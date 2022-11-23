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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Одну из самых дорогих квартир Новосибирска продают в Академгородке — смотрим на пентхаус за 90 миллионов

Его окна выходят на Обское море, академовский лес и Технопарк

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Двухэтажную квартиру продают с лета

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В Академгородке Новосибирска выставили на продажу квартиру свободной планировки площадью более 260 квадратов. За пентхаус, разместившийся на 14 и 15 этажах в доме на проспекте Академика Коптюга, просят 89,9 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось на сайте N1 еще летом, но оно регулярно обновляется, последний раз — вчера, 22 ноября.

— Пентхаус с двумя террасами, большая — на нижнем этаже и одна меньшей площадью — на верхнем этаже. Виды из окон на Обское море, новый корпус НГУ, Технопарк, большие лесные массивы. Ориентация окон на все стороны света. Нижний этаж пентхауса, включая террасу с видом на Обское водохранилище, сделан максимально общественным для активного времяпрепровождения, приготовления и приема пищи, разнообразного отдыха и приема гостей, — говорится в описании к объекту.

Продавец отмечает, что планировка в квартире свободная, но выделяется несколько зон — лаундж-зона с дровяной печью на террасе, зона столовой и кухни, прачечный блок, зона барбекю и «семейно-кулуарный» этаж со спальнями, душем и хаммамом.

Квартира выглядит пустой — в ней минимум мебели

Квартира выглядит пустой — в ней минимум мебели

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Зато здесь много деревянной отделки

Зато здесь много деревянной отделки

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Продавец утверждает, что панели покрыты натуральным деревянным шпоном благородных пород, а вся встроенная мебель ручной работы

Продавец утверждает, что панели покрыты натуральным деревянным шпоном благородных пород, а вся встроенная мебель ручной работы

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Кое-какая мебель и техника в квартире всё-таки имеется

Кое-какая мебель и техника в квартире всё-таки имеется

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Окна в квартире выходят на все стороны света

Окна в квартире выходят на все стороны света

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Например, с террасы открывается вид на Обское море

Например, с террасы открывается вид на Обское море

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В квартире есть хаммам и несколько ванных комнат, в том числе для гостей

В квартире есть хаммам и несколько ванных комнат, в том числе для гостей

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Одна из спален

Одна из спален

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Немного о видах на Академгородок и новый корпус НГУ

Немного о видах на Академгородок и новый корпус НГУ

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Сам дом, где продается квартира, был построен в 2010 году

Сам дом, где продается квартира, был построен в 2010 году

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Сейчас в базе N1.ru можно найти два объявления о продаже этого пентхауса, в одном из них уточняется, что здесь никто не жил. В августе его выставляли на продажу за 85 миллионов рублей, затем в октябре цена выросла почти на 5 миллионов.

Пока это самая дорогая квартира из продающихся в настоящее время в многоэтажке на Академика Коптюга. Но раньше можно было найти и гораздо более статусные варианты — все они попадали в наши подборки самого роскошного новосибирского жилья. Так, в 2021 году мы рассказывали о похожем пентхаусе с террасами, но большей площадью — 339 квадратных метров. Его тогда продавали за 135 миллионов рублей.

В соседнем доме (тоже на проспекте Академика Коптюга) в 2019–2020 годах продавали еще одну дорогую квартиру — она была оформлена во французском стиле и стоила 87 миллионов рублей.

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