Ванна с колоннами и мрамор на кухне: что еще есть в квартире за 99 млн — заглядываем в жилье из центра Новосибирска

Жилье расположено в ЖК Montblanc Residence и к настоящему моменту является самым дорогим среди квартир города (без учета строящихся). Объявление о продаже роскошной недвижимости появилось на сайте N1.ru 28 ноября, ее цена — 99 миллионов рублей.

— У вершины комфорта и элегантности есть свой абсолют — квартира, где прекрасен каждый квадратный сантиметр! Она — пример того, как счастливо совпали мастерство дизайнера и изысканный вкус заказчика. И сама идея дизайна — тоже дуэт. Дуэт двух стилей — ар-деко и классицизма. Итог этого союза — уникальный интерьер класса deluxe — интерьер-приключение, интерьер-сенсация, — поэтично описывает жилье продавец.