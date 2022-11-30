Ванна с колоннами и мрамор на кухне: что еще есть в квартире за 99 млн — заглядываем в жилье из центра Новосибирска

В Новосибирске на улице Щетинкина выставили на продажу пятикомнатную квартиру площадью 240 квадратных метров.
Жилье расположено в ЖК Montblanc Residence и к настоящему моменту является самым дорогим среди квартир города (без учета строящихся). Объявление о продаже роскошной недвижимости появилось на сайте N1.ru 28 ноября, ее цена —
— У вершины комфорта и элегантности есть свой абсолют — квартира, где прекрасен каждый квадратный сантиметр! Она — пример того, как счастливо совпали мастерство дизайнера и изысканный вкус заказчика. И сама идея дизайна — тоже дуэт. Дуэт двух стилей — ар-деко и классицизма. Итог этого союза — уникальный интерьер класса deluxe — интерьер-приключение, интерьер-сенсация, — поэтично описывает жилье продавец.
Сейчас на рынке продающихся квартир можно найти и другие предложения в этом же ценовом сегменте, но это еще не достроенное жилье в новых домах. В частности за
Недавно мы рассказывали еще об одной дорогой квартире. Это пентхаус в Академгородке с видом на Обское море, его цена —