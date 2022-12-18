Черные люстры, сауна и королевские спальни. Пять дорогих и роскошных квартир на Красном проспекте — смотрим интерьеры

Жилье располагается на 15-м этаже, откуда открывается вид на площадь Калинина. Его сдали в 2019 году, и ремонт в «трешке» совсем свежий.



— В квартире выполнен дизайнерский ремонт из очень качественных и дорогих материалов. Мебель и техника заказывались специально для наполнения квартиры — в Новосибирске сейчас такого практически не найти. Цена по сравнению с аналогичными вариантами в данной локации обоснована именно качеством ремонта, мебели и техники и видовыми характеристиками данного объекта, — объясняет продавец.