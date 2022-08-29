Апартаменты в «Москва-Сити»: кто из сибиряков владеет элитной недвижимостью в столичных небоскребах
В списке — владельцы сети микрозаймов, крупной букмекерской конторы и горнолыжного курорта Шерегеш
Журналисты портала MSK1.RU выяснили, кто из сибирских бизнесменов является жителем самого элитного района столицы — комплекса небоскребов «Москва-Сити». Сегодня на портале вышел третий выпуск расследования о владельцах апартаментов в этом комплексе.
На 61-м этаже одной из башен «Города столиц» расположена квартира Натальи Махаловой. Женщина с большой долей вероятности также владеет коммерческой недвижимостью в Новосибирске — магазинами на Красном Проспекте и Вокзальной магистрали, а также несколькими этажами в одном из новосибирских бизнес-центров.
Муж Натальи Вячеслав Махалов — бывший владелец сети залов игровых автоматов «Фулл Хаус», сегодня он зарабатывает с помощью сети букмекерских клубов «Спорт Бет». Кроме того связанная с предпринимателем компания участвует в возведении известного в Новосибирске долгостроя — ТЦ «Европейский».
«Город столиц» в Москве построен в 2003–2009 годах. Он состоит из двух башен под названиями «Москва» (76 этажей) и «Санкт-Петербург» (65 этажей), которые соединяет 17-этажный блок с бизнес-центром. Девелопер проекта — Capital Group, соинвестор — Сбербанк, получивший после окончания строительства часть жилых апартаментов в «Городе столиц».
Владелец сети микрозаймов «Отличные наличные» Станислав Корнилов проживает в апартаментах на 60-м этаже. Компания по предоставлению кредитов населению имеет головной офис в Новосибирске и, по оценкам собственных специалистов, входит в топ-10 крупнейших микрофинансовых организаций России. Корнилов также владеет медицинской клиникой «Медэст» в Подмосковье.
Наконец, помещение площадью 196,7 кв. м в «Москва-Сити» оформлены на компанию другого сибирского бизнесмена — «Каскад» кемеровчанина Игоря Прокудина. Организация обслуживает 8 из 18 подъемников и поднимает 70% туристов в горнолыжном курорте Шерегеш.
Ранее среди владельцев помещений в «Городе Столиц» обнаружили франчайзи новосибирской сети «ШашлыкоFF» Андрей Кнаус. Отдел расследований MSK1.RU выяснил, что почти 1000 квадратных метров принадлежат компании «ДельтаГрупп», совладельцем которой является Кнаус. Помещения — коммерческие, в настоящие время сдаются в аренду интернет-магазину «Озон».
Известный новосибирский застройщик Сергей Дородных арендует офис площадью 190 кв. м для одной из своих компаний на 29-м этаже в здании «Москва-Сити». Речь об ООО «Капитал-Альянс», которое занимается подготовкой имущества к продаже. В Новосибирске Дородных продолжает строить жилье: среди реализованных проектов его новосибирской компании «СД Альфа-Капитал» — ЖК «Корона», ЖК «Серебряный родник», ЖК «Гулливер» и другие.