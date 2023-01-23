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Обзор

В Доме артистов продают квартиру с комнатой блогера. И еще 4 варианта жилья в самых красивых домах Новосибирска

Стильные, необычные и странные решения для исторических зданий — за них просят десятки миллионов

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Иногда в неоклассических «сталинках» скрываются совершенно неожиданные интерьеры

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Принято считать, что люди любят новостройки. Оно и понятно: перед тобой чистый лист, рисуй на нем что хочешь и не нужно разбираться со всем, что нажито непосильным трудом предыдущим владельцем. Но среди покупателей есть отдельная категория людей, которые ценят исторические здания. И хотя в Новосибирске выбор квартир в домах-памятниках не очень широкий (как и жилых памятников, если честно), выбрать есть из чего. Мы подобрали несколько квартир, а вы сами можете решить, насколько они соответствуют домам.

Жилой комплекс кооператива «Кузбассуголь»

Комплекс состоит из целого ряда жилых домов и зеленых дворов-скверов между ними

Комплекс состоит из целого ряда жилых домов и зеленых дворов-скверов между ними

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В конструктивистском квартале в центре Новосибирска нашелся один из самых скромных и необычных вариантов. Эта квартира больше похожа на номер в отеле, а не на полноценное жилье — студия площадью всего 11 кв. м в цоколе дома.

Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, в ней обустроен полноценный санузел, есть душевая кабина. И даже жители уже есть: студию сдают за 14,5 тысячи рублей в месяц, и арендатор может остаться.

Хотя в студии совсем мало места, в ней сделали современный красивый ремонт, а кухню и санузел оборудовали самым необходимым

Хотя в студии совсем мало места, в ней сделали современный красивый ремонт, а кухню и санузел оборудовали самым необходимым

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Купить необычную студию можно за 2,48 миллиона рублей — меньше чем за месяц продавец скинул 120 тысяч в цене.

Дом НИИ-39

Этот дом знают все новосибирцы и наверняка помнят гости города

Этот дом знают все новосибирцы и наверняка помнят гости города

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Жилой дом НИИ-39 — один из самых центральных и видовых. Если просто искать виды Новосибирска в интернете, он наверняка окажется в числе первых изображений. Его построили в 1953 году — примерно через 20 лет после того, как запланировали.

Здесь продают «двушку» площадью 46 кв. м на 3-м этаже, но, судя по видам из окон, без видов на перспективу Красного проспекта. В объявлении указано, что в квартире полностью сделали ремонт, заменив все коммуникации, а в доме капитальный ремонт закончили в 2018 году (фасада это, правда, пока не коснулось).

В квартире небольшие комнаты и преимущественно светлый, нейтральный интерьер

В квартире небольшие комнаты и преимущественно светлый, нейтральный интерьер

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В аккуратной спальне тоже ничего лишнего, за кадром — шкаф

В аккуратной спальне тоже ничего лишнего, за кадром — шкаф

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Кухня выложена плиткой, причем не только в зоне готовки, а по периметру, до потолка

Кухня выложена плиткой, причем не только в зоне готовки, а по периметру, до потолка

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Квартиру продают в связи с переездом и просят за нее 7,62 миллиона рублей.

Дом грузчиков

Величественный дом — жемчужина Фабричной

Величественный дом — жемчужина Фабричной

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Красивая «сталинка» на Фабричной выбивается из общей, преимущественно промышленной застройки. Этот дом в середине 1930-х построили по проекту архитектора Клавдия Осипова для семей грузчиков Речпорта. Всего здесь 6 квартир, несколько сегодня продают, одна из них, с террасой на углу дома, выставлена на продажу за 6 миллионов рублей.

— Вы любите загорать днем? Пить вечером вино, завернувшись в плед, покачиваясь в кресле под любимую музыку? Теперь вы можете это воплотить в жизнь под своим окном, — обещает автор объявления.

В квартире снесли перегородки, а зону спальни от кухни-гостиной отделяет стеллаж

В квартире снесли перегородки, а зону спальни от кухни-гостиной отделяет стеллаж

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Все пространства в квартире объединены стилем — это лофт, в котором всё построено на контрастах

Все пространства в квартире объединены стилем — это лофт, в котором всё построено на контрастах

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В санузле большое окно — вероятно, раньше здесь находилась кухня. Теперь можно сэкономить на электричестве, принимая душ

В санузле большое окно — вероятно, раньше здесь находилась кухня. Теперь можно сэкономить на электричестве, принимая душ

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В квартире площадью 50 квадратов необычная планировка — ее превратили в студию, а в санузле расположено большое окно. Во время ремонта, согласно объявлению, в квартире заменили всю проводку и водоснабжение, установили новые окна.

К моменту публикации объявление отправилось в архив — квартира была на продаже с 9 января.

Дом с курдонёром

Красивый дом обновили — обратите внимание на потолок за колоннами

Красивый дом обновили — обратите внимание на потолок за колоннами

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На улице Станиславского сосредоточена большая часть памятников левобережья: на участке от площади Станиславского до улицы Котовского это почти каждый дом. Дом с курдонёром на Станиславского, 4 — один из немногих такого плана: жители правого берега могут еще вспомнить Дом «Облплана» на Красном проспекте, 56 и дом на Крылова, 3.

Дом с курдонёром на Станиславского спроектировал известный архитектор Николай Храненко, сегодня он считается одним из лучших образцов советской послевоенной архитектуры.

В квартире объединили кухню и гостиную, а стены очистили до кирпича и покрасили. Правда, остается ощущение незавершенного ремонта — сделать это может уже новый владелец

В квартире объединили кухню и гостиную, а стены очистили до кирпича и покрасили. Правда, остается ощущение незавершенного ремонта — сделать это может уже новый владелец

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Владельцы квартиры — люди, очевидно, творческие: решения здесь необычные, много картин

Владельцы квартиры — люди, очевидно, творческие: решения здесь необычные, много картин

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А как вам хрустальная люстра с подвесками на черном потолке? Шик

А как вам хрустальная люстра с подвесками на черном потолке? Шик

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За 7 миллионов рублей здесь можно купить квартиру с необычной отделкой: белый лофт с черным потолком в спальне. Площадь квартиры — 84 кв. м, в ней две комнаты и большая кухня-гостиная, перепланировку, уверяет автор объявления, узаконили.

Дом артистов

Дом артистов построен в переходном стиле — от постконструктивизма к неоклассике, которая воцарилась в советской архитектуре после войны

Дом артистов построен в переходном стиле — от постконструктивизма к неоклассике, которая воцарилась в советской архитектуре после войны

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В центре города квартиру можно найти в постконструктивистском Доме артистов — ярком примере «штучного» строительства, как описывают его на сайте Novosibdom.ru. Когда-то это был самый длинный дом в городе, а в годы войны и после здесь жили ученые, музыканты и, разумеется, артисты театров. Говорили, что какое-то время здесь даже жил Вольф Мессинг.

За 11,2 миллиона здесь предлагают 3-комнатную квартиру. В целом лаконичную, если бы не одна интересная деталь: одна из комнат обустроена явно для блогера. Здесь на платформе размещена рабочая зона, а под платформой прячется выдвижная кровать.

Интерьер в квартире в основном нейтральный, с преобладанием белого цвета и хорошо продуман

Интерьер в квартире в основном нейтральный, с преобладанием белого цвета и хорошо продуман

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В детской есть спортивный комплекс и двухъярусная кровать, а стены будто мраморные

В детской есть спортивный комплекс и двухъярусная кровать, а стены будто мраморные

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Изюминка квартиры — комната блогера с выдвижной кроватью

Изюминка квартиры — комната блогера с выдвижной кроватью

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Квартиру продают со всей мебелью (преимущественно IKEA — теперь уже дефицит!) и техникой.

В конце прошлого года НГС публиковал обзор роскошных квартир на Красном проспекте — самой длинной улице.

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