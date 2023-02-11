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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

Звезды на потолке, балдахины и хаммам. Что можно найти в самых дорогих квартирах тихого центра — топ-5

В обзор попали три элитных ЖК и один клубный дом, в котором всего 22 квартиры

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Стоимость жилья в тихом центре может доходить до гигантских сумм. В наш обзор попали пять вариантов — все они расположены в элитных домах

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Тихий центр знаменит в первую очередь своими историческими кварталами, заставшими еще дореволюционный Новониколаевск. Сюда водят туристов, приезжают посидеть в кафе и барах, а особо удачливые обзаводятся жильем, которое может доходить в цене до 380 тысяч за квадратный метр (в только что построенном доме). Мы выбрали пять самых роскошных вариантов квартир в новых жилых комплексах — позволить себе там жить смогут лишь те, у кого найдется хотя бы 38 миллионов рублей.

Премиальная «четырешка» в доме с фонтаном — 38 миллионов

Большую четырехкомнатную квартиру, которую продавец называет премиальной, продают в ЖК Milk House.

— Объект продается полностью укомплектованным мебелью и техникой, с дизайнерским ремонтом, выполненным качественными премиальными материалами. На стены нанесена декоративная штукатурка, пол уложен итальянским паркетом и керамогранитом, — говорится в описании.

В квартире сделан дизайнерский ремонт

В квартире сделан дизайнерский ремонт

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В гостиной есть камин

В гостиной есть камин

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А в детской — потолок со звездами

А в детской — потолок со звездами

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Больше об объекте неизвестно ничего — продавец скуп на описание квартиры, но охотно рассказывает о самом ЖК. В нем, как указано в объявлении, есть детский городок, фонтан и огороженная территория.

Судя по фотографиям, в квартире две спальни, одна детская и гостиная с большим камином.

ЖК с закрытой территорией

ЖК с закрытой территорией

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Квартиру продают с сентября, и за это время она основательно подешевела — с 43 до 38 миллионов рублей.

«Трешка

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с тремя лоджиями и оружейным сейфом — 40 миллионов

В ЖК «Паркхаус» с видом на сквер «Водник» расположена трехкомнатная элитная квартира площадью 137 квадратов.

— В квартире выполнен качественный ремонт европейскими материалами. Подогрев полов во всех санузлах, зоне кухни, прихожей с терморегуляторами. Встроенный пылесос. Имеется оружейный сейф, — пишет продавец в объявлении.

В квартире одна спальня, вторая комната отдана под кабинет, и именно здесь, судя по всему, и расположен сейф. Еще в квартире есть большая кухня, соединенная с гостиной, и ванная комната, где есть хаммам.

Гостиную соединили с кухней и обеденной зоной

Гостиную соединили с кухней и обеденной зоной

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Ванная комната с хаммамом

Ванная комната с хаммамом

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В квартире одна спальня, зато три лоджии с видом на центр города

В квартире одна спальня, зато три лоджии с видом на центр города

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Стоимость квартиры — 40 миллионов. Ее, если верить объявлению, продают с февраля.

Шестикомнатная квартира в таинственном доме, «скрытом от глаз», — 46 миллионов

Просторное жилье располагается в клубном доме, где всего 22 квартиры. Как подчеркивает продавец в объявлении, дом «удачно скрыт от посторонних глаз». Он находится по соседству с таинственным замком, который, как писал НГС, приписывают одиозному олигарху.

— Квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой для комфортного проживания, выполнен качественный ремонт в светлых тонах, — указывает в объявлении продавец.

В квартире шесть комнат — в общей сложности 194 квадрата

В квартире шесть комнат — в общей сложности 194 квадрата

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Каждая из спален оформлена по-своему, но весь ремонт сделан в светлых тонах

Каждая из спален оформлена по-своему, но весь ремонт сделан в светлых тонах

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Один из санузлов

Один из санузлов

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Других подробностей о планировке квартиры нет, но, судя по фото, здесь есть гостиная, совмещенная с кухней, четыре спальни, большая хозяйственная комната, два санузла и еще одна комната, которую, видимо, будущие владельцы смогут использовать по своему усмотрению.

А вот и сам таинственный дом на 22 квартиры

А вот и сам таинственный дом на 22 квартиры

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Жилье продают с ноября, и оно никак не изменилось в цене — 46 миллионов рублей (236 тысяч за квадрат).

Пятикомнатное жилье с двумя саунами и джакузи — 58 миллионов

Огромная квартира — второй номер списка — продается в ЖК «Паркхаус». Огороженная территория дома, почти 250 квадратов площади, несколько спален и санузлов — и это еще не всё.

— Подогрев полов во всех санузлах, в прихожей с терморегуляторами, в спа-комнате две сауны и бассейн, встроенный пылесос, автономная вентиляция и кондиционирование, — говорится в объявлении.

В ванной комнате чувствуется восточный колорит (да, это ванная)

В ванной комнате чувствуется восточный колорит (да, это ванная)

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Есть и джакузи

Есть и джакузи

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В стоимость квартиры входят две теплые парковки

В стоимость квартиры входят две теплые парковки

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Детская комната

Детская комната

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Впрочем, бассейн, о котором говорит продавец, на фото больше напоминает джакузи. В остальном же всё так, как и указано в объявлении.

Квартире ищут покупателя с ноября прошлого года, ее цена за это время никак не изменилась — 58 миллионов рублей.

200-метровая квартира со стразами и ониксом — 77 миллионов

Самая дорогая квартира обзора нашлась в ЖК Montblanc Residence, она же — одна из самых дорогих в городе.

— Сама идея дизайна — тоже дуэт. Дуэт двух стилей — ар-деко и классицизма. Итог этого союза — уникальный интерьер класса de luxe — интерьер-приключение, интерьер-сенсация. <…> В отделке квартиры царственно доминируют мрамор, оникс, шпон ценных пород дерева, натуральный дубовый паркет — слагаемые роскошных интерьеров и прекрасных, уникальных вещей, — говорится в описании.

Гостиная совмещена с кухней

Гостиная совмещена с кухней

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В гостиной установлен камин

В гостиной установлен камин

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Ванна с колоннами

Ванна с колоннами

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По всей квартире висят картины со стразами

По всей квартире висят картины со стразами

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В квартире несколько спален (в том числе детская), гостиная с камином, которая объединена с кухней, кабинет и санузлы.

НГС ранее рассказывал про эту квартиру. В ноябре ее продавали за 99 миллионов рублей, сейчас вариант подешевел до 77 миллионов.

А так выглядит подборка самых дорогих квартир, которые продают на Красном проспекте. Цены стартуют от 18 миллионов.

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