Франчайзи сети «ШашлыкоFF» оказался среди владельцев небоскребов в «Москва-Сити» (вместе с ним архитектор «дворца Путина»)
На MSK1.RU вышло новое расследование о хозяевах столичной недвижимости
Отдел расследований MSK1.RU подготовил большой материал о том, кому принадлежат небоскребы Москвы. Среди владельцев помещений в комплексе «Город Столиц» обнаружился крупный франчайзи новосибирской сети «ШашлыкоFF».
«Город Столиц» — это комплекс из двух высотных зданий: «Москвa» (
Общая площадь «Города Столиц» составляет порядка 290 тыс. квадратных метров, которые распределены между разными владельцами и сейчас сдаются в аренду. В среднем аренда офисов, по данным профильных сайтов, стоит 40–50 тысяч рублей за квадратный метр в год.
Как выяснил отдел расследований, почти тысяча квадратных метров помещений в комплексе принадлежит компании «ДельтаГрупп», совладельцем которой (вместе с Еленой Пашковой) является Андрей Кнаус — крупный франчайзи новосибирской сети баров ШашлыкоFF и президент российской федерации серфинга. Они сдают недвижимость интернет-магазину «Озон».
Андрей Кнаус имеет интересы в нескольких видах бизнеса. Помимо обладания недвижимостью в Москве и ресторанным бизнесом в Новосибирске, он является совладельцем компании во Владимирской области (ООО «Омнитех» — производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования).
В Новосибирске Кнаусу принадлежат доли в нескольких компаниях, которые управляют отдельными заведениями сети «ШашлыкоFF». Самая большая доля (75%) ему принадлежит в ООО «Перспектива» (выручка в 2021 году 78 миллионов рублей, чистая прибыль — 11 миллионов). В ООО Проспект» и «Калейдоскоп» (зарегистрированы по одному и тому же адресу на улице Советской, 18) ему принадлежат соответственно 15% и 22,5% долей. Оба предприятия рентабельны. «Проспект» в прошлом году получил выручки на 91 миллион рублей и чистой прибыли на 8,8 миллиона рублей, «Калейдоскоп» — 87 миллионов выручки и 6,4 миллиона чистой прибыли.
Подробнее о том, кому принадлежат столичные небоскребы, читайте в расследовании MSK1.RU. Среди них внучка Кобзона и архитектор «дворца Путина», а также семьи чиновников, украинские политики и миллиардеры.