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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Ванна с колоннами и мрамор на кухне: что еще есть в квартире за 99 млн — заглядываем в жилье из центра Новосибирска

Сейчас это самое дорогое предложение на вторичном рынке

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В квартире буквально всё сияет: даже картины на стенах усыпаны стразами

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В Новосибирске на улице Щетинкина выставили на продажу пятикомнатную квартиру площадью 240 квадратных метров.

Жилье расположено в ЖК Montblanc Residence и к настоящему моменту является самым дорогим среди квартир города (без учета строящихся). Объявление о продаже роскошной недвижимости появилось на сайте N1.ru 28 ноября, ее цена — 99 миллионов рублей.

— У вершины комфорта и элегантности есть свой абсолют — квартира, где прекрасен каждый квадратный сантиметр! Она — пример того, как счастливо совпали мастерство дизайнера и изысканный вкус заказчика. И сама идея дизайна — тоже дуэт. Дуэт двух стилей — ар-деко и классицизма. Итог этого союза — уникальный интерьер класса deluxe — интерьер-приключение, интерьер-сенсация, — поэтично описывает жилье продавец.

В описании не много подробностей о продающемся жилье

В описании не много подробностей о продающемся жилье

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Зато много красочных эпитетов и метафор. На этой фотографии, например, можно полюбоваться «танцем каминного огня в объятиях мрамора»

Зато много красочных эпитетов и метафор. На этой фотографии, например, можно полюбоваться «танцем каминного огня в объятиях мрамора»

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Так выглядит рабочий кабинет

Так выглядит рабочий кабинет

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В пятикомнатной квартире есть и детская

В пятикомнатной квартире есть и детская

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А вот ванная с колоннами

А вот ванная с колоннами

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Главную спальню владелец квартиры показывает нерешительно: мягкое кресло, зеркало и кусочек большой кровати

Главную спальню владелец квартиры показывает нерешительно: мягкое кресло, зеркало и кусочек большой кровати

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Зато предлагает вновь полюбоваться мрамором

Зато предлагает вновь полюбоваться мрамором

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Квартиру продают на <nobr class="_">12-м</nobr> этаже дома Montblanc Residence

Квартиру продают на 12-м этаже дома Montblanc Residence

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Сейчас на рынке продающихся квартир можно найти и другие предложения в этом же ценовом сегменте, но это еще не достроенное жилье в новых домах. В частности за 99 миллионов рублей можно купить еще не готовую пятикомнатную квартиру в строящемся корпусе ЖК Flora & Fauna.

Недавно мы рассказывали еще об одной дорогой квартире. Это пентхаус в Академгородке с видом на Обское море, его цена — 89,9 миллиона рублей.

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