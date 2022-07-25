Франчайзи сети «ШашлыкоFF» оказался среди владельцев небоскребов в «Москва-Сити» (вместе с ним архитектор «дворца Путина»)

Общая площадь «Города Столиц» составляет порядка 290 тыс. квадратных метров, которые распределены между разными владельцами и сейчас сдаются в аренду. В среднем аренда офисов, по данным профильных сайтов, стоит 40–50 тысяч рублей за квадратный метр в год.

