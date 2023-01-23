В Доме артистов продают квартиру с комнатой блогера. И еще 4 варианта жилья в самых красивых домах Новосибирска

Красивая «сталинка» на Фабричной выбивается из общей, преимущественно промышленной застройки. Этот дом в середине 1930-х построили по проекту архитектора Клавдия Осипова для семей грузчиков Речпорта. Всего здесь 6 квартир, несколько сегодня продают, одна из них, с террасой на углу дома, выставлена на продажу за 6 миллионов рублей.



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