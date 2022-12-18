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Тема дняПять роскошных квартир на Красном проспекте
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Черные люстры, сауна и королевские спальни. Пять дорогих и роскошных квартир на Красном проспекте — смотрим интерьеры

Цены стартуют от 18 миллионов рублей

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В обзор попали квартиры как в недавно построенных домах, так и жилье в зданиях, построенных в 90-х годах

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В Новосибирске хватает статусных направлений для жизни. Чего стоит только одно Дачное шоссе, где находятся резиденция губернатора, а также десятки закрытых коттеджных поселков с элитными домами. Но это скорее про загородную жизнь, а если хочется обзавестись квартирой где-нибудь в центре или рядом с ним, то Красный проспект точно будет в топе. НГС изучил объявления на сайте N1.ru о продаже самых дорогих квартир на этой улице и предлагает вам взглянуть на пять наиболее примечательных вариантов: кое-где цена за квадрат доходит до 320 тысяч рублей.

«Трешка» с синей мебелью, которую «в городе не найти». 18 млн за вид на площадь Калинина

80-метровую квартиру продают недалеко от магазина Metro на улице Северной. Это Заельцовский район, конец Красного проспекта, и, если верить объявлению, ЖК с закрытой территорией и панорамными окнами.

Такой вид открывается из окон квартиры

Такой вид открывается из окон квартиры

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У ЖК закрытый двор

У ЖК закрытый двор

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Жилье располагается на 15-м этаже, откуда открывается вид на площадь Калинина. Его сдали в 2019 году, и ремонт в «трешке» совсем свежий.

— В квартире выполнен дизайнерский ремонт из очень качественных и дорогих материалов. Мебель и техника заказывались специально для наполнения квартиры — в Новосибирске сейчас такого практически не найти. Цена по сравнению с аналогичными вариантами в данной локации обоснована именно качеством ремонта, мебели и техники и видовыми характеристиками данного объекта, — объясняет продавец.

По словам продавца, квартира стоит так дорого именно из-за ее наполнения

По словам продавца, квартира стоит так дорого именно из-за ее наполнения

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В жилье гостиная совмещена с кухней

В жилье гостиная совмещена с кухней

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А это главная спальня. Вторую отдали под детскую

А это главная спальня. Вторую отдали под детскую

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Лаконичная ванная комната

Лаконичная ванная комната

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Квартиру продают за 17,9 миллиона рублей, то есть по цене 224 тысячи рублей за квадратный метр. Объявление о продаже появилось в ноябре, но регулярно обновляется. Жилье за это время в цене не изменилось.

Квартира в «элитном доме классической кладки» недалеко от метро «Красный проспект» (18,6 млн)

В квартале между улицами Красный проспект и Достоевского располагается четвертый вариант нашей подборки. Это четырехкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома, построенного более 20 лет назад. Продавец называет его элитным и подчеркивает: предложение уникальное, поскольку заехать жить можно хоть сразу после покупки.

Дом, где продается квартира, построен в 1999 году

Дом, где продается квартира, построен в 1999 году

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— Предлагается к продаже стильная, просторная квартира (132,1 квадратного метра) с идеальным ремонтом в самом центре Новосибирска! Элитный дом классической кирпичной кладки. Квартира продается практически со всей мебелью и со всей встроенной бытовой техникой (Miele), — говорится в объявлении.

В квартире есть три спальни, кухня-гостиная площадью 60 квадратов, два санузла, гардеробная, а также лоджия и балкон.

В описании говорится, что в квартире сделан дизайнерский ремонт

В описании говорится, что в квартире сделан дизайнерский ремонт

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Жилье выдержано в классическом стиле

Жилье выдержано в классическом стиле

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Кухня, совмещенная с гостиной

Кухня, совмещенная с гостиной

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Владельцы явно предпочитают дерево. А вот о том, что в спальне делает холодильник, продавец умалчивает

Владельцы явно предпочитают дерево. А вот о том, что в спальне делает холодильник, продавец умалчивает

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Вид на обжитую лоджию

Вид на обжитую лоджию

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С квартирой готовы расстаться за 18,6 миллиона рублей (140 тысяч за квадрат). Объявление появилось на сайте N1.ru в конце ноября, цена за это время никак не изменилась.

Черные люстры и много дерева. Квартира за 22 млн в старом элитном доме

И еще один вариант из этого дома возле метро «Красный проспект». Жилье на этот раз побольше — 156 квадратов вместо 132. Располагается на этом же этаже, что и квартира за 18,6 миллиона, правда, стоит дороже — 22 миллиона рублей (140 тысяч за квадрат).

Снова смотрим на этот же дом, но с другого ракурса

Снова смотрим на этот же дом, но с другого ракурса

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В описании вновь упоминается «элитный дом классической кирпичной кладки» и вариант «заезжай и живи». Но продавец также добавляет:

— Идеальная планировка: просторная кухня-гостиная, три спальни, кабинет, два полноценных санузла, гардеробная, три лоджии. Сам дом расположен на второй линии от дороги, что гарантирует отсутствие городского шума. Подъезд чистый, круглосуточный консьерж, по всему периметру дома оборудовано видеонаблюдение.

Квартира может показаться пустоватой. В ней, например, есть такой холл

Квартира может показаться пустоватой. В ней, например, есть такой холл

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В остальном же жилье полностью обставлено

В остальном же жилье полностью обставлено

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И снова дерево

И снова дерево

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Отдельные комнаты выглядят чуть более современно, вероятно, ремонт в них более свежий

Отдельные комнаты выглядят чуть более современно, вероятно, ремонт в них более свежий

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А вот ванная с черными полотенцами и люстрой

А вот ванная с черными полотенцами и люстрой

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А еще здесь есть контрастная стена

А еще здесь есть контрастная стена

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Продают жилье с 16 ноября, цена за месяц никак не изменилась.

Классика в клубном доме возле железной дороги. 23 миллиона — и квартира ваша

Еще дороже стоит поселиться возле метро «Гагаринская», в доме клубного типа 1998 года постройки. Именно здесь продается «трешка» площадью 140 квадратов в классическом стиле.

Жилье продавец называет «элегантной квартирой комфортной планировки с большими пространствами».

В квартире буквально всё сияет

В квартире буквально всё сияет

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Не обошлось и без золотого декора

Не обошлось и без золотого декора

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— Три изолированные комнаты правильной прямоугольной формы. Большая ванная комната с хозяйственной комнатой. Просторный холл. Окна выходят на две стороны. Две опоясывающие лоджии, одна из которых оборудована под фитнес. Высота потолков 3 метра, — перечисляет он в описании.

Одна из спален

Одна из спален

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Детская комната

Детская комната

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Фитнес-лоджию, о которой говорилось в описании, нам не показали, но зато можно взглянуть на гостиную

Фитнес-лоджию, о которой говорилось в описании, нам не показали, но зато можно взглянуть на гостиную

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Объявление разместили в сентябре, и, судя по тому, что его регулярно обновляют, оно по-прежнему актуально. Цена так и осталась прежней — 23 миллиона.

Квартира дизайнера: черная сантехника, шторы black out и сауна из алтайского кедра (26,5 млн)

Самым дорогим вариантом стала «трешка» в доме напротив ДК «Энергия». Она едва ли не самая маленькая по размеру среди квартир обзора (82 квадрата), зато самая дорогая — 26,5 миллиона рублей, то есть почти 320 тысяч за квадрат.

Возможно, дело всё в том, что жилье принадлежит дизайнеру — это подчеркивается в описании к объекту:

— Это квартира дизайнера, поэтому все предметы и интерьер создавали добротно и не скупясь на важные материалы. Сантехника черная матовая от итальянского бренда Раffоni Twееt Rоund. Ее реальная стоимость на текущий момент — от 350 000. Инвентарный кондиционер премиального класса поддерживает температуру без сквозняков. Подоконники на кухне отделаны шпоном дуба, стол — из массива дуба.

В объявлении не так много фотографий, а некоторые кадры заменены иллюстрациями из дизайн-проекта. Хотя в описании отмечается, что ремонт завершен

В объявлении не так много фотографий, а некоторые кадры заменены иллюстрациями из дизайн-проекта. Хотя в описании отмечается, что ремонт завершен

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В квартире есть хозяйская спальня и детская, а также гостиная, объединенная с кухней. Почти везде, как указывает продавец, висят шторы black out, которые не пропускают солнечный свет

В квартире есть хозяйская спальня и детская, а также гостиная, объединенная с кухней. Почти везде, как указывает продавец, висят шторы black out, которые не пропускают солнечный свет

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А еще в квартире есть сауна — она сделана из алтайского кедра

А еще в квартире есть сауна — она сделана из алтайского кедра

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Квартиру продают (хотя, как говорится в объявлении, возможен и обмен на другую недвижимость) с августа, и за это время она сбросила в цене — летом жилье стоило 30 миллионов.

В ноябре в Академгородке продавали одну из самых дорогих квартир — взгляните на пентхаус за 90 миллионов рублей.

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