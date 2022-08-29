Апартаменты в «Москва-Сити»: кто из сибиряков владеет элитной недвижимостью в столичных небоскребах

Журналисты портала MSK1.RU выяснили, кто из сибирских бизнесменов является жителем самого элитного района столицы — комплекса небоскребов «Москва-Сити». Сегодня на портале вышел третий выпуск расследования о владельцах апартаментов в этом комплексе.

На 61-м этаже одной из башен «Города столиц» расположена квартира Натальи Махаловой. Женщина с большой долей вероятности также владеет коммерческой недвижимостью в Новосибирске — магазинами на Красном Проспекте и Вокзальной магистрали, а также несколькими этажами в одном из новосибирских бизнес-центров.