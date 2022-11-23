Одну из самых дорогих квартир Новосибирска продают в Академгородке — смотрим на пентхаус за 90 миллионов

— Пентхаус с двумя террасами, большая — на нижнем этаже и одна меньшей площадью — на верхнем этаже. Виды из окон на Обское море, новый корпус НГУ, Технопарк, большие лесные массивы. Ориентация окон на все стороны света. Нижний этаж пентхауса, включая террасу с видом на Обское водохранилище, сделан максимально общественным для активного времяпрепровождения, приготовления и приема пищи, разнообразного отдыха и приема гостей, — говорится в описании к объекту.

