одна спальня, вторая комната отдана под кабинет, и именно здесь, судя по всему, и расположен сейф. Еще в квартире есть большая кухня, соединенная с гостиной, и ванная комната, где есть хаммам.