В Доме артистов продают квартиру с комнатой блогера. И еще 4 варианта жилья в самых красивых домах Новосибирска

Принято считать, что люди любят новостройки. Оно и понятно: перед тобой чистый лист, рисуй на нем что хочешь и не нужно разбираться со всем, что нажито непосильным трудом предыдущим владельцем. Но среди покупателей есть отдельная категория людей, которые ценят исторические здания. И хотя в Новосибирске выбор квартир в домах-памятниках не очень широкий (как и жилых памятников, если честно), выбрать есть из чего. Мы подобрали несколько квартир, а вы сами можете решить, насколько они соответствуют домам.
Жилой комплекс кооператива «Кузбассуголь»
В конструктивистском квартале в центре Новосибирска нашелся один из самых скромных и необычных вариантов. Эта квартира больше похожа на номер в отеле, а не на полноценное жилье — студия площадью всего 11 кв. м в цоколе дома.
Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, в ней обустроен полноценный санузел, есть душевая кабина. И даже жители уже есть: студию сдают за 14,5 тысячи рублей в месяц, и арендатор может остаться.
Купить необычную студию можно за 2,48 миллиона рублей — меньше чем за месяц продавец скинул 120 тысяч в цене.
Дом НИИ-39
Жилой дом НИИ-39 — один из самых центральных и видовых. Если просто искать виды Новосибирска в интернете, он наверняка окажется в числе первых изображений. Его построили в 1953 году — примерно через 20 лет после того, как запланировали.
Здесь продают «двушку» площадью 46 кв. м на 3-м этаже, но, судя по видам из окон, без видов на перспективу Красного проспекта. В объявлении указано, что в квартире полностью сделали ремонт, заменив все коммуникации, а в доме капитальный ремонт закончили в 2018 году (фасада это, правда, пока не коснулось).
Квартиру продают в связи с переездом и просят за нее 7,62 миллиона рублей.
Дом грузчиков
Красивая «сталинка» на Фабричной выбивается из общей, преимущественно промышленной застройки. Этот дом в середине 1930-х построили по проекту архитектора Клавдия Осипова для семей грузчиков Речпорта. Всего здесь 6 квартир, несколько сегодня продают, одна из них, с террасой на углу дома, выставлена на продажу за 6 миллионов рублей.
— Вы любите загорать днем? Пить вечером вино, завернувшись в плед, покачиваясь в кресле под любимую музыку? Теперь вы можете это воплотить в жизнь под своим окном, — обещает автор объявления.
В квартире площадью 50 квадратов необычная планировка — ее превратили в студию, а в санузле расположено большое окно. Во время ремонта, согласно объявлению, в квартире заменили всю проводку и водоснабжение, установили новые окна.
К моменту публикации объявление отправилось в архив — квартира была на продаже с 9 января.
Дом с курдонёром
На улице Станиславского сосредоточена большая часть памятников левобережья: на участке от площади Станиславского до улицы Котовского это почти каждый дом. Дом с курдонёром на Станиславского, 4 — один из немногих такого плана: жители правого берега могут еще вспомнить Дом «Облплана» на Красном проспекте, 56 и дом на Крылова, 3.
Дом с курдонёром на Станиславского спроектировал известный архитектор Николай Храненко, сегодня он считается одним из лучших образцов советской послевоенной архитектуры.
За 7 миллионов рублей здесь можно купить квартиру с необычной отделкой: белый лофт с черным потолком в спальне. Площадь квартиры — 84 кв. м, в ней две комнаты и большая кухня-гостиная, перепланировку, уверяет автор объявления, узаконили.
Дом артистов
В центре города квартиру можно найти в постконструктивистском Доме артистов — ярком примере «штучного» строительства, как описывают его на сайте Novosibdom.ru. Когда-то это был самый длинный дом в городе, а в годы войны и после здесь жили ученые, музыканты и, разумеется, артисты театров. Говорили, что какое-то время здесь даже жил Вольф Мессинг.
За 11,2 миллиона здесь предлагают 3-комнатную квартиру. В целом лаконичную, если бы не одна интересная деталь: одна из комнат обустроена явно для блогера. Здесь на платформе размещена рабочая зона, а под платформой прячется выдвижная кровать.
Квартиру продают со всей мебелью (преимущественно IKEA — теперь уже дефицит!) и техникой.
В конце прошлого года НГС публиковал обзор роскошных квартир на Красном проспекте — самой длинной улице.