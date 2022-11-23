Одну из самых дорогих квартир Новосибирска продают в Академгородке — смотрим на пентхаус за 90 миллионов

В Академгородке Новосибирска выставили на продажу квартиру свободной планировки площадью более 260 квадратов. За пентхаус, разместившийся на 14 и 15 этажах в доме на проспекте Академика Коптюга, просят 89,9 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось на сайте N1 еще летом, но оно регулярно обновляется, последний раз — вчера, 22 ноября.
— Пентхаус с двумя террасами, большая — на нижнем этаже и одна меньшей площадью — на верхнем этаже. Виды из окон на Обское море, новый корпус НГУ, Технопарк, большие лесные массивы. Ориентация окон на все стороны света. Нижний этаж пентхауса, включая террасу с видом на Обское водохранилище, сделан максимально общественным для активного времяпрепровождения, приготовления и приема пищи, разнообразного отдыха и приема гостей, — говорится в описании к объекту.
Продавец отмечает, что планировка в квартире свободная, но выделяется несколько зон — лаундж-зона с дровяной печью на террасе, зона столовой и кухни, прачечный блок, зона барбекю и «семейно-кулуарный» этаж со спальнями, душем и хаммамом.
Сейчас в базе N1.ru можно найти два объявления о продаже этого пентхауса, в одном из них уточняется, что здесь никто не жил. В августе его выставляли на продажу за 85 миллионов рублей, затем в октябре цена выросла почти на 5 миллионов.
Пока это самая дорогая квартира из продающихся в настоящее время в многоэтажке на Академика Коптюга. Но раньше можно было найти и гораздо более статусные варианты — все они попадали в наши подборки самого роскошного новосибирского жилья. Так, в 2021 году мы рассказывали о похожем пентхаусе с террасами, но большей площадью — 339 квадратных метров. Его тогда продавали за 135 миллионов рублей.
В соседнем доме (тоже на проспекте Академика Коптюга) в 2019–2020 годах продавали еще одну дорогую квартиру — она была оформлена во французском стиле и стоила 87 миллионов рублей.